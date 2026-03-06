To koniec bezterminowych praw jazdy. Dlaczego UE wymusza zmiany?

To już przesądzone: bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli polskich kierowców. Wszystko za sprawą unijnej reformy, która dąży do ujednolicenia dokumentów w całej UE. Nowe blankiety będą ważne maksymalnie 15 lat. Co to oznacza w praktyce?

Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno. – Obowiązek wymiany tzw. bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 mln dokumentów – mówi dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Od tego dnia prawo jazdy straci ważność, są już daty. Zwróć uwagę na rocznik wydania

Skala operacji jest ogromna. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Zgodnie z ustawą kluczowy jest art. 124, który wyznacza pięcioletnie okno na dopełnienie formalności. Punkt 4. określa daty, w których kierowca powinien obowiązkowo stawić się w urzędzie:

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra lub wcześniej na wniosek posiadacza.

Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. – Dokument określający szczegółowe terminy wymiany zostanie wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne PWPW oraz urzędów, tak aby ograniczyć ryzyko powstawania kolejek – uspokaja Szumańska. Jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek "na życzenie".

Uwaga: pilnowanie tych dat jest kluczowe dla portfela. Jazda z nieważnym dokumentem po upływie wyznaczonego terminu grozi mandatem w wysokości od 1500 zł do nawet 30 000 zł grzywny w sądzie oraz zakazem prowadzenia pojazdów, ponieważ policja potraktuje to jak prowadzenie auta bez uprawnień.

Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja: uprawnienia zostają.

– Jeżeli uprawnienie np. kategorii B było bezterminowe, również w nowym dokumencie nie zostanie określony termin jego ważności – podkreśla przedstawicielka ministerstwa. Jednak sam blankiet będzie miał ograniczoną ważność:

do 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T;

– dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T; do 5 lat – dla kategorii C1, C, D (zależnie od orzeczenia lekarskiego).

Mówiąc wprost: zmieni się tylko fizyczny "plastik". Po upływie jego ważności po prostu odbierasz nowy blankiet bez konieczności ponownych badań lekarskich, o ile nie masz problemów zdrowotnych wpisanych w system.

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2026 roku?

Obowiązkowa akcja 2028–2033 to nie wszystko. Wniosek o nowy dokument musisz złożyć w 2026 roku, gdy:

kończy się ważność dokumentu terminowego;

wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;

nastąpiła zmiana danych osobowych (np. nazwiska);

dokument został zniszczony lub zgubiony.

W 2026 za prawo jazdy zapłacisz drożej. Oto nowy cennik

Z projektu nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury wynika, że po 12 latach zamrożonych stawek, opłaty za dokumenty komunikacyjne pójdą w górę. Waloryzacja ma wejść w życie już w pierwszej połowie 2026 roku. O ile dokładnie zdrożeje wydanie prawa jazdy?

opłata za wydanie prawa jazdy wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł);

(z obecnych 100 zł); wydanie międzynarodowego prawa jazdy zdrożeje do 40,50 zł ;

; dodatkowo należy doliczyć koszt zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualnych badań lekarskich (200 zł).

Choć resort proponuje podwyżkę o ok. 15% (do 115,50 zł), samorządowcy ze Związku Powiatów Polskich domagają się znacznie wyższych zmian. Ich zdaniem opłata powinna wzrosnąć o 100% – nawet do 200 zł, aby pokryć realne koszty pracy urzędników i druku dokumentów. Na ten moment ministerstwo trzyma się jednak wersji z "łagodniejszą" podwyżką.

Seniorzy za kierownicą. Czy będą obowiązkowe badania?

W kuluarach UE głośno było o pomyśle obowiązkowych badań dla kierowców po 65. roku życia. Jak to będzie wyglądać w Polsce? Mamy dobre wieści. Choć Bruksela dała "zielone światło" na takie restrykcje, polski rząd na ten moment mówi: nie. Ministerstwo nie planuje zmuszać seniorów do dodatkowych wizyt u lekarza tylko ze względu na wiek.