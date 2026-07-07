Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą. Wynik 8/10 to sukces

Maciej Lubczyński 43 minut temu

Policja, prawo jazdy / Materiały prasowe

Wiesz, czy można wyprzedzać z prawej strony? Włączasz lewy kierunkowskaz na rondzie? Czy na pewno znasz przepisy? Sprawdź, czy jesteś dobrym kierowcą - przy 6. pytaniu często pojawiają się wątpliwości, a wynik powyżej 8 na 10 punktów to mistrzostwo. Dobry kierowca powinien zdobyć minimum 7 na 10...

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