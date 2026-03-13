Nowa Toyota GR Yaris 2026 wjeżdża na rynek

Nowa Toyota GR Yaris 2026 wyskoczyła z pudełka podczas prezentacji w Tokio. Jej stworzenie pobłogosławił i doglądał sam prawnuk założyciela Toyoty – Akio Toyoda, prezes zarządu i dyrektor reprezentatywny Toyota Motor Corporation, który w szafie obok garniturów trzyma kombinezony wyścigowe. Sam przyznaje, że jego miłość do samochodów rozpoczęła się około 60 lat temu od pierwszej wizyty na torze Fuji. Zabrał go tam ojciec w jego urodziny – Akio miał wtedy 6 czy 7 lat.

Dziś Toyoda uwielbia motorsport – pod pseudonimem Morizo regularnie startuje w rajdach, wyścigach i testuje nowości przed wdrożeniem do produkcji. Nowy GR Yaris to samochód zbudowany i zestrojony według autorskiej receptury Toyody. Na co mogą liczyć kierowcy?

GR Yaris różni się nie tylko stylem

Pod względem stylistycznym Toyota GR Yaris wyróżnia się detalami optymalizującymi aerodynamikę. Specjaliści Toyoty zaprojektowali elementy, które usprawniają przepływ powietrza z przodu auta, zapewniają wydajniejsze chłodzenie i redukują turbulencje pod podwoziem, co przekłada się na większą stabilność prowadzenia. Producent podkreśla, że w pracach rozwojowych wykorzystano doświadczenia zespołu Toyota Gazoo Racing, zebrane podczas rajdów i wyścigów.

Znakiem rozpoznawczym nowej Toyoty są dodatki z włókna węglowego, co pozwoliło zredukować masę auta i obniżyć jej środek ciężkości. Inżynierowie zmodyfikowali również zawieszenie (nowe ustawienia tłumienia przednich i tylnych amortyzatorów), układ kierowniczy. To dla uzyskania lepszej trakcji. Nowe opony Bridgestone Potenza Race mają zmieniony wzór bieżnika, zmodyfikowaną konstrukcję wewnętrzną oraz poprawioną mieszankę gumy. Stad samochód zyskał jeszcze lepsze właściwości podczas jazdy na torze, zmniejszył się też hałas.

Nowa Toyota GR Yaris 2026 z silnikiem 1.6 turbo

Pod maskę trafił najmocniejszy seryjny silnik trzycylindrowy – to jednostka 1.6 o oznaczeniu G16E-GTS. Turbodoładowane serce z intercoolerem generuje 280 KM i 345 Nm. W rezultacie kierowca dostaje moc hot hatcha z segmentu C przy zachowaniu piórkowej wagi auta klasy B (ok. 1280 kg) i rewelacyjny stosunek mocy do masy wynoszący 4,6 kg/KM. Aby uzyskać lepszy rozkład masy, silnik wraz z 6-biegową skrzynią manualną pochylono lekko w stronę kabiny.

Toyota GR Yaris 2026 oddycha przez dwie rury. Jakie osiągi?

Osiągi? Inżynierowie zapewniają, że trzycylindrowe serce swoją charakterystyką przypomina silnik typu bokser i z niesamowitą werwą wkręca się aż do 7 tys. obrotów na minutę. Dzikus! Można oczekiwać, że sprint od 0 do 100 km/h zajmie ok. 5 sekund.

Nowa kierownica robi wielką różnicę

W kabinie czeka mała rewolucja. Kierownica została zmniejszona o 5 mm (do 360 mm), dzięki czemu auto reaguje na każde polecenie jeszcze szybciej i bardziej zdecydowanie. Grubszy wieniec, pozbawiony zbędnych wycięć na kciuki, sprawia, że "kółko" leży w dłoniach niesamowicie pewnie, dając poczucie totalnej kontroli nad maszyną w każdych warunkach.

Zmieniono też układ przycisków – teraz są odsunięte dalej, więc nawet przy ostrych, manewrach nie ma mowy o ich przypadkowym wciśnięciu. O bezpieczeństwo dba teraz kamera monitorująca zmęczenie, a centralne miejsce zajmuje nowa osłona poduszki z logo GR. Pakiet Track obejmuje podgrzewane fotele i kierownicę.

Ile kosztuje nowa Toyota GR Yaris RR?

Toyota GR Yaris jest już dostępna w dwóch wersjach Dynamic i Aero Performance. Cena? Odpowiednio do 199 900 zł i 214 900 zł.