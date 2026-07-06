SUV z Polski hitem. Sprzedali ponad 270 000 sztuk

SUV z Polski hitem

Jeep Avenger to hit z polskiej fabryki. Od uruchomienia produkcji w 2023 roku sprzedano już ponad 270 000 sztuk, co oznacza, że każdego dnia z zakładu w Tychach wyjeżdżało średnio ponad 230 egzemplarzy najmniejszego modelu amerykańskiej marki. Aż 60% zamówień dotyczy wersji zelektryfikowanych - hybrydy i odmiany BEV.

Avenger niemal od razu po premierze stał się jednym z najważniejszych modeli w segmencie B-SUV. Klienci docenili wytwarzanego w Polsce SUV-a, a nowa odsłona ma podtrzymać zainteresowanie i podbić kluczowe statystyki dotyczące sprzedaży. Czym wyróżnia się nowy Avenger?

Jeep Avenger po liftingu

Mierzący niespełna 4,1 m Jeep zmienił się przede wszystkim stylistycznie. Wymiary pozostały takie same - 1776 mm szerokości (1981 mm z lusterkami) i wysokości 1528-1534 mm, w zależności od wariantu. Avenger w wersji spalinowej oferuje bagażnik o pojemności 380 litrów (355 l w modelu elektrycznym). Udoskonalenia są kosmetyczne, choć z okazji liftingu do gamy zawita również nowa, jubileuszowa wersja wyposażenia przygotowana na 85-lecie marki.

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Wprowadzony do produkcji model zyskał odświeżone reflektory LED-owe, które oferują teraz technologie matrycową. Do listy wyposażenia dołączyła przednia kamera z widokiem 360°. Nadwozie ma być teraz lepiej chronione dzięki przeprojektowanym zderzakom. Do palety kolorów zawitały także nowe odcienie.

Jeep chwali się, że odświeżono również wnętrze, wprowadzając drobne ulepszenia stylistyczne, ale i podnosząc jakość wykończenia. Wrażenia sensoryczne mają być lepsze za sprawą nowego doboru tworzyw, które posłużyły do wykończenia. Mówiąc krótko - zmiany są ewolucyjne i obyło się tu bez rewolucji.

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep z Polski - jakie silniki?

Nowy Jeep Avenger nadal będzie dostępny w wersjach hybrydowej, elektrycznej i benzynowej. Niezmiennie, bazowa wersja oferowana będzie z manualną skrzynią biegów - na tle pozostałych graczy, koncern Stellantis pozostaje bastionem ręcznej przekładni. Ofertę otwiera nowy Jeep Avenger napędzany silnikiem 1.2 Turbo o mocy 100 KM. Poziom wyżej pozycjonowana jest 110-konna jednostka z układem e-Hybrid i przekładnią dwusprzęgłową DCT6 - to najbardziej oszczędna jednostka w całej gamie Jeepa. Producent obiecuje, że Avenger z tym silnikiem spala średnio 4,9-5,0 l/100 km w cyklu mieszanym.

Najmocniejszym wariantem spalinowym jest 1.2 145 KM DCT6 4xeHybrid eAWD - za tą wyjątkowo długą nazwą kryje się hybryda z napędem na obie osie - realizowany jest on za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego, umieszczonego między tylnymi kołami. Jeszcze mocniejszy jest z kolei elektryk - Avenger w odmianie BEV ma 156 KM. Elektryk jest najszybszy - rozpędza się do setki w równe 9 sekund. 145-konna wersja hybrydowa potrzebuje na to o 0,5 s więcej.

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Wariant z napędem na 4 koła ma jednak lepsze właściwości terenowe - nieco większy prześwit, lepsze kąty natarcia, zejścia i rampowy a istotnie także zwiększoną głębokość brodzenia (z 230 mm do 400 mm).

Ile kosztuje nowy Jeep Avenger? Cena

Ceny Avengera lecą w dół - to specjalna oferta na start sprzedaży wersji po modernizacji. Samochód można już zamawiać, a promocyjna cena wersji Jeep Avenger Longitude z silnikiem 1.2 Turbo oraz 6-biegową skrzynią manualną na rynku polskim zaczyna się od 89 500 zł - to kwota o 23 650 zł niższa od katalogowej. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. 16-calowe felgi aluminiowe, klimatyzację manualną, cyfrowy zestaw wskaźników, czujniki parkowania, Selektor trybów jazdy Selec Terrain, tempomat i LED-owe reflektory.

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep z Polski. Oto fabryka w Tychach

Fabryka w Tychach, wybudowana w latach 1972-1975, zajmuje ponad 2,4 mln m2 powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m2. Zakład realizuje pełny cykl produkcyjny oparty o pracę czterech wydziałów: tłoczni, spawalni (zautomatyzowanej w 99,5 proc. dzięki 921 robotom), lakierni oraz montażu. Obecnie fabryka zatrudnia 2600 osób i stanowi jeden z najważniejszych punktów na mapie międzynarodowego giganta. Dziś przekształcenie zwojów blachy w gotowy samochód trwa około 12 godzin technologicznych. W praktyce co 50 sekund zjeżdża z linii montażowych jeden pojazd.

Modernizacja zakładu przeprowadzona w ostatnich latach pozwoliła stworzyć środowisko produkcyjne dla zaawansowanych technologicznie pojazdów i modeli zelektryfikowanych. W tym czasie zakład znacząco ograniczył energochłonność produkcji - w porównaniu z 2021 rokiem zużycie energii spadło o 52%, a 99% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych.

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER

Jeep Avenger po liftingu / PAWEL SUDER