rozwiń

Skoda z napędem 4x4 robi wielką różnicę

Zimowe tundry i szutrowe dukty tworzą wprawdzie malowniczy krajobraz, jednak dla kierowców są scenerią bezkompromisową. To właśnie dlatego Finlandia, kraj tysięcy jezior i bezkresnych lasów, stała się dla producentów samochodów naturalnym laboratorium do testowania nowoczesnych napędów na wszystkie koła – także dla Skody.

Reklama

Gama samochodów Skody z napędem 4x4 składa się obecnie z sześciu modeli – dwóch elektrycznych (Elroq i Enyaq) oraz czterech spalinowych (Karoq, Kodiaq, Superb i Octavia). Wszystkie zabraliśmy na południe Finlandii, gdzie szutrowe drogi – raz strome, a raz kręte – okazały się niemałym wyzwaniem. Czy napęd na cztery koła rzeczywiście robi taką różnicę?

Skoda testuje 4x4 od blisko 100 lat

Pierwsze eksperymenty z napędem na cztery koła Czesi prowadzili już na początku lat 30. XX wieku. Zaprezentowany wówczas Superb OHV stał się bazą dla wojskowego pojazdu Superb 3000 Kfz 15, czyli jednej z pierwszych konstrukcji Skody z napędem na wszystkie koła. Oficjalnie pierwszym modelem Skody z napędem 4x4, wprowadzonym do sprzedaży blisko ćwierć wieku temu, była Octavia I generacji, debiutująca w 1999 roku. Od tamtej pory technologia napędu i konstrukcja sprzęgieł 4x4 mocno ewoluowała – od rozwiązań stricte mechanicznych po inteligentne sprzęgła i silniki sterowane algorytmami.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl
Reklama

To już 6. generacja napędu 4x4 Skody

Obecnie oferowane spalinowe modele z napędem na wszystkie koła korzystają już z 6. generacji technologii 4x4. Są one wyposażone w szybsze, lżejsze, cichsze i wydajniejsze sprzęgła. Warunki jazdy są monitorowane przez system kontroli trakcji 300 razy na sekundę, a decyzja o aktywowaniu tylnej osi podejmowana jest w czasie 210 ms. Oznacza to, że nawet bardzo doświadczony kierowca nie dostrzeże różnicy ani momentu, w którym napęd wkracza do gry. Co jednak ciekawe, nawet podczas spokojnej jazdy na wprost na tylne koła trafia do 2 proc. momentu obrotowego. Dzieje się tak, aby system mógł szybciej dystrybuować moment pomiędzy osiami i poszczególnymi kołami.

W modelach elektrycznych Skody, które domyślnie występują z napędem na tylną oś, napęd 4x4 realizowany jest przez synchroniczny silnik elektryczny przy tylnej osi oraz asynchroniczny silnik przy przedniej osi. Za rozdzielenie momentu obrotowego odpowiada komputer, a wszystkie decyzje podejmowane są przez algorytmy bez opóźnień.

Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl

Zależnie od rodzaju napędu sposób i charakterystyka działania tych dwóch technologii mocno się od siebie różnią. Przekonaliśmy się o tym za kierownicą Skody Octavii Liftback w odmianie Sportline oraz elektrycznej Skody Enyaq Coupe RS.

Skoda Octavia 4x4 nie ma konkurencji

Wyrośnięty kompakt w benzynowej odmianie 2.0 TSI 4x4 oferuje po liftingu moc 204 KM, a za przenoszenie do 320 Nm momentu obrotowego na cztery koła odpowiada tu 7-biegowa przekładnia automatyczna DSG. Takie zaplecze pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy. Mimo tak dobrych osiągów zerwanie przyczepności nawet na luźnej nawierzchni nie jest łatwym zadaniem. System ESC cały czas czuwa nad dystrybucją momentu na poszczególne koła i potrafi dostosować swoją pracę do rodzaju podłoża.

Dopiero po przełączeniu napędu w tryb ESC OFF kierowca może przejąć większą kontrolę, jednak w sytuacji bardzo kryzysowej system i tak wkroczy do akcji. Spalinowe modele nie pozwalają całkowicie dezaktywować asystentów, co w kontekście bezpieczeństwa ma sens. Co ciekawe, Skoda Octavia z napędem 4x4 nie ma bezpośredniej konkurencji poza grupą Volkswagena. Takie marki jak Toyota, Kia czy Hyundai nie mają w ofercie kompaktowych modeli z tym rodzajem napędu.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl

Skoda Enyaq RS wybacza kierowcy wiele błędów

Inaczej sprawy mają się w przypadku najmocniejszej Skody na rynku. Przestronny i komfortowy Enyaq Coupe RS wyposażony jest w dwa silniki elektryczne o łącznej mocy systemowej 340 KM, które generują aż 679 Nm momentu obrotowego. Jaskrawozielony SUV Coupe w topowej odmianie przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,4 sekundy. To czeska rakieta dla dużej rodziny. Wjeżdżając na luźny i śliski szuter szybko zauważamy jednak, że system kontroli trakcji działa naprawdę błyskawicznie.

Najmniejsze uślizgi zostają w mgnieniu oka zdławione poprzez przerwę w dostawie mocy, a kierunek jazdy korygowany jest pracą systemu ABS. W tym modelu o wiele prościej o popełnienie błędu, jednak system dystrybuujący moment obrotowy, sterowany inteligentnymi algorytmami, potrafi wiele wybaczyć. Co istotne, ze względów bezpieczeństwa producent uniemożliwia kierowcy całkowite wyłączenie asystentów.

Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl
Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl

Zalety i wady napędu 4x4

Napęd 4x4 to przede wszystkim lepsze osiągi i trakcja, jak również większa stabilność w trudnych warunkach. Samochód z napędem na obie osie często może też holować cięższe przyczepy i z większą lekkością porusza się po nieutwardzonych szlakach. W kraju, w którym warunki przez większość dni w roku dyktuje natura, ta technologia robi dużą różnicę.

Każdy medal ma jednak dwie strony. Auta z napędem 4x4 zapewniają wprawdzie lepszą stabilność, jednak przez dodatkowy osprzęt są także nieco cięższe. Większa masa wydłuża drogę hamowania, a także oznacza nieco większe średnie zużycie paliwa.

Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl

Polacy chętnie wybierają Skody z 4x4

Przewaga zalet nad wadami sprawia, że Polacy coraz chętniej sięgają po Skody z tym rodzajem napędu. W 2025 roku kierowcom w Polsce dostarczono 7042 Skody z 4x4, a ich łączny udział w sprzedaży wynosi 13,6 proc., co oznacza wzrost o 2,3 punktu procentowego w porównaniu do wyników z całego 2024 roku. Największym udziałem sprzedaży 4x4 wśród modeli Skody mogą pochwalić się Kodiaq (63 proc.), Superb (36 proc.) oraz Enyaq (31 proc.).

Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl
Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl
Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 Nowa Skoda Octavia Sportline 2.0 TSI 4x4 / dziennik.pl
Skoda Enyaq RS 4x4 Nowa Skoda Enyaq RS 4x4 / dziennik.pl