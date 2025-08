Cupra Leon - nowy cennik 2026

Hiszpańska marka odświeża cenniki poszczególnych modeli. Teraz obniżki mają skusić klientów poszukujących hatchbacka i kompaktowego kombi. Znamy już nowe ceny Leona i Leona Sportstourera. Oprócz niższych kwot, marka przewidziała rabaty w ofertach z finansowaniem. Jakie ceny, silniki i miesięczne raty proponuje Cupra?

Kierowców z pewnością ucieszy fakt, że Cupra Leon nadal dostępna jest w wariantach benzynowych, hybrydowych i wysokoprężnych. Nowy rok modelowy nie zmienia faktu, że silnik Diesla pozostaje w ofercie. Najtańsza z dostępnych wersji ma jednak pod maską dobrze znany motor 1.5 TSI. Ile kosztuje bazowy Leon?

Cupra Leon od 113 300 zł

W aktualnych cennikach Cupra Leon dostępna jest w 4 wersjach silnikowych. Ofertę otwiera wersję z napędem benzynowym TSI o pojemności 1.5 i mocy 150 KM z 6-biegową skrzynią ręczną. Samochód w takiej konfiguracji wyceniono na 113 300 zł. Diesel 2.0 TDI o mocy 150 KM, z 7- biegową skrzynią automatyczną DSG to według najnowszego cennika koszt 140 200 zł.

Leon dostępny jest także z napędem mHEV - sercem miękkiej hybrydy jest tu silnik 1.5 TSI, a napęd występuje z automatyczną skrzynią biegów DSG. Taki wariant można kupić za 130 800 zł. Zelektryfikowane modele występują też w wersjach Plug-in - 1.5 e-HYBRID 204 KM za 171 500 zł i mocniejsza, 272-konna w cenie 192 100 zł.

Ta druga, mocniejsza hybryda to wersja wyposażenia VZ, co nawiązuje do hiszpańskiego "veloz", czyli "szybki". Taki model z silnikiem benzynowym 2.0 TSI o mocy 300 KM, 7-biegową skrzynią automatyczną DSG i napędem na 4 koła można kupić za 172 400 zł.

Ile kosztuje Cupra Leon Sportstourer? Cena

Kierowcy, którzy potrzebują większego bagażnika i bardziej praktycznego nadwozia, mogą wybrać Leona w wersji Sportstourer. Kombi oferuje podobną gamę silników, jednak różnica tkwi w specyfikacji najmocniejszego wariantu. Oto oferta Sportstourera w bazowej wersji:

1.5 TSI 150 KM, manualna, 6-biegowa przekładnia - 121 100 zł

2.0 TDI 150 KM, automatyczna przekładnia DSG - 148 000 zł

hybryda mHEV 1.5 eTSI 150 KM, automatyczna przekładnia DSG - 138 700 zł

hybryda plug-in 1.5 e-Hybrid 204 KM, automatyczna przekładnia DSG - 179 300 zł

W wersji VZ dostępny jest silnik 2.0 TSI o mocy 333 KM i 272-konna hybryda plug-in. Ten pierwszy ma napęd na obie osie, a ten drugi - na oś przednią. Za benzynową wersję zapłacimy 191 800 zł, a hybryda plug-in kosztuje 197 100 zł.

Cupra Leon - oferta finansowania

W zaktualizowanych cennikach znalazły się także nowe propozycje finansowania. W przypadku leasingu z elastycznymi warunkami (Leasing jak abonament) miesięczna rata za model Leon zaczyna się od 469 zł, a za wersję Sportstourer – od 520 zł. Klienci wybierający kredyt w tej samej formule mogą liczyć na raty od 828 zł dla hatchbacka i 907 zł dla odmiany kombi. Wszystkie wymienione oferty oferowane są przez CUPRA Financial Services i wymagają wkładu własnego w wysokości 30%.

Cupra Leon po liftingu

Cupra Leon po liftingu została zaprojektowana zgodnie z nowym kierunkiem stylistycznym marki. To przede wszystkim charakterystyczny przód z LED-owymi reflektorami, w których światła do jazdy dziennej przybrały formę trójkątów. Opcjonalnie dostępne są teraz również zaawansowane reflektory Matrix LED. Z tyłu zmiany są widoczne - logo Cupry powędrowało na środek listwy świetlnej łączącej lampy, a sygnatura świetlna tylnych lamp odpowiada tej, która wyróżnia reflektory przednie. W ofercie przewidziano dziewięć różnych lakierów nadwozia, w tym dwa nowe odcienie matowe. To m.in. Century Bronze i Enceladus Grey. Samochód będzie można personalizować wybierając również jeden z dziewięciu wzorów 18 bądź 19-calowych felg ze stopów lekkich.

W kokpicie znalazł się system multimedialny z większym, 12,9-calowym ekranem i podświetlanym paskiem do sterowania. W sportowych fotelach zastosowano tapicerkę tekstylną, natomiast fotele kubełkowe mogą być obite mikrofibrą, z której 73% pochodzi z recyklingu lub ekologiczną skórą. W topowej wersji VZ pojawią się fotele Cupra Performance, które zostały obszyte m.in. recyklingowaną mikrofibrą. Deska rozdzielcza teraz została wykończona nowym wzorem 3D - ma być milsza w dotyku i bardziej efektowna. Na swoim miejscu pozostały akcenty w kolorze miedzi. Nowa ładowarka bezprzewodowa ma większą moc (15 W) i jest wyposażona w system chłodzenia. Nowością jest też 12-głośnikowy system nagłośnienia sygnowany przez markę Sennheiser.