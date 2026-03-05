Ministerstwo potwierdza przepisy. To koniec sporu o akcyzę

Kierowcy mogą otwierać szampana. Wieloletni spór o opodatkowanie aut z systemem mild hybrid (MHEV) doczekał się szczęśliwego finału. Minister Finansów wydał oficjalną interpretację ogólną, w której potwierdził, że takie samochody powinny korzystać z obniżonej stawki akcyzy.

Choć bitwę w sądzie rozpoczęła Mazda, która jako pierwsza odważyła się postawić fiskusowi i wygrać przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA), nowa decyzja resortu otwiera drogę do zwrotów dla właścicieli wszystkich marek. Każdy pojazd posiadający układ spalinowo-elektryczny typu MHEV podlega teraz tym samym, korzystnym przepisom.

– Interpretacja ogólna Ministra Finansów w praktyce porządkuje wieloletni spór o wysokość akcyzy od takich samochodów – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, doradca podatkowy InFakt. Co to oznacza dla milionów kierowców, którzy kupili auto z takim napędem?

Fiskus musiał ulec: Miękka hybryda to też hybryda

Przypomnę: Krajowa Administracja Skarbowa od drugiej połowy 2022 r. stała na stanowisku, że auta z systemem mild hybrid nie są "prawdziwymi" hybrydami i powinny być opodatkowane jak zwykłe samochody spalinowe. KAS twierdziła, że niższa stawka należy się tylko wtedy, gdy silnik elektryczny jest w stanie samodzielnie napędzać pojazd.

Tymczasem przepisy ustawy o podatku akcyzowym mówią jedynie o napędzie spalinowo-elektrycznym. Nie uzależniają preferencji od tego, czy auto może jechać wyłącznie na prądzie. Interpretacja MF potwierdza kierunek wskazany przez sądy: również miękkie hybrydy – niezależnie od logo na masce – korzystają z obniżonych stawek.

Ile pieniędzy możesz odzyskać? Wyliczenia

Zmiana wykładni oznacza, że zamiast standardowej akcyzy stosuje się stawkę obniżoną o połowę. Skala zwrotu zależy od parametrów auta:

Silnik powyżej 2 litrów: stawka spada z 18,6% na 9,3% .

stawka spada z 18,6% na . Silnik do 2 litrów: stawka spada z 3,1% na 1,55%.

– Jeżeli przykładowo auto kosztowało 200 tys. zł i zostało opodatkowane stawką 18,6 proc., podatek wyniósł ok. 37 tys. zł. Przy zastosowaniu preferencyjnej stawki 9,3 proc. akcyza powinna wynieść ok. 18,6 tys. zł. Różnica, czyli możliwa nadpłata do odzyskania, to około 18 000 zł – wylicza ekspert InFakt.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Interpretacja ogólna wiąże organy podatkowe, co oznacza, że urzędnicy muszą teraz traktować wszystkich właścicieli miękkich hybryd jednolicie. Jeśli przy zakupie auta zapłaciłeś zbyt wysoką akcyzę, masz prawo do zwrotu pieniędzy.

W tym celu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty akcyzy do właściwego urzędu skarbowego. W dokumencie trzeba wskazać, że samochód spełnia definicję pojazdu o napędzie spalinowo-elektrycznym i że podatek naliczono według błędnej stawki. Wnioski można składać już od 5 marca – fiskus ma zazwyczaj miesiąc na rozpatrzenie sprawy i kolejne 30 dni na przelanie środków na konto.