Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 8/10 to sukces
43 minut temu
Policja, prawo jazdy/Materiały prasowe
Wiesz, czy można wyprzedzać z prawej strony? Włączasz lewy kierunkowskaz na rondzie? Czy na pewno znasz przepisy? Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą - przy 6. pytaniu często pojawiają się wątpliwości, a wynik powyżej 8 na 10 punktów to mistrzostwo. Dobry kierowca powinien zdobyć minimum 7 na 10...
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Źródło dziennik.pl
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