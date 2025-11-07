Skoda Fabia w nowej cenie. Ile kosztuje?

Czeska marka ma powody do dumy. Na tle konkurencji rośnie wyjątkowo szybko, a rentowności mogą jej pozazdrościć inni producenci. Dane rynkowe po trzech kwartałach 2025 roku dowodzą, że obrany kierunek ma sens. Trzecia marka w Europie, rekordowa sprzedaż 765 700 aut (od stycznia do września 2025) i wzrost o 14 procent rok do roku oznaczają, że biznes z Mlada Boleslav idzie znakomicie.

Reklama

Gdzie w tym sukcesie jest Fabia? Top 3 najchętniej wybieranych modeli Skody to Octavia, Kodiaq i Kamiq, ale miejski model uplasował się tuż za podium. Klienci odebrali już ponad 90 000 sztuk Fabii - jak na ex-bestsellera wolumen nie jest może imponujący, ale o stabilną rynkową pozycję czeskiego auta segmentu B dbają obniżki - Fabia potaniała i teraz kosztuje mniej niż 2 lata temu. W jakiej cenie można ją kupić, jakie ma wyposażenie i jakie silniki są dostępne w obecnej ofercie?

Oto najtańsza Skoda w ofercie

Reklama

Od rynkowego debiutu Fabii minęło już kilka lat. Miejski model nie przeszedł jeszcze żadnej istotnej modernizacji, ale w 2024 roku został dostosowany do nowych unijnych wymogów w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to, że z oferty całkowicie wypadły najuboższe warianty. Teraz, na pokładzie w standardzie znajdują się elementy wyposażenia, za które wcześniej należało dopłacić.

Mierząca 4108 mm Fabia to jeden z najmniejszych modeli segmentu B. Rozstaw osi 2564 mm (większy niż w Octavii pierwszej generacji) pozwolił jednak wygospodarować możliwie przestronne i praktyczne wnętrze a bagażnik mieści 380 l. Obecna generacja jest aż o 5 cm szersza od poprzednika, dzięki czemu podróżując we czwórkę, pasażerowie nie stykają się już łokciami.

Skoda Fabia - wyposażenie

Od debiutu w 2021 roku do Fabii wprowadzono garść zmian. W ofercie nie ma już 14-calowych felg, a miejsce tradycyjnych, analogowych zegarów pojawił się ekran. Na liście seryjnego wyposażenia każdej dostępnej odmiany zawitał szereg wymaganych przez przepisy systemów wsparcia kierowcy. Fabia odczytuje znaki drogowe, ostrzega o nadmiernej prędkości, ostrzega o ryzyku kolizji i pilnuje pasa ruchu. Wśród przydatnych udogodnień - czujniki parkowania z tyłu również należą teraz do wyposażenia "w cenie".

Skoda Fabia Essence ma w standardzie również m.in.:

Manualną klimatyzację

Radio z ekranem o przekątnej 8 cali, dwa gniazda USB-C

4 głośniki

Bluetooth

Fotel kierowcy regulowany na wysokość

Reflektory LED Basic

Światła przeciwmgłowe z przodu

Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne

Czujnik zmierzchu

15-calowe felgi stalowe

Centralny zamek

Skoda Fabia - silniki

Fabia pozostała wyłącznie spalinowa. Nie ma tu mowy nawet o miękkiej hybrydzie, a podstawową jednostką jest pancerny silnik 1.0 MPI o mocy 80 KM. 3-cylindrowy motor osiąga maksymalny moment obrotowy na poziomie 93 Nm, stąd jego parametry nie zachęcają do dynamicznej jazdy. Przyspieszenie do setki w czasie 15,7 s, ale z drugiej strony niskie zużycie paliwa na poziomie 5,1 l/100 km i możliwość zamówienia instalacji LPG Landi Renzo u dealera. Mało wysilona jednostka otwiera całkiem bogatą gamę silników. Jak na 2025 rok, wybór jest wyjątkowo szeroki.

Kolejnym stopniem jest bowiem dobrze znany 1.0 TSI w wariantach mocy 95 i 115 KM. Ten pierwszy jest łączony z ręczną skrzynią biegów. Mocniejszy może współpracować z manualem i 7-stopniowym automatem DSG. 95-konny wariant przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10,7 s i spala średnio 4,9-5,4 l/100 km. Mocniejszy, 115-konny TSI to odpowiednio 9,3 s i 5,0-5,5 l/100 km.

Ciekawie robi się, gdy pod maskę trafia jednostka 1.5 TSI. Czterocylindrowy silnik benzynowy może mieć 150 lub 177 KM, a parowany jest wyłącznie z DSG. Mała Fabia zamienia się w miejską rakietę - do 100 km/h przyspiesza w 8 sekund lub w 7,4 sekundy. Prędkość maksymalna to 222 i 228 km, a zużycie paliwa pozostaje w ryzach - 5,3-5,7 l/100 km i 5,6 l/100 km to wartości zbliżone do tych, które osiąga 3-cylindrowy motor. Najmocniejsza, 177-konna Fabia to nowość w gamie. Inżynierowie na potrzeby wersji 130 Sport zastosowali wzmocniony silnik 1.5 TSI EVO2. Zmodyfikowany został m.in. kolektor dolotowy oraz tłumik drgań - wszystko po to, by dostosować jednostkę do wyższej mocy. Maksymalna moc 177 KM jest dostępna od 5750 do 6000 obr./min, a 250 Nm uzyskiwane jest już od 1500 i utrzymane aż do 4000 obr./min

Skoda Fabia - nowy cennik

Skoda obcięła ceny każdego wariantu przynajmniej o kilka tysięcy złotych. Bazowa Fabia potaniała o 5000 zł, przy wyborze bogatszej wersji Selection można zaoszczędzić 7000 zł, a edycja Monte Carlo jest teraz tańsza o 9000 zł. Obniżki przewidziano również dla jubileuszowej wersji Edition 130.

Skoda Fabia w bazowej odmianie kosztuje dziś 68 450 zł. To najtańszy nowy samochód, w którym nie musimy dopłacać 8-calowy ekran systemu multimedialnego, klimatyzację i cyfrowy zestaw wskaźników. W segmencie B, tańsza (ale gorzej wyposażona) jest tylko Dacia Sandero.

Tak prezentuje się pełny cennik Skody Fabii:

Silnik Skrzynia biegów Essence Selection Edition 130 Monte Carlo Fabia 130 Sport 1.0 MPI 80 KM manualna 5-biegowa 68 450 zł 72 800 zł 74 700 zł 78 450 zł - 1.0 TSI 95 KM manualna 5-biegowa 71 950 zł 74 300 zł 76 200 zł 81 950 zł - 1.0 TSI 115 KM manualna 6-biegowa 74 250 zł 76 600 zł 78 500 zł 84 250 zł - 1.0 TSI 115 KM automatyczna 7-biegowa DSG 79 650 zł 80 950 zł 82 850 zł 89 250 zł - 1.5 TSI 150 KM automatyczna 7-biegowa DSG - - - 96 550 zł - 1.5 TSI 177 KM automatyczna 7-biegowa DSG - - - - 128 300 zł

Nowa Skoda Fabia 130 Sport

Najnowszą wersją Fabii jest 130 Sport - mocniejsza odmiana opracowana z okazji 130-lecia czeskiej marki. Bardziej agresywny wygląd zapewniają czarne dodatki m.in. przedni spojler, tylny spojler dachowy oraz dyfuzor. Standard to reflektory TOP Bi-LED z ciemnymi kloszami i funkcją Corner. Tył zdobi czarny pas. Podwójne końcówki układu wydechowego wystają spod dyfuzora. Nowa Fabia jest dostępna w czterech kolorach: białym, czerwonym, niebieskim i czarnym.

We wnętrzu witają głębiej profilowane fotele z podparciem bocznym i elektryczną regulacją. Do tego trójramienna, wielofunkcyjna kierownica, stalowe nakładki na pedały, czarne aluminiowe listwy progowe oraz srebrne wstawki dekoracyjne na desce rozdzielczej i klamkach drzwi.

Inżynierowie zastosowali też mocniejszą jednostkę 1.5 TSI EVO2 i od nowa napisali program sterujący pracą automatycznej skrzyni biegów. Nowa Fabia nie jest więc modelem RS, ale duchowym spadkobiercą usportowionych modeli czeskiej marki z dawnych lat.