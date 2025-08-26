Ford Transit Custom Nugget - test

Na karawaningowym podwórku trudno o bardziej doświadczonego gracza niż Westfalia. To właśnie ta firma przygotowała zabudowę Transita Custom Nugget - głównego rywala Volkswagena Californi. Kamper stworzony na bazie dostawczaka doczekał się niedawno nowej edycji - opartej o najnowsza generację Transita Custom.

Jak zaplanowane zostało wnętrze, jakie nowości na pokładzie serwuje Westfalia, i jak podczas wakacyjnych wyjazdów spisuje się nowy kamper Forda? Sprawdziliśmy to w praktyce i ruszyliśmy w Bieszczady.

Oto nowy kamper Forda

Kamper w testowanej wersji 320 L1 mierzy nieco ponad 5 m. Spora długość i rozstaw osi większy niż w poprzedniku pomaga wygospodarować przestronne wnętrze, za to wysokość nieznacznie przekraczająca 2 metry sprawi, że wjazd do garażu podziemnego będzie stresujący - choć w większości parkingów dopuszczalna wysokość podawana jest z lekkim zapasem, lepiej nie ryzykować i dokładnie sprawdzać czy auto mieści się tam, gdzie zamierzamy nim wjechać. Typowe parkingi dopuszczają wjazd 2-metrowego auta - dodatkowe milimetry mogą okazać się problematyczne.

Pod maską pracuje 170-konny diesel 2.0 EcoBlue - dokładnie taki sam, jak w dostawczych czy osobowych odmianach. W kamperze możemy zdecydować się na napęd na przednią oś lub na 4 koła - ten drugi wariant będzie szczególnie przydatny dla miłośników przygód z dala od cywilizacji. W kamperze AWD naprawdę może mieć sens. Dopłata do napędu i dłuższego wariantu jest na tyle niewielka, że po prostu się opłaca. Cena "z metra" i tak jest kosmiczna... Ale o niej za chwilę.

Transit Custom Nugget. Tak wygląda życie w kamperze

Zabudowa została wykonana przez niemiecką firmę Westfalia, doskonale znaną wszystkim fanom karawaningu. Przedsiębiorstwo z zachodnich Niemiec, które tworzy Forda Nuggeta na bazie Transita Custom już od 1985 roku, wykorzystało swoje wieloletnie doświadczenie do opracowania dopracowanej konstrukcji z funkcjonalną częścią mieszkalną. Jak wygląda zabudowa w najnowszej wersji?

Całość można podzielić na trzy strefy, w których, mimo niewielkiej powierzchni, da się funkcjonować osobno i bez większego przeszkadzania sobie nawzajem. Za kabiną kierowcy znajduje się pierwsza z nich: salon z trzyosobową kanapą, którą w kilku prostych ruchach można zamienić w łóżko o wymiarach 190 × 120 cm. Jest tu także rozkładany stolik, przy którym, dzięki obracanym fotelom kierowcy i pasażera, mogą wygodnie usiąść wszyscy podróżujący Fordem Nuggetem. Na uwagę zasługują również dwa mocowania Isofix na kanapie.

Druga strefa znajduje się w tylnej części kampervana. To kuchnia w układzie L, w której, oprócz kilku szafek, szuflad i przegródek, znajdziemy zlew podłączony do zbiornika na wodę czystą (33 l w wersji L1 i 53 l w L2) oraz 30-litrowego zbiornika na wodę szarą, dwupalnikową kuchenkę gazową, prysznic zewnętrzny i lodówkę kompresorową o pokaźnej pojemności 33 litrów. W części kuchennej zamontowano również tablet, który pozwala zarządzać większością wyposażenia kampera. Za jego pomocą można m.in. sprawdzić poziom naładowania akumulatorów hotelowych, ustawić natężenie i kolor oświetlenia, regulować temperaturę w lodówce, włączyć podgrzewanie wody czy ogrzewanie postojowe. To nowość w tej odmianie - producent zadbał nawet, by font menu tabletu "zgadzał się" z fordowskim. Miła dbałość o detale.

Czego może brakować? We wnętrzu przydałaby się choć jedna większa szafka na ubrania - w praktyce wszystkie bagaże lądowały na przednich fotelach, co szybko skutkuje bałaganem na pokładzie. Rozwiązaniem jest wersja L2, w której znajdziemy dodatkową szafę. Można ją też zastąpić łazienką, ale jeśli nie planujemy noclegów poza campingami, nie ma to większego sensu.

Ostatnia strefa mieści się na górze. Westfalia wręcz słynie z podnoszonych dachów, a ich rozłożenie zajmuje dosłownie kilka sekund. To główna sypialnia z łóżkiem o wymiarach 205 × 125 cm, do którego prowadzi drabinka. Pościelenie go jest dziecinnie proste - wystarczy podnieść stelaż do góry i zablokować go dwoma zaczepami. Dzięki temu zyskujemy możliwość swobodnego stania w salonie i kuchni. Jeżeli jednak wstaniesz wcześniej niż druga połówka i zechcesz przygotować romantyczne śniadanie z kawą, nie ma ku temu przeszkód - fragment górnego łóżka można delikatnie pochylić. W takim ustawieniu bez problemu korzysta się z całego wyposażenia kuchni, w tym palników gazowych. W górnej sypialni zamontowano także dwie niezależne lampki, choć zabrakło gniazd USB i 230 V. Jedynym źródłem prądu na górze jest ładowarka indukcyjna. Westfalia zadbała również o komfort podczas wypoczynku na zewnątrz. W przesuwnych drzwiach bocznych znajdziemy stolik zewnętrzny, a w tylnej klapie – dwa składane krzesła. Taką jadalnię można osłonić przed słońcem lub deszczem dzięki rozkładanej markizie zamontowanej z boku pojazdu.

Wszystko to sprawia, że wypoczywanie w Fordzie Nugget jest naprawdę przyjemne. Całość jest przemyślana, wygodna i ergonomiczna. Poza wspomnianymi wcześniej niedociągnięciami brakuje jedynie przetwornicy z 12 V na 230 V - w efekcie z pełnoprawnych gniazdek zasilających można było korzystać wyłącznie po podłączeniu zewnętrznego źródła prądu.

Ford Transit Custom Nugget - cena metra kwadratowego powala

Karawaning nie jest tani - przynajmniej jeśli chodzi o zakup domu na kółkach. Jeśli przyjmiemy, że wnętrze Nuggeta ma około 6 m2 przestrzeni, cena za metr wynosi ponad 57 000 zł. Sporo, ale kolejne nieuniknione porównanie do Volkswagena Californi dowodzi, że Nugget bynajmniej nie jest droższy od innego niemieckiego kampera.

Katalogowa cena Transita Custom Nugget startuje z poziomu 344 025 zł brutto. To koszt odmiany L1 z napędem na przednią oś. Najdroższa konfiguracja, czyli wariant L2 z napędem na obie osie to 361 245 zł. Dopłata nie jest więc wielka, a wczasowicze, którym nie zależy na możliwie kompaktowym urban-kamperze, powinni zdecydować się na topowy wariant. Czy warto dopłacać do AWD? To zależy - taka wersja waży nieco więcej i zużywa odrobinę więcej oleju napędowego.