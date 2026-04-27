Rewolucja w dowodach rejestracyjnych w 2026. Koniec z wizytami w urzędzie

Rewolucja dla kierowców. Urzędomaty ruszają w Polskę. Odbierzesz dokumenty o 2:00 w nocy

Najpierw Bielsko-Biała, a teraz Białystok – przy tamtejszym Urzędzie Miejskim pojawiło się urządzenie, które działa jak paczkomat. Zamiast przesyłek ze sklepów internetowych wydaje ono jednak dowody rejestracyjne, wtórniki dokumentów czy trzecią tablicę rejestracyjną, montowaną na przyczepkach lub uchwytach rowerowych na hak.

Dokument z urzędomatu można odebrać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy zaznaczyć taką opcję przy składaniu wniosku, a potem wpisać kod z SMS-a i otworzyć skrytkę. Masz na to 48 godzin. Jeśli nie zdążysz, dokument lub "blacha" wróci do urzędowego okienka. Miasto w przyszłości chciałoby włączyć kolejne dokumenty, które można byłoby odbierać z urzędomatu – mogłoby to być np. prawo jazdy.

Bat na spóźnialskich. Wysokie kary zakorkowały wydziały komunikacji

Wprowadzenie urzędomatu to nie przypadek. Od 2024 roku wydziały komunikacji w całej Polsce przeżywają prawdziwe oblężenie. Wynika to z nowych przepisów dotyczących obowiązkowej rejestracji pojazdów – wprowadzono wysokie kary za niezłożenie wniosku w terminie lub niezgłoszenie zbycia auta. Nowa inwestycja ma rozładować kolejki i sprawić, że wizyta w starostwie będzie jedynie formalnością.

Pełna lista podwyżek w 2026 roku. Oto nowy cennik dla kierowców

Druga strona medalu to nadchodzące podwyżki. Z nowych przepisów, które przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku opłaty pójdą w górę. O ile droższe będzie wydanie dokumentów?

Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).

(z obecnych 100 zł). Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.

Dodatkowe koszty: należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł), jeśli są wymagane.

Dowód rejestracyjny – 62,50 zł nowej opłaty zamiast 54 zł;

Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł;

Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł);

Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł;

Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł;

Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł;

Indywidualne tablice rejestracyjne zdrożeją 3-krotnie z 1000 zł do 3000 zł;

Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.

Rejestracja auta drastycznie drożeje. Pęknie bariera 300 zł?

Zmiana przepisów sprawi, że już w pierwszym kwartale 2026 roku rejestracja samochodu będzie kosztować nawet 190 zł. Jeśli dodać do tego nową stawkę 115,50 zł za wydanie prawa jazdy, to za rozpoczęcie kariery kierowcy trzeba będzie zapłacić w urzędzie ponad 300 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pożegnaj papierowy dowód. Unia narzuca cyfrową rewolucję

Z kolei Europosłowie z Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) przegłosowali nowe przepisy dotyczące wprowadzenia cyfrowych dowodów rejestracyjnych jako głównej formy tego ważnego dokumentu. Co to oznacza dla kierowców w praktyce?

Cyfrowy dowód zamiast papieru. Co dokładnie znajdzie się w systemie?

Dowód rejestracyjny w tradycyjnej, papierowej wersji zniknie, a charakterystyczny kartonik zastąpi elektroniczny zapis w systemie. Przyjęte przepisy określają, że w cyfrowej formie dokumentu znajdą się m.in.:

marka i model pojazdu ,

, masa własna,

dane właściciela,

wyniki okresowych badań technicznych ,

, powody ewentualnego wyrejestrowania.

Ma to nie tylko ułatwić pracę diagnostów na stacjach kontroli pojazdów, ale i usprawnić procesy w urzędach zajmujących się ponowną rejestracją.

Koniec z "kręceniem" liczników. Nowe unijne prawo uderzy w oszustów

Nowe zasady mają też utrudnić życie złodziejom samochodów i nieuczciwym handlarzom ściągającym używane auta z zagranicy. Dlatego państwa członkowskie UE mają udostępniać sobie wzajemnie dane zapisane w krajowych rejestrach.

Oprócz informacji o rejestracji, przebiegu i wynikach przeglądów, europosłowie chcą też obowiązkowego udostępniania przypadków wykrycia nieprawidłowości przy pomocy teledetekcji. To potężny cios w proceder "kręcenia" liczników, który wciąż jest plagą rynku wtórnego.

Co z osobami bez smartfona? Papierowa wersja nie zniknie całkowicie

Przepisy przewidują także możliwość wydania tradycyjnej wersji dowodu rejestracyjnego. To ukłon w stronę osób, które nie potrafią bądź nie chcą korzystać z technologii cyfrowych. Zmiany uwzględniają również użycie kodu QR, aby można było szybko sprawdzić dane pojazdu w dowolnym miejscu.

– Te nowe przepisy to dobry przykład, jak wykorzystać wymianę danych i cyfryzację, żeby osiągnąć proste, ale skuteczne efekty – powiedział Johan Danielsson, szwedzki europoseł i sprawozdawca Parlamentu Europejskiego. – W pełni popieram cyfrową transformację, ale jednocześnie chcę zadbać o osoby z ograniczonym dostępem do technologii – podkreślił.

Ważne terminy. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przejście na cyfrowy dowód rejestracyjny nastąpi szybciej, niż myślisz. Z unijnego dokumentu wynika, że w ciągu trzech lat od wejścia nowych przepisów w życie, wydziały komunikacji w państwach UE mają całkowicie zakończyć wydawanie tradycyjnych, papierowych dowodów rejestracyjnych.