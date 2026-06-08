Legendarna marka wchodzi do Polski. Na początek te dwa miasta

Lotus oficjalnie w Polsce. Na początek dwa salony

Do końca 2026 roku ruszą dwa salony Lotusa. Brytyjska legenda oficjalnie wjeżdża do Polski za sprawą Grupy Pietrzak - rodzinnej firmy z bogatym portfolio sportowych i luksusowych marek. Lotusy będzie można kupić w Warszawie i Katowicach, a w ofercie znajdzie się cała gama modelowa. Klienci będą mogli zamawiać Lotusy Emeya, Evija, Eletre, Eletre X i ostatni spalinowy - Emira.

Założona w 1948 roku marka Lotus to prawdziwa brytyjska ikona. Firma od blisko ośmiu dekad rozwija samochody sportowe, które zasłynęły z lekkości konstrukcji, zaawansowanych rozwiązań technicznych i wyjątkowych właściwości jezdnych. Dorobek marki obejmuje nie tylko kultowe modele drogowe, ale także imponujące sukcesy w motorsporcie - to m.in. sześć tytułów mistrza świata kierowców Formuły 1 oraz siedem tytułów mistrzowskich w klasyfikacji konstruktorów.

Brytyjska legenda wjeżdża do Polski

Na początku działalności marka będzie obecna w dwóch lokalizacjach. Pierwszy showroom Lotus Warszawa działa już przy ul. Wirażowej 21 jako część konceptu Wirażowa 21 by La Squadra. Drugi obiekt, czyli punkt Lotus Katowice zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem roku przy ul. Feliksa Bocheńskiego 109.

Lotus wjeżdża do Polski

Według przedstawicieli marki nowe salony mają pełnić nie tylko funkcję sprzedażową. Mają stać się miejscem spotkań klientów i entuzjastów brytyjskiej motoryzacji, gdzie będzie można poznać historię marki, zobaczyć wyjątkowe modele i uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez cały sezon.

– Włączenie marki Lotus do naszego portfolio potwierdza wyjątkową pozycję Grupy Pietrzak w skali krajowych dealerów. To kolejna wielka, historyczna nazwa, którą udostępniamy polskim Klientom. Rośniemy razem z nimi: Polska jest w tej chwili najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem modeli sportowych w całej Europie zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Nie ustajemy w staraniach, aby zapewnić polskim entuzjastom i kolekcjonerom jeszcze szerszy wybór możliwości realizowania pasji oraz inspirację do poznawania nowych, wcześniej nieosiągalnych doświadczeń motoryzacyjnych. Dysponujący rozbudowaną gamą modeli od elektrycznego SUV-a Eletre po osiągający powyżej 2000 KM model Evija Lotus stanowi najpełniejsze ucieleśnienie naszej misji – podsumowuje Bogdan Pietrzak, Założyciel i Prezes Zarządu Grupy Pietrzak.

Lotus wjeżdża do Polski / MATYJASZCZYK

Takie są nowe Lotusy - marka ewoluowała

Marka Lotus oferuje dziś tylko jeden samochód spalinowy. Wśród pięciu modeli, które są oferowane na polskim rynku, aż 3 stanowią bateryjne elektryki. Co to za auta? Najbardziej klasyczną propozycją pozostaje Emira czyli sportowe coupe z centralnie umieszczonym silnikiem, będące duchowym następcą modeli Elise, Exige i Evora. Samochód dostępny jest zarówno z czterocylindrowym silnikiem turbo, jak i jednostką V6 z kompresorem.

Drugim filarem gamy jest elektryczna Emeya. Czterodrzwiowe Gran Turismo oferuje nawet 918 KM mocy i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,78 s. W segmencie SUV-ów Lotus proponuje model Eletre. Mierzący ponad pięć metrów samochód dostępny jest w wariantach rozwijających do 918 KM i osiąga pierwszą setkę w czasie krótszym niż trzy sekundy. Nowością jest z kolei Eletre X czyli hybryda plug-in wykorzystująca autorską technologię X Hybrid. Według producenta samochód może przejechać ponad 1200 km na jednym ładowaniu i tankowaniu, oferując jednocześnie moc sięgającą 952 KM.

Na szczycie gamy znajduje się Evija - ściśle limitowany hipersamochód dysponujący mocą 2039 KM. Przy każdym z kół zastosowano osobny silnik elektryczny. To jeden z najmocniejszych samochodów drogowych świata i najbardziej ekstremalny model w historii brytyjskiej marki.

Powrót Lotusa do Polski oznacza, że krajowi klienci po raz pierwszy od wielu lat zyskują oficjalny dostęp do pełnej gamy modeli brytyjskiej marki wraz z fabrycznym wsparciem serwisowym. – Lotus powraca do Polski w prawdziwym duchu marki, oferując wyjątkowe i niezrównane wrażenia z jazdy połączone z luksusem i ekskluzywnością oczekiwanymi w segmencie samochodów klasy premium. Dzieje się to w idealnym momencie: wraz z wprowadzeniem naszej najnowszej i najbardziej zaawansowanej technologii X Hybrid – zauważa Relu Minca, Dyrektor ds. Rynków Importerskich UE w Lotus Cars.