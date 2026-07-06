Nowy SUV będzie hitem. Bagażnik 510 l i cena jak sprzed lat

Leapmotor B03X oficjalnie. Ile kosztuje?

Chińska marka pod skrzydłami Stellantisu rośnie jak na drożdżach. Coraz lepsza sprzedaż sprawia, że niemal każdego miesiąca Chińczycy chwalą się rekordem. Powiększa się również gama modelowa - do polskich salonów oficjalnie wjeżdża właśnie nowy, miejski SUV. Leapmotor B03X to crossover z elektrycznym napędem, praktycznym wnętrzem i dynamicznym napędem. Ile kosztuje i jakie osiągi proponuje?

Długi na 4,27 m SUV został opracowany na nowej platformie, co oznacza, że na pokładzie znalazły się najnowsze rozwiązania marki. To m.in. system akumulatorów CTC 2.0 Plus typu short-cell, wykonany w technologii Cell-to-Chassis, a także cyfrowy ekosystem Leap OS 4.0, który ma zapewniać płynną łączność, integrację ze smartfonem oraz możliwość zdalnego zarządzania funkcjami pojazdu.

Leapmotor B03X - bagażnik i wnętrze

Sama płyta podłogowa została z kolei opracowana z myślą o przestronnym i praktycznym wnętrzu. Płaska podłoga oraz liczne schowki pomogą zapanować nad bałaganem. Rozstaw osi wynosi 2605 mm, szerokość auta to 1810 mm, a wysokość 1635 mm pozwala usiąść nieco wyżej. Bagażnik mieści 510 litrów, a po złożeniu drugiego rzędu siedzeń do dyspozycji zyskujemy 1545 l. Nie znajdziemy tu jednak przedniego bagażnika - pod maską są jedynie podzespoły elektrycznego układu napędowego.

Leapmotor B03X

Chińska marka chwali się też dopracowanym kokpitem - kabina jest doświetlona dzięki szklanemu dachowi o powierzchni 1,55 m² z filtrem UV 99,9%. Tworzywa, którymi obszyto fotele i boczki drzwi są miękkie w dotyku i certyfikowane według standardu OEKO-TEX Class 1, co oznacza, że są bezpieczne nawet dla niemowląt.

Leapmotor B03X - zasięg, moc, osiągi

Nowy model oferowany jest z dwoma wariantami akumulatorów o bardzo wysokiej gęstości energii. Obie wersje proponują ogniwa LFP - bazowa ma baterię o pojemności 39,8 kWh, co wystarcza do pokonania do 292 km w cyklu WLTP, a większa oferuje 53 kWh, co przekłada się na 382 km w cyklu mieszanym WLTP. Obydwa akumulatory obsługują technologię szybkiego ładowania 2,5C (100 kW w wersji z akumulatorem 39,8 kWh oraz 133 kW w wersji z akumulatorem 53 kWh), umożliwiając uzupełnienie energii od 30 do 80% w około 16 minut.

Leapmotor B03X

B03X, w przeciwieństwie do testowanego niedawno przez nas B05, ma silnik umieszczony na przedniej osi. Moc jest zależna od wariantu - wynosi 177 KM (bateria 39,8 kWh) lub 197 KM (bateria 53 kWh) a moment obrotowy w każdej konfiguracji sięga 200 Nm. Osiągi? Prędkość maksymalna wynosi 160 km/h, a przyspieszenie do setki zajmuje 8,6 s.

Oto nowy Leapmotor. Cena?

Najmniejszy i najtańszy SUV w gamie chińskiej marki wyceniony został na 94 900 zł - to kwota w specjalnej ofercie na start sprzedaży. Promocyjna cena dotyczy bazowej wersji LIFE, w której standardem są m.in. LED-owe reflektory, tylne czujniki parkowania, klimatyzacja automatyczna, 14,6-calowy ekran systemu multimedialnego Leap OS 4.0 Plus, obsługa Apple CarPlay i Android Auto, kluczyk NFC, kamera cofania, pompa ciepła i stalowe, 18-calowe felgi.

Leapmotor B03X / Maciej Lubczyński

W wyższej wersji Design możemy dodatkowo liczyć na:

elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

podgrzewaną kierownicę,

tapicerkę siedzeń wykonaną ze skóry ekologicznej i PVC z certyfikatem OEKO-TEX Standard 100,

elektrycznie regulowany fotel kierowcy,

podgrzewane przednie fotele,

tylny podłokietnik z uchwytami na kubki,

oświetlenie wnętrza Ambient,

kamery 360° z widokiem z przodu, z tyłu i z boków oraz widokiem podwozia,

funkcję wideorejestratora opartą na kamerach 360°,

przednie czujniki parkowania,

12 głośników tworzących układ audio 7.1,

18-calowe felgi aluminiowe.

Leapmotor B03X

Leapmotor B03X oferowany jest w sześciu kolorach nadwozia - Acorn Brown, Seaweed Green, Berry Blue, Galaxy Silver, Tundra Grey oraz Rime Beige. Klienci mogą też wybrać jedną z trzech wersji wykończenia wnętrza. W odmianie Life oferowana jest materiałowa tapicerka Current Black Fabric, natomiast wersja Design daje do wyboru tapicerkę ze skóry ekologicznej Current Black ECO-Leather lub jaśniejsze wykończenie Oat Grey ECO-Leather.

Leapmotor rozwija sieć dealerską

Nowy model chińskiej marki można już zamawiać w salonach. Rozwijana jest krajowa sieć sprzedaży i obsługi posprzedażnej. Samochody Leapmotor są dostępne w 23 punktach dealerskich w Polsce. Autoryzowane salony i serwisy działają zarówno w dużych miastach, takich jak Białystok, Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin czy Warszawa, jak i w mniejszych ośrodkach.

Za dystrybucję aut marki w Europie odpowiedzialny jest koncern Stellantis, skupiający m.in. Fiata, Jeepa, Alfę Romeo i Opla. W wyniku 1,5-miliardowej inwestycji powstała spółka Leapmotor International, pozostająca pod kontrolą międzynarodowego koncernu. Jej zadaniem jest rozwój marki Leapmotor poza rynkiem chińskim - od eksportu i sprzedaży, po produkcję samochodów na wybranych rynkach.

Leapmotor B03X jako A10

Leapmotor B03X jako A10

Leapmotor B03X / Maciej Lubczyński

Leapmotor B03X / Maciej Lubczyński

Leapmotor B03X / Maciej Lubczyński