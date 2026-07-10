Sprawdź, ile wiesz o autach PRL. 7/10 to ekspert

Produkcja Polonezów na Żeraniu / PAP

Maluch zmotoryzował Polskę, a Polonez był rodzinnym hitem, który cieszył się wzięciem aż do późnych lat 90. O tych autach pamięta każdy, ale motoryzacja PRL obfituje w modele ciekawe, rzadkie i dziś praktycznie nieznane. Wynik ponad 7/10 w tym quizie oznacza, że jesteś prawdziwym ekspertem! Sprawdź swoją wiedzę...

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