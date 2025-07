Systemy bezpieczeństwa ratują życie. Mercedes pokazał, jak działają

Pierwszy samochód z poduszkami powietrznymi i pasami bezpieczeństwa? Mercedes W126. Pierwsze auto z układem ABS? Mercedes W116. Wizjonerskie podejście sprawiło, że niemiecka marka przez lata opatentowała szereg rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo dla kierowców, pasażerów czy nawet pieszych. Kiedyś, innowacjami były miękkie tworzywa w kokpicie oraz strefy kontrolowanego zgniotu nadwozia. Dziś, obecności wielu systemów bezpieczeństwa biernego nie zauważamy... bo jeszcze inne układy bezpieczeństwa czynnego czuwają nad tym, by w porę zapobiec kolizji, bądź zminimalizować jej skutki.

Na pokładzie współczesnych samochodów mamy do dyspozycji cały arsenał czujników, radarów, układów scalonych czy wreszcie oprogramowania, które reaguje na zmianę sytuacji z szybkością nieosiągalną dla człowieka. Choć systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy dla wielu manifestują swoją obecność jedynie irytującym pikaniem, bez tego wyposażenia drogi byłyby zdecydowanie bardziej niebezpieczne. Sprawdziliśmy to na specjalnym torze.

Summer Driving Experience by Mercedes-Benz - co to za wydarzenie?

Czym jest wydarzenie, w którym braliśmy udział? Summer Driving Experience by Mercedes-Benz to szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy, zorganizowane na profesjonalnym torze. W ramach ćwiczeń, które skupiają się na promocji jazdy defensywnej, uczestnicy mogą wskoczyć za kierownicę modeli elektrycznych, jak i spalinowych wyposażonych w technologię hybrydową.

Pod okiem instruktorów można sprawdzić, jak pojazdy reagują na sytuacje awaryjne, a także doświadczyć tego, jak pracują nowoczesne systemy wspomagające kierowcę. To trening praktyczny, poprzedzony szkoleniem teoretycznym, które uzmysławia, ile nowoczesnych technologii czuwa nad bezpieczeństwem w nowych samochodach. Oprócz tego, część drogowa szkolenia pozwala sprawdzić, jak innowacje na pokładzie nowych Mercedesów umilają podróżowanie. Najlepsze jest to, że Summer Driving Experience by Mercedes-Benz to wydarzenie dostępne dla klientów - wykupić udział może każdy zainteresowany kierowca. Cena szkolenia dla jednej osoby to 2599 zł brutto.

Pikają czy chronią? Systemy bezpieczeństwa w nowych autach

Co wyróżnia letnie szkolenie Mercedesa? Program opracowany jest tak, by nawet doświadczeni kierowcy mogli wynieść ze spotkania na Autodromie Jastrząb porządną dawkę wiedzy i praktyki. Ćwiczenia prowadzone przez instruktorów przynoszą wiele zaskoczeń. Mało kto wie, że obecnie, jazda defensywna zakłada walkę z nadsterownością w zupełnie inny sposób, niż kilka czy kilkanaście lat temu. Większość kierowców jest również zaskoczona tym, jak wiele w kontekście bezpieczeństwa zmienia prędkość jazdy. W kontrolowanych warunkach, na płycie poślizgowej oraz szarpaku, można na własnej skórze doświadczyć tego, jak zwiększenie szybkości z... 50 do 55 km/h praktycznie przekreśla szansę na wyjście z sytuacji bez wypadku. Przesłanie jest więc proste. Kierowcy, którzy wciskają przycisk, by wyłączyć nowoczesne systemy lub wyciszyć ich powiadomienia, często popełniają duży błąd.

Program szkolenia jest oczywiście szyty na miarę Mercedesów, które naszpikowane są innowacjami mającymi poprawiać ochronę pasażerów i kierowców. Jednym z najbardziej wyrafinowanych przykładów jest głośny szum, który dobiega z głośników podczas głębokiego poślizgu lub sytuacji, która może skończyć się wypadkiem. O co chodzi? Różowy szum o odpowiednim natężeniu sprawia, że ucho fizycznie przygotowuje się do odebrania głośnego, nagłego dźwięku. Dzięki temu, w razie wypadku słuch kierowcy i pasażerów jest lepiej chroniony.

Letnie szkolenie Mercedesa. W tym roku można poznać nowe CLA

Oprócz solidnej dawki wiedzy i praktycznych ćwiczeń, tegoroczna edycja spotkań Summer Driving Experience daje również możliwość zapoznania się z nowym, w pełni elektrycznym Mercedesem CLA. Mercedes z dumą zapowiada, że to właśnie ten model wyznacza nowy kierunek dla przyszłości aut elektrycznych tej marki. Nowy CLA 250+ z technologią EQ ma łączyć wysoką efektywność energetyczną z funkcjonalnością opartą na sztucznej inteligencji, oferując przy tym imponujący zasięg sięgający nawet 800 kilometrów według WLTP.

Dla klientów przygotowano również osobny program Young Drivers, skierowany do młodych kierowców w wieku od 18 do 23 lat. W tym przypadku celem jest rozwijanie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdu oraz wzmacnianie pewności siebie za kierownicą. Uczestnicy biorą udział w praktycznych ćwiczeniach, które pomagają zrozumieć, jak samochód zachowuje się w różnych warunkach drogowych i jak odpowiednio reagować w sytuacjach awaryjnych. To bezcenna dawka wiedzy i doświadczenia dla tych, którzy dopiero zaczynają regularnie zasiadać za kółkiem.