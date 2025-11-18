Nowa Dacia Spring już dostępna w Polsce. Ceny sensacją

Dacia Spring przebojem wdarła się do świata samochodów elektrycznych. Najniższa cena zrobiła swoje. Od debiutu w 2021 roku sprzedało się ponad 180 tys. sztuk tego auta. Niewielki SUV na prąd jest drugim najpopularniejszym elektrykiem na rynku klientów indywidualnych.

Dacia widzi jednak, że konkurencja – szczególnie z Chin – nie śpi nawet w nocy, stąd decyzja o modernizacji. Zmiany techniczne są na tyle głębokie, że auto można uznać za nowy model w gamie. Ale po kolei...

Nowa Dacia Spring wygląda jak mały Duster

Nowa Dacia Spring wygląda jak baby-Duster. Znakiem szczególnym 3,7-metrowego auta są: światła LED do jazdy dziennej w kształcie litery Y, proste linie nadwozia i wydęta maska. W tym sezonie najmodniejszy jest nowy lakier o nazwie Seafoam. Auto wyróżnia się także nowym wzorem naklejek na zderzakach. Zmiany aerodynamiczne obejmują m.in. przeprojektowane osłony podwozia z przodu, na bokach i z tyłu. Nowy spojler zmniejsza zawirowania wokół górnej części klapy bagażnika.

Nowa Dacia Spring z 10-calowym ekranem i nawigacją live

Delikatne zmiany wlały się także do wnętrza. Spring na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda tanio. Deska rozdzielcza przypomina tę z Dacii Duster - kokpit jest cyfrowy i na czasie. Wirtualny 7-calowy zestaw wskaźników można personalizować. 10-calowy ekran stacji multimedialnej z łącznością bezprzewodową Apple CarPlay i Android Auto jest seryjny w wersji Extreme. Do tego można mieć system Media Nav Live z nawigacją online na 8 lat.

Kierowców ucieszy praktyczny system YouClip, który pozwala na mocowanie uchwytu na tablet, kieszeni na drobiazgi, uchwytu na smartfona, etui na okulary lub sprytnego gadżetu 3w1 obejmującego uchwyt na kubek, zaczep na torbę i przenośną lampkę. Każdy z tych dodatków można zamontować w co najmniej trzech punktach – na desce rozdzielczej i konsoli środkowej.

Nowa Dacia Spring ma duży bagażniki. Jak pojemość?

Nowa Dacia Spring zapewnia bagażnik o pojemności 308 l. Po złożeniu oparć tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1004 l. Zdaniem producenta nikt nie wymyślił nic większego w tej klasie, szczególnie że te parametry zahaczają o większe auta segmentu B. W całej kabinie pasażerowie mają do dyspozycji ponad 33 l schowków i skrytek.

Rewolucja pod karoserią. Dwa mocniejsze silniki do wyboru

Wreszcie napęd. Nowa Dacia Spring ma teraz dwa mocniejsze silniki: 70 KM i 100 KM zamiast 45 i 65 KM. Z pierwszą jednostką przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 12,3 s, 100-konny wariant potrzebuje tylko 9,6 sekundy (wobec 20 i 14 sekund w poprzedniku). Nowy akumulator 24,3 kWh w technologii LFP zapewnia ponad 225 km zasięgu. Ktoś powie, że to mizeria? Dacia zasłania się badaniami, z których wynika, że dotychczasowi użytkownicy pokonują około 34 km dziennie w ciągu czterech przejazdów ze średnią prędkością 34 km/h. Zatem zasięg umożliwi korzystanie z auta przez cały tydzień roboczy (5 dni) na jednym ładowaniu. Niskie zapotrzebowanie na prąd, to w dużej mierze zasługa lekkiej konstrukcji.

Głębokie zmiany techniczne nieznacznie zmieniły masę auta – w wersji Essential waży jedynie 995 kg. To jedyny samochód elektryczny w Europie poniżej tony. Akumulator jest ukryty w podłodze (wcześniej pod tylną kanapą) stąd można spodziewać niższego środka ciężkości i lepszych wrażeń zza kierownicy. Do wydłużenia zasięgu przyczyni się także system hamowania z odzyskiwaniem energii, wystarczy przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie B.

Jaki czas ładowania? 29 minut i można jechać dalej

Nowa ładowarka pokładowa DC o mocy 40 kW (poprzednio 30 kW) pozwala naładować akumulator od 20 proc. do 80 proc. w 29 minut. Seryjnie Spring jest wyposażony w ładowarkę prądu zmiennego o mocy 7 kW, która umożliwia szybsze ładowanie od 20 proc. do 100 proc.: 3 godz. 20 min zamiast 4 godz. z wall boxa o mocy 7 kW oraz 10 godz. 11 min z domowego gniazda elektrycznego. System dwukierunkowego ładowania V2L (vehicle to load) pozwoli przerobić Dacię Spring na źródła energii do zasilania urządzeń elektrycznych (220 V/16 A).

Nowa Dacia Spring za 26 500 zł, wystarczy wniosek

Najtańsza Dacia Spring Essential z silnikiem o mocy 75 KM kosztuje obecnie od 66 500 zł. Po złożeniu wniosku o dopłatę w ramach programu NaszEauto cena spadnie maksymalnie o 40 000 zł do 26 500 zł. Na rynku nikt nie oferuje nowego auta za takie pieniądze. Wyposażenie to m.in.: 7-calowy cyfrowy zespół zegarów, 3-ramienna kierownica z regulacją w pionie, wspomaganie kierownicy, system Media Control z gniazdem USB, ogranicznik prędkości, regulator prędkości, sterowanie radiem przyciskami w kierownicy, zdalnie sterowany centralny zamek, elektrycznie sterowane przednie szyby, czujniki parkowania tyłem oraz gniazdo 12 V.

Nowy Spring Expression to wyposażenie Essential plus manualna klimatyzacja oraz 15-calowe obręcze kół. Ten model występuje tylko w mocniejszej 100-konnej wersji. Taka Dacia Spring Expression 100 kosztuje od 74 500 zł. Po odliczeniu 40 000 zł maksymalnej dopłaty cena spadnie do 34 500 zł.

Ile kosztuje Dacia Spring z silnikiem 100 KM?

Dacia Spring Extreme 100 KM kosztuje od 78 900 zł. Dopłata na poziomie 40 000 zł obniży cenę do 34 900 zł. Samochód jest bogatszy o elementy wykończenia wnętrza i nadwozia w kolorze miedzianym, elektrycznie sterowane lusterka i tylne szyby, system multimedialny Media Display z 10-calowym centralnym ekranem, 2 gniazda USB czy bezprzewodową obsługę aplikacji Apple CarPlay i Android Auto.