Wśród dziesięciu najbardziej pożądanych modeli znajduje się aż siedem marek azjatyckich w tym trzy chińskie – wynika z danych, którymi dzieli się Superauto.pl. Platforma sprzedażowa podsumowała wyszukiwania Polaków, którzy poszukują nowych czterech kółek. Jak na dłoni widać, że chińskie samochody zadomowiły się na polskim rynku.

Które chińskie marki interesują nas najbardziej? Jakich aut poszukują kierowcy w Polsce? W jakiej cenie są auta poszukiwane przez Polaków? Oto najważniejsze wnioski z raportu.

Takich aut szukają kierowcy

Jak podaje Samar, w kwietniu 2025 roku średnia cena sprzedaży nowego samochodu w Polsce przekroczyła granicę 190 tys. zł. Tak drogich aut jeszcze nie kupowaliśmy. Kierowcy, którzy szukają ofert w sieci, celują w nieco tańsze auta, bo jak podaje Superauto.pl, najczęściej wyszukiwane i przeglądane były oferty samochodów kosztujących średnio około 170 tys. złotych. W rankingu popularności widać również bezsprzeczną dominację SUV-ów. Auta w tym typie nadwozia zajęły cztery pierwsze miejsca zestawienia, a łącznie zajęły aż 6 pozycji w TOP 10.

Na pierwszych dziesięciu miejscach rankingu znalazły się 2 auta klasy premium. Nie jest to specjalnym zaskakoczeniem, bowiem taki "wkład" odpowiada ogólnemu rynkowemu udziałowi aut z wyższej półki. Jak informuje Samar, auta z segmentu premium miały na koniec czerwca br. 23,7 proc. udziału w polskim rynku nowo rejestrowanych aut osobowych w 2025 roku.

W segmencie aut użytkowych szczególnym zainteresowaniem cieszą się obecnie modele, które z powodzeniem mogą pełnić funkcję rodzinnego środka transportu. W okresie wakacyjnym rośnie popyt na 9-osobowe pojazdy, które można wykorzystywać również do przewozu osób.

Chińskie auta cieszą się popularnością. Oto modele

Superauto.pl, czyli internetowa platforma sprzedająca samochody ujawniła, jakie auta były najczęściej oglądane przez jej użytkowników w ostatnich trzech miesiącach. Do każdego modelu przepisano przykładową wersję wyposażenia wraz z aktualną ceną sprzedaży. Warto podkreślić, że nie jest to ranking sprzedaży. Oczywiście, w TOP 10 tego zestawienia znalazło się wiele bestsellerów, ale w tym rankingu chodzi o popularność i to, jakie samochody interesują obecnie polskich kierowców.

Oto najbardziej poszukiwanie modele wraz z ich cenami w oferowanej wersji:

Kia Sportage - 131 500 zł Hyundai Tucson - 157 990 zł MG HS - 131 150 zł Mercedes GLC - 297 800 zł Toyota Corolla - 131 000 zł Jaecoo 7 - 153 200 zł Toyota Yaris - 91 600 zł BMW serii 3 - 238 100 zł Skoda Octavia - 144 800 zł Omoda 5 - 125 615 zł

Aż cztery pierwsze miejsca zajęły SUVy. Są to: KIA Sportage, Hyundai Tucson, MG HS oraz Mercedes GLC. – O ile dwa pierwsze miejsca nie są zaskoczeniem, gdyż auta te od dawna cieszą się dużym uznaniem polskich kierowców ze względu na dobry kompromis pomiędzy ceną, mocą i wyposażeniem, to niespodzianką może być obecność na bardzo wysokiej, trzeciej pozycji pojazdu marki chińskiej, a także na czwartej, auta klasy premium, dwukrotnie droższego od trzech pierwszych w zestawieniu – komentuje Patrycja Michalak, specjalistka ds. pozyskiwania ofert w Superauto.pl.

Kia, Hyundai, Toyota, MG, Mercedes - te auta interesują Polaków

Kia i Hyundai na czele rankingu, a tuż za nimi chińskie MG. Skąd bierze się popularność aut z Państwa Środka. Chodzi przede wszystkim o niską cenę, ale kluczowa jest relacja wydanych złotówek do wyposażenia. MG HS, w wersji Exclusive AT ma silnik o mocy 170 KM, automatyczną przekładnię i jest cenowo zbliżony do Kii Sportage w wersji M DCT, napędzanej przez jednostkę benzynową o mocy 160 KM. MG HS ma jednak dodatkowo skórzane elektryczne fotele z pamięcią ustawień, podgrzewane przednie fotele, kamerę 360 stopni, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika czy tempomat adaptacyjny.

Reprezentanci klasy premium to Mercedes GLC 220d (297 800 zł) i BMW serii 3 320d Limousine (238 100 zł). W TOP 10 znalazła się także Toyota Corolla, czyli jeden z bestsellerów na polskim rynku. Hybrydowy kompakt to przebój flotowy, ale wersję sedan wybierają również klienci indywidualni. Według danych zebranych przez Superauto, Polacy cenią Corollę w szczególności za niezawodny napęd hybrydowy, niskie spalanie oraz bezawaryjność. W zestawieniu 10 najchętniej oglądanych modeli samochodów znalazła jest jeszcze jedna Toyota – Yaris – która zajęła miejsce siódme. Jest to najtańsze auto w zestawieniu, kosztujące w wytypowanej wersji Comfort, 91,6 tys. zł. Atuty tego modelu są podobne, jak w przypadku Toyoty Corolli.

Kolejny "chińczyk" w zestawieniu to Jaecoo 7. Jest to jeden z najlepiej wyposażonych SUVów w swojej klasie, oferowanych obecnie na rynku - wersja Offroad wyceniona na 153 200 zł posiada 147-konny silnik benzynowy z napędem 4x4, a także system monitorowania martwego pola w lusterkach, inteligentny system kontroli prędkości, system kamer 540 stopni, a także skórzaną tapicerkę, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele, wentylowane przednie fotele, czy też 19-calowe felgi w kolorze czarnym.

- W segmencie osobowym widoczna jest rosnąca popularność marek azjatyckich – KIA i Hyundai dominują, ale jednocześnie pojawiają się nowe, mniej znane marki jak Jaecoo czy Omoda, co świadczy o otwartości rynku na świeże propozycje. Auta, które dziś Polacy najczęściej oglądają w Internecie, za chwile mogą znaleźć się w czołówce najczęściej kupowanych pojazdów. Klasyczne modele, takie jak Toyota Corolla czy Skoda Octavia, utrzymują stabilną pozycję – ocenia Marek Srębowaty, dyrektor ds. e-commerce w Superauto.pl.

Oto najpopularniejsze auta użytkowe w Polsce

W raporcie znajdziemy również kilka słów o autach użytkowych. W statystykach królują obecnie Ford Transit, Renault Master oraz Renault Trafic. Poszukiwane przez przedsiębiorców auta występują przede wszystkim w wariantach dostawczych, ale jak podkreślają eksperci, w zestawieniu znalazły się także wersje służące do przewozu osób. Renault Trafic w wytypowanej wersji Kombi L2H1 to auto 9-osobowe, idealne dla wypożyczalni czy firm przewozowych. – Tego typu samochody cieszą się ogromnym zainteresowaniem przed sezonem wakacyjnym. Kupują je w szczególności wypożyczalnie, które wymieniają lub rozbudowują swoją flotę dużych pojazdów. Innym powodem ich dużej popularności jest kończąca się produkcja niektórych wersji silnikowych, co ma miejsce w przypadku Opla Zafiry – informuje Dawid Czubala, kierownik rozwoju rynku samochodów użytkowych w Superauto.pl.