Toyota Yaris Cross to najpopularniejszy w Polsce B-SUV – trzyma w garści 20 proc. segmentu. To także jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku.
Stawka jest wysoka i Toyota ani myśli ustąpić pola konkurencji, także tej napierającej z Chin. Stąd japońska marka rusza z wyprzedażą i tnie ceny swojego przeboju. W efekcie zniżki sięgają ponad 13 000 zł. Co to oznacza dla kierowców?
Tak wygląda nowa Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross w nowej odsłonie to lepsze wyciszenie. Specjaliści posłużyli się m.in. rozwiązaniem stosowanym w autach luksusowych – szyba czołowa i przednie boczne są teraz grubsze. Do lewego mocowania silnika dodano amortyzator dynamiczny, zamontowano też rezonator na dolocie. Przedział silnika jest lepiej izolowany od kabiny – w desce rozdzielczej pojawiło się 3-warstwowe wygłuszenie zamiast pojedynczej warstwy, dodatkową porcję filcu dodano też w górnej części. Efekt? To zupełnie nowy komfort akustyczny, nawet przy prędkościach autostradowych w kabinie jest znacznie ciszej.
Pod względem stylistycznym w sezonie 2025 najmodniejsze są dwa nowe kolory karoserii. Metalizowany Forest Green przewidziano również z połączeniu z czarnym dachem. Z kolei lakier Storm Grey jest zastrzeżony dla Yarisa Cross w zadziornej wersji GR Sport.
W kabinie nowe multimedia i łatwiejsza obsługa
Wewnątrz pakiet świeżych technologii widać na pierwszy rzut oka. Yaris Cross w wersjach Active, Comfort i Style zyskał 7-calowy, kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników. Bogatsze odmiany Executive, GR Sport oraz Premiere Edition to już standardowy 12,3-calowy wirtualny kokpit.
Ekran stacji multimedialnej ma przekątną 9- lub 10,5 cala. Większy z systemem Toyota Smart Connect zaskoczy szybką reakcją i jakością prezentowanej grafiki. Nawigacja pobiera dane w czasie rzeczywistym z chmury. Sterowanie głosowe obsługuje klimatyzację i wiele innych funkcji. Wystarczy powiedzieć "Hej Toyota", a sztuczna inteligencja spełni życzenia kierowcy lub pasażera na przednim siedzeniu i np. wyznaczy trasę, przestawi temperaturę czy rozpozna, z którego miejsca nadeszło polecenie "otwórz okno" i odpowiednio zareaguje opuszczając lewą lub prawą szybę przednich drzwi.
Jak jeździ Toyota Yaris Cross z mocną hybrydą 1.5?
Najwięcej frajdy z jazdy zapewni hybryda 1.5 o mocy 130 KM. Dodatkowe 14 KM to efekt modyfikacji jednostki sterującej mocą i mocniejszej sekcji elektrycznej. Wzrost momentu obrotowego też jest solidny, bo aż o 30 proc. ze 141 Nm do 185 Nm! Zastrzyk wzmacniający przełożył się nie tylko na przyspieszenie, ale i na lepszą elastyczność auta, co znacznie ułatwia wyprzedzanie.
Yaris Cross Hybrid 130 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 10,7 s, czyli o pół sekundy szybciej. Zryw od 80 do 120 km/h trwa 8,9 s (lepiej o 0,4 s). W praktyce samochód "zbiera się" wyraźnie sprawniej od modelu ze starszą, 116-konną hybrydą. Poza tym, w tego rodzaju aucie bardziej liczy się częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. To przekłada się na niskie zużycie paliwa. 130-konny SUV Toyoty potrzebuje 4,5 l benzyny na 100 km, to zużycie na poziomie starszej i słabszej hybrydy.
Co ciekawe, serwis "What Car?" sprawdził różne hybrydy pod kątem zużycia paliwa, ale w tzw. realnych warunkach (real mpg). Próby przeprowadzono na hamowni, jednak różnią się one od oficjalnych cykli tym, że nieco lepiej imitują rzeczywistość. We wszystkich autach ustawiono takie same parametry dla klimatyzacji, wyłączono światła i audio. Symulowana trasa obejmowała zarówno miejskie i podmiejskie drogi, jak i autostrady, aby jak najlepiej odzwierciedlić codzienne użytkowanie pojazdu przez przeciętnego kierowcę. Wyniki?
Toyota Yaris Cross spala 2,73 l na 100 km
Najbardziej oszczędnym autem w zestawieniu okazała się właśnie Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 4,7 l/100 km. Miejski SUV nie tylko został uznany za najlepszy samochód w zestawieniu, ale również uzyskał najlepszy wynik w historii pomiarów przeprowadzanych przez Brytyjczyków. Yaris Cross zaskoczył również średnim zużyciem paliwa w mieście – 2,73 l/100 km. Drugie miejsce zajęła Toyota Yaris Hybrid - hatchback uzyskał 4,72 l/100 km. Podium zamknęła Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 5,04 l/100 km.
|Miejsce
|Marka/model
|Deklarowane zużycie (WLTP)
|Realne średnie spalanie
|1.
|Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid
|4,4 l/100 km
|4,7 l/100 km
|2.
|Toyota Yaris IV 1.5 Hybrid
|4,1 l/100 km
|4,72 l/100 km
|3.
|Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid
|bd.
|5,04 l/100 km
|4.
|Renault Clio Hybrid 140
|5,3 l/100 km
|5,47 l/100 km
|5.
|Toyota Prius IV 1.8
|bd.
|5,6 l/100 km
Toyota Yaris Cross Active kosztuje od 104 300 zł. Nowy cennik
Toyota Yaris Cross z 1,5-litrową hybrydą o mocy 116 KM dostępna jest w wersjach Active, Comfort i Style. 130-konna hybrydę można zamówić w odmianie Comfort, Style, Executive oraz GR Sport.
Najtańsza Toyota Yaris Cross w wersji Active kosztuje od 104 300 zł. To 6600 zł taniej niż na metce. Wyposażenie obejmuje:
- 16-calowe felgi stalowe z oponami 205/65 R16;
- Światła główne w technologii projektorowej;
- System multimedialny Toyota Touch 3 z kolorowym, 9-calowym ekranem dotykowym;
- Łączność ze smartfonem przez Apple CarPlay i Android Auto,
- Automatyczną klimatyzację,
- Kamerę cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi,
- Inteligentny tempomat adaptacyjny;
- System wspomagający pokonywanie podjazdów;
- Systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, asystenta utrzymania pasa ruchu czy układ rozpoznawania znaków drogowych.
Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid w wersji Comfort kosztuje od 112 200 zł
Yaris Cross Comfort z napędem na przód kosztuje od 110 200 zł (taniej o 6700 zł). Najtańszy samochód z hybrydą 130 KM to wydatek od 112 200 zł. Auto w rej wersji oferuje dodatkowo:
- 16-calowe felgi aluminiowe z oponami 205/65 R16;
- Światła przeciwmgielne w technologii LED;
- System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED;
- Elektryczną regulację podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy;
- Stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej;
- Przednie i tylne czujniki parkowania;
- Układ wykrywania przeszkód.
Toyota Yaris Cross 4x4 w wersji Style taniej o 13 000 zł
Toyota Yaris Cross w wersji Style kosztuje od 122 000 zł z napędem na przód. Model wyposażony w układ 4x4 AWD-i to wydatek przynajmniej 130 800 zł. Auto w tej odmianie oferuje:
- 17-calowe alufelgi z oponami 215/55 R17;
- Światła główne w technologii LED;
- Podgrzewane fotele przednie;
- Inteligentny kluczyk;
- Tylną kanapę dzieloną i składaną w proporcjach 40:20:40;
- Podwójną podłogę bagażnika dzieloną w proporcji 40:60;
- Przyciemniane szyby tylne.
- Kolorowy ekran dotykowy HD o przekątnej 10,5-cala z system multimedialnym Toyota Smart Connect, nawigacją w chmurze i 4-letnim darmową transmisją danych;
- Aplikacja MyToyota umożliwia zdalne sterowanie wybranymi funkcjami auta.
W ofercie jest jeszcze Toyota Yaris Cross Style z hybrydą 116 KM i napędem AWD-i z roku modelowego 2024. Taki samochód kosztuje od 125 900 zł, czyli o 13 000 zł taniej. Z kolei model ze 130-konną hybrydą i 4x4 to wydatek od 127 800 zł (-13 100 zł)
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 Executive kosztuje od 131 900 zł
Toyota Yaris Cross 130 w bogatszej odmianie Executive kosztuje od 131 900 zł. Auto z układem 4x4 AWD-i to wydatek od 133 700 zł. W tej odmianie standard to:
- 18-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/50 R18;
- Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna z technologią oczyszczania i nawilżania powietrza Nanoe-X;
- Cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników o przekątnej 12,3 cala;
- Nowa wersja systemu multimedialnego Toyota Smart Connect z ekranem dotykowym HD o przekątnej 10,5 cala;
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem,
- Monitorowanie martwego pola w lusterkach;
- Podgrzewana kierownica,
- Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika.
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 GR Sport tylko z napędem na przednie koła
Toyota Yaris Cross Hybrid 130 w zadziornej stylistycznie wersji GR Sport kosztuje od 140 700 zł i jest dostępna wyłącznie z napędem na przednie koła. Japoński SUV w tym wariancie wyróżniają:
- 18-calowe felgi aluminiowe GR Sport z oponami 215/50 R18;
- Ostrzej narysowane zderzaki i tylny z dyfuzor;
- Srebrna osłona chłodnicy;
- Tapicerka z ekologicznego zamszu Ultrasuede ze skórzanymi boczkami i czerwonymi przeszyciami;
- Trójramienna kierownica obszyta skórą z perforacją i ściegiem z czerwonej nici.
Toyota Yaris Cross - cennik, wyposażenie, wersje
|Nowa Toyota Yaris Cross
|Active
|Comfort
|Style
|Executive
|GR Sport
|1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 116 KM e-CVT
|104 300 zł
|110 200
|122 000
|-
|-
|1.5 Hybrid Dynamic Force FWD 130 KM e-CVT
|-
|112 200
|124 000
|131 900
|140 700
|1.5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 130 KM e-CVT
|-
|-
|130 800
|133 700
|-
|Napęd
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Typ
|3-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|DOHC, 12-zaworowy z VVT-IE i VVT-i
|Wtrysk paliwa
|Bezpośredni, wielopunktowy
|Pojemność (cm3)
|1490
|1490
|Łączna moc
|KM/kW
|116 / 85
|130 / 96
|Maks. moment obrotowy
|Nm
|141
|185
|Moc silnika
|kW / obr/min
|68 / 5500
|68 / 5500
|Maks. moment obrotowy silnika
|Nm / obr/min
|120 / 3600-4800
|120 / 3600-4800
|Napęd hybrydowy
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Bateria
|Litowo-jonowa
|Liczba ogniw
|48
|Napięcie nominalne
|V
|177,6
|Pojemność baterii
|Ah
|4,3
|Typ przedniego silnika elektrycznego
|Silnik z magnesami trwałymi
|Napięcie nominalne
|V
|580
|Moc maks.
|KM/kW
|80/59
|83/62
|Osiągi
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Prędkość maks.
|km/h
|170
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|s
|11,2/11,8 AWD-i
|10,7/11,3 AWD-i
|Zużycie paliwa
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Średnio wg WLTP
|l/100 km
|4,5-5,1
|4,5-5,2
|Pojemność zbiornika paliwa
|36
|Emisja CO2
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Norma emisji spalin
|EURO 6 AP
|Cykl mieszany WLTP
|g/km
|101-115
|101-116
|Podwozie
|Przednie zawieszenie
|Kolumny MacPhersona
|Tylne zawieszenie
|Wielowahaczowe/Belka skrętna
|Układ kierowniczy
|Rack&Pinion
|Maksymalny zakres
|2,65 obrotu
|Promień zawracania (kół)
|m
|5,3
|Promień zawracania (obrysu nadwozia)
|m
|5,6
|Hamulce
|Przód
|Tarcze wentylowane, 1-tłoczkowe zaciski
|Tył
|Tarcze, 1-tłoczkowe zaciski
|Wymiary zewnętrzne
|Długość
|mm
|4180
|Szerokość
|mm
|1765
|Wysokość
|mm
|1595
|Rozstaw kół przednich
|mm
|1517 – 1527
|Rozstaw kół tylnych
|mm
|1504 – 1527
|Rozstaw osi
|mm
|2560
|Przedni zwis
|mm
|860
|Tylny zwis
|mm
|760
|Bagażnik
|Pojemność
|l
|320 AWD-i/397
|Masa
|HYBRID 115
|HYBRID 130
|Masa minimalna
|kg
|1180
|1200/1290 AWD-i
|Masa maksymalna
|kg
|1280
|1290/1360 AWD-i
|Dopuszczalna masa całkowita
|kg
|1690
|1690/1775 AWD-i
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję