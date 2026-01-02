Od stycznia 2026 zmiany w przepisach. To cios w samochody spalinowe

Klamka zapadła. Z początkiem stycznia 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące odliczeń wydatków związanych z autem firmowym. Zmienione prawo dla wielu przedsiębiorców oznacza realne straty. Chodzi o obniżenie limitu ceny samochodów osobowych spalinowych, od których można zaliczyć wydatki w koszty podatkowe. Z wcześniejszych 150 000 zł limit ten spadł do 100 000 zł. Przepisy nie dotyczą samochodów elektrycznych – granica zostaje na poziomie 225 000 zł. Co to oznacza w praktyce?

– Zmiana nie wynika z nowej ustawy, lecz z przepisów uchwalonych jeszcze w 2021 roku. Obniżenie limitów zapisano w ustawie z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl. – Nowy limit został wprowadzony w czasie, gdy uwagę opinii publicznej koncentrował Polski Ład. Obniżka limitów była jego elementem, o którym niewiele się mówiło. Wielu przedsiębiorców do dziś nie zdaje sobie sprawy, że te przepisy już obowiązują – wskazuje ekspert.

Nowe limity od stycznia 2026. Rząd wprowadza zmiany

Od pierwszych dni 2026 roku obowiązują trzy limity odpisów amortyzacyjnych. Najmocniej ucierpią samochody, których emisja CO 2 jest równa lub przekracza 50 g/km. Tak wyglądają nowe stawki:

225 000 zł – to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych oraz aut z ogniwami wodorowymi;

– to limit przysługujący w przypadku samochodów elektrycznych oraz aut z ogniwami wodorowymi; 150 000 zł – przysługuje posiadaczom aut ze średnią emisją CO 2 poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka);

– przysługuje posiadaczom aut ze średnią emisją CO poniżej 50 g/km, w ten sposób premiowany jest m.in. zakup samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in (ładowane z gniazdka); 100 000 zł – nowy i obniżony o 50 000 zł limit obowiązujący w przypadku samochodów spalinowych (z emisją CO 2 równą lub większa niż 50 g/km). Do tej kategorii zaliczają się także klasyczne hybrydy (np. Toyota Corolla czy C-HR).

Najwięcej stracisz na samochodach z silnikiem benzynowym i dieslem

– To zmiana całkowicie oderwana od realiów rynkowych. Jeżeli rząd chce wspierać rozwój elektromobilności, powinien to robić innymi instrumentami – nie przez karanie użytkowników aut spalinowych, których zakup i eksploatacja nadal są dla wielu firm bardziej dostępne. Co więcej, brak infrastruktury – np. niewystarczająca liczba ładowarek – uniemożliwia wielu przedsiębiorcom przesiadkę na elektryka – ocenia doradca podatkowy.

Nielogiczność nowych przepisów najlepiej pokazuje przykład: przedsiębiorca kupuje samochód spalinowy za 250 000 zł. W kosztach uzyskania przychodu może ująć tylko 100 000 zł. Po kilku latach sprzedaje auto za 150 000 zł i zapłaci podatek dochodowy od całej tej kwoty, mimo że auto sprzedał taniej, niż je kupił.

– Na podatku liniowym odliczy 19 000 zł, ale od sprzedaży zapłaci 28 500 zł podatku. De facto więc przedsiębiorca ponosi stratę. Skoro istnieje limit ujmowania wydatków w kosztach, to logiczne byłoby wprowadzenie analogicznego ograniczenia przy przychodzie ze sprzedaży. Niestety – wygranym w tym przypadku jest wyłącznie fiskus – ocenia Juszczyk.

100 000 zł limitu na samochód spalinowy. Ile stracisz?

Forma opodatkowania Podatek dochodowy Składka zdrowotna Suma Podatek liniowy (19%) 9 500 zł (4,9%) 2450 zł 11 950 zł Skala podatkowa I próg (12%) 6 000 zł (9%) 4500 zł 10 500 zł Skala podatkowa II próg (32%) 16 000 zł (9%) 4500 zł 20 500 zł

Kupujesz samochód? To się zmienia od stycznia 2026