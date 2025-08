Wakacje 2025. Kierowcy wsiadają za kółko po alkoholu

W wakacje Polacy zdecydowanie częściej wsiadają za kółko na podwójnym gazie. Tegoroczne lato nie stanowi wyjątku - dotychczasowe dane płynące z komend wskazują, że sytuacja nie ulega poprawie. W zeszłym roku, w lipcu i sierpniu zatrzymano niemal 19 tysięcy kierowców prowadzących samochód z przekroczonym dopuszczalnym stężeniem alkoholu we krwi. W lipcu tego roku było 9624 takich interwencji, co daje średnio 310 na dzień.

Reklama

Przerażające statystyki przytacza również SW Research. W badaniu dla AlcoSense, ponad 30 procent badanych przyznało, że wsiadło za kierownicę, nie będąc pewnymi swojego stanu trzeźwości.

Polacy jeżdżą po alkoholu. Policyjne dane

Od końca czerwca do końca sierpnia zaczyna się czas wzmożonych kontroli drogowych. Nic dziwnego, że w miesiącach wakacyjnych polska Policja odnotowuje średnio o prawie jedną czwartą więcej liczby zatrzymań kierowców po spożyciu alkoholu niż w pozostałych miesiącach roku.

Reklama

– Wakacje to czas, kiedy poczucie odpowiedzialności jest szczególnie ważne. Dobra pogoda, wolny czas i okazje do spotkań sprawiają, że mamy więcej okazji, by sięgnąć po piwo lub kieliszek wina. Należy jednak pamiętać, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu bez pełnej świadomości na temat swojego stanu trzeźwości, potencjalnie stwarzamy olbrzymie zagrożenie. Oprócz nas samych, ucierpieć mogą także pasażerowie oraz inne osoby na drodze – mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z AlcoSense Laboratories.

Alkohol stanowi zagrożenie nie tylko na drodze, ale i nad wodą. Jak przekazuje policja, w lipcu tego roku w Polsce utonęły już 52 osoby. W 2024 roku, policjanci odnotowali 488 utonięć, a 89 ofiar miało w organizmie alkohol.

Kary za jazdę po spożyciu. Jaki jest limit?

Kara finansowa i utrata uprawnień to minimum. Polskie prawo przewiduje dwie kwalifikacje - stan po spożyciu alkoholu oznacza, że stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza) i w tym przypadku mówimy o wykroczeniu. Kodeks w Art. 87. stanowi, że:

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Nie ma tu miejsca na negocjacje z policjantem - wystarczy przekroczyć dopuszczalny limit alkoholu choćby o 0,1 promila (0,21 promila), by stracić prawo jazdy na minimum 6 miesięcy.

Jazda w stanie nietrzeźwości - kary dla kierowców

Drugą kwalifikacją jest stan nietrzeźwości, czyli powyżej 0,5 promila we krwi. W tym przypadku mówimy już o przestępstwie. Konsekwencje? Tu należy sięgnąć do Kodeksu karnego, a Art. 178a § 1. 134 stanowi, że:

Kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto, każdy kto dopuści się przekroczenia 1,5 promila i wsiądzie za kółko, musi liczyć się z konfiskatą samochodu. Przepadek samochodu na rzecz skarbu państwa nie podlega wyjątkom. Jeśli pijany kierowca prowadzi auto w leasingu bądź samochód służbowy, będzie miał do zapłaty karę w wysokości wartości pojazdu.

Większość kierowców popełnia ten błąd

Wakacyjne imprezy i wyjazdy sprawiają, że kierowcy regularnie wsiadają za kółko "wczorajsi", a więc na kacu. Zmotoryzowani często zakładają, że kilka drinków wypitych podczas wieczornej imprezy nie wpłynie na ich zdolność do prowadzenia, a rano będą już trzeźwi. W większości przypadków wcale nie jest to tak oczywiste. Bazowanie na samopoczuciu to częsty błąd, szczególnie, że według badania AlcoSense ponad 65 proc. kierujących zdecydowało się na tej podstawie prowadzić samochód po spożyciu alkoholu. Jako najskuteczniejszy sposób pozbycia się promili z organizmu badani wskazali także aktywność fizyczną. Ponad 7 proc. wierzyło również w mit, że spożycie tłustego posiłku pozwoli na szybsze uzyskanie stanu trzeźwości.

Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę?

Kierowcy zastanawiają się, ile czasu po alkoholu mogą prowadzić samochód. Odpowiedź na to pytanie zna tylko dobry alkomat, a najpewniejszym wyborem będzie badanie trzeźwości na komendzie policji, przy czym warto pamiętać, by na taki test... nie wybierać się samochodem. Jedno piwo to około 25 g etanolu, jeden kieliszek wódki to 20 g etanolu, a w lampce (150 ml) wina jest około 18 g etanolu.

Zakłada się, że na przetrawienie 30 g czystego alkoholu, ciało potrzebuje średnio 3 godzin. Na to, jak szybki będzie metabolizm substancji, wpływa bardzo wiele indywidualnych i trudnych do określenia czynników. Dorosły mężczyzna ważący 80 kg, po wypiciu jednego piwa o zawartości 5 proc. alkoholu, ma w organizmie około 0,2-0,3 promila. Z kolei kobieta ważąca 60 kg po jednym piwie "wydmucha" 0,4-0,5 promila. Tempo, w jakim alkohol usuwany jest z organizmu, jest jednak kwestią bardzo specyficzną.