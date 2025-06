Toyota obniża ceny. Oto nowy cennik

Hybrydy Toyoty schodzą jak ciepłe bułeczki, ale dodatkowa zachęta dla kierowców zawsze się przyda. Japońska marka opublikowała nowe cenniki Corolli, C-HR, Yarisa oraz Yarisa Cross. Klienci mogą liczyć na dodatkowe rabaty, a zelektryfikowane modele stały się jeszcze bardziej przystępne. Klienci wybierający samochody hybrydowe Toyoty mogą liczyć na tzw. Ekobonus, który obniża cenę auta, co pozwala na wybór wyższej wersji wyposażenia lub dobranie atrakcyjnych dodatków.

Wytwarzana od niemal 30 lat hybryda Toyoty przeszła długą drogę. Teraz nie jest już eko-ciekawostką, a rodzina hybrydowych modeli stanowi trzon oferty. Układy 1.5 Hybrid, 1.8 Hybrid i 2.0 Hybrid stosowane są w niemal każdym rynkowym segmencie. To właśnie te silniki są dostępne w nowych, lepszych cenach. Samochody miejskie, kompaktowe, a także crossovery i SUV-y z tymi napędami mają obniżone ceny, które uwzględniają podwójny Ekobonus w wysokości 3%.

Po co przeceniać samochody, które i tak przyzwoicie się sprzedają? Toyota to obecnie lider polskiego rynku, ale nie oznacza to, że nie dotyczą jej nowe wyzwania w branży. Konkurenci z Chin coraz śmielej rozpychają się w segmentach zagospodarowanych przez japońską markę. Polityka cenowa dużych koncernów odpowiada na ruchy nowych graczy, stąd w ostatnich miesiącach promocje i wyprzedaże nie należą wcale do rzadkości.

Nowe cenniki Toyoty oznaczają, że o zakup hybrydy jest teraz nieco łatwiej. Chińskie marki skupiają się obecnie na ofercie samochodów w pełni elektrycznych oraz na najtańszych modelach spalinowych. Japończykom pozostało więc kuć żelazo póki gorące i korzystać na tym, że hybrydy pojawiają się w ofercie chińskich marek nieco wolniej.

Tak tanieją małe hybrydy Toyoty

Jakimi rabatami kusi obecnie Toyota? Oszczędności zaczynają się już w segmencie aut miejskich. W przypadku Yarisa kierowcy mogą liczyć na korzyść do 14 100 zł, a najwięcej zyskają ci, którzy zamówią samochód napędzany układem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM oraz w wersji wyposażenia Comfort. Taka podstawowa konfiguracja wyjeżdża z salonu na 15-calowych felgach aluminiowych, a na liście elementów wyposażenia znalazły się m.in. system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym, automatyczna klimatyzacja, szyby i lusterka z elektryczną regulacją czy pakiet systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE. Taki Yaris kosztuje minimum 89 800 zł. W tej wersji klienci mogą liczyć również na najatrakcyjniejszą ratę w Leasingu KINTO One - 613 zł netto miesięcznie.

Rabat dostępny jest również w przypadku Yarisa Cross. Miejski B-SUV uwzględnieniem podwójnego Ekobonusu kosztuje od 104 600 zł w wersji Active z napędem 1.5 Hybrid o mocy 116 KM, a maksymalny rabat wynosi 9400 zł dla wersji GR SPORT z mocniejszą 130-konną hybrydą. W Leasingu KINTO One najkorzystniej skalkulowano ratę dla samochodów w wersji Comfort. Miesięczna opłata dla firm wynosi 876 zł netto. Jakie są warunki oferty? Dla wszystkich wyliczeń przyjęto 36 miesięcy umowy, 10% wpłaty wstępnej i 60 tys. km limitu przebiegu.

Toyota C-HR ponad 20 000 zł taniej

Zdecydowanie największe oszczędności czekają na klientów zainteresowanych modelem C-HR. Kompaktowy SUV to prawdziwy hit, a obniżka względem katalogowej ceny wynosi teraz 20 200 zł. Toyota C-HR w wersji Comfort kosztuje 120 700 zł. W wyposażeniu długa lista udogodnień - dwustrefowa klimatyzacja, cyfrowe zegary, system multimedialny z nawigacją online, asystent martwego pola w lusterkach oraz kamera cofania to tylko niektóre z elementów dostępnych w standardzie. Pod maską takiego samochodu pracuje hybryda z benzynową jednostką 1.8. W takim wariancie, w leasingu KINTO One dla firm rata wynosi 936 zł netto czyli... zaledwie 60 zł więcej niż w przypadku Yarisa Cross w wersji Comfort.

Objęta promocją jest również bardziej rodzinna propozycja Toyoty czyli Corolla Cross. W ramach nowej oferty, dostępne są samochody w bogato wyposażonych odmianach Style i Executive z 2025 roku produkcji. SUV z napędem 1.8 Hybrid w wersji Style kosztuje teraz od 147 200 zł, a maksymalny rabat dla tego modelu wynosi aż 13 800 zł. Auto w odmianie Style z napędem 1.8 Hybrid to także optymalny wybór w Leasingu KINTO One z miesięczną ratą od 1274 zł netto. Podwójnym Ekobonusem objęto także wszystkie wersje nowej Corolli Cross, której przedsprzedaż rozpoczęła się w maju.

Królowa rynku z 13-tysięcznym rabatem

Kompaktowa Corolla w każdej wersji nadwoziowej również jest teraz wyraźnie tańsza. Podwójny Ekobonus oznacza tu korzyść do 13 300 zł. Najwyższy rabat dotyczy Corolli TS kombi z układem napędowym 1.8 Hybrid. Bagażnik takiego auta mieści 596 l, co wyjaśnia dlaczego to właśnie ten wariat zaskarbił sobie szczególną sympatię klientów. Wszechstronna odmiana Corolli dostępna jest w cenie 120 000 zł. Taką metkę znajdziemy na autach w wersji wyposażenia Comfort, wyposażonej w 16-calowe felgi aluminiowe, dwustrefową klimatyzację, cyfrowe zegary i 10,5-calowy ekran systemu multimedialnego z nawigacją online. Ta odmiana ma także najkorzystniejszą ratę w Leasingu KINTO One, która wynosi od 985 zł netto.

Wspomniany już rabat w wysokości 13 300 zł obowiązuje w przypadku Corolli TS Kombi 2.0 Hybrid w wersji Executive. Auto z mocniejszą hybrydą pod maską ma 18-calowe felgi aluminiowe, skórzaną tapicerkę, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, matrycowe światła LED oraz system premium audio JBL z ośmioma głośnikami. Taka Corolla kombi kosztuje 164 600 zł.

Ile zaoszczędzą klienci, którzy wolą 5-drzwiową Corollę Hatchback? Nowy cennik otwiera kwota 116 100 zł. W przypadku modelu z napędem 1.8 Hybrid (140 KM) w wersji Comfort, rata w Leasingu KINTO One wynosi 997 zł netto. Najwięcej można zyskać decydując się na wariant Executive z układem 2.0 Hybrid (178 KM). Samochód ma cenę obniżoną do 157 800 zł (13 100 zł rabatu). W przypadku Corolli Sedan rabaty sięgają 4400 zł, a samochód w bazowej wersji Active wyceniono na 117 800 zł. W Leasingu KINTO One najatrakcyjniejszą ratę ma odmiana Comfort. Miesięczny koszt dla firmy to 1125 zł netto.