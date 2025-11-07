- Toyota C-HR hitem. Japończycy tną ceny o 40 000 zł
- Nowa Toyota C-HR wygląda kosmicznie. Połowa Polaków kupuje oczami
- W kabinie Toyota C-HR stawia na przyciski, pokrętła i 12,3-calowy ekran
- Pojemność bagażnika zależy od hybrydy. Jakie są różnice?
- Dwie klasyczne hybrydy 5. generacji i napęd 4x4
- Toyota C-HR 1.8 Hybrid najpopularniejsza w Polsce. Jakie zużycie benzyny?
- Jak jeździ Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in?
- Ile spala Toyota C-HR? Przejedzie 100 km za 10 zł
- Jak jeździ hybryda plug-in naładowana i z rozładowanym akumulatorem?
- Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 119 800 zł, to 21 100 zł taniej
- Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid o 40 000 zł taniej
- Toyota C-HR w wersji Executive taniej o 20 000 zł
- Hybryda plug-in w wersji GR Sport taniej o 29 000 zł
- Ile kosztuje nowa Toyota C-HR Tokyo Edition?
- Toyota C-HR - dane techniczne, wymiary, osiągi
Toyota C-HR hitem. Japończycy tną ceny o 40 000 zł
Toyota C-HR to najpopularniejszy w Polsce kompaktowy SUVi jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku. Sprzedaż na poziomie 12 000 sztuk po 10 miesiącach 2025 roku przekłada się na 3. miejsce wśród najchętniej kupowanych nowych aut. C-HR jest też najczęściej wybieraną hybrydą plug-in. Z wynikiem 1900 rejestracji odpowiada za lwią część sprzedaży tego napędu Toyoty nad Wisłą. Od początku 2025 roku do końca września japońska marka wypuściła na drogi ponad 3000 aut z układem PHEV.
Stawka jest wysoka, a Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd Japończycy tną ceny nawet o 40 000 zł i mocno obniżają próg wejścia do świata hybryd. Dzięki temu japońska technologia rozwijana od niemal 30 lat jest jeszcze łatwiej osiągalna. To także mocny argument dla osób, które w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. Na co mogą liczyć kierowcy?
Nowa Toyota C-HR wygląda kosmicznie. Połowa Polaków kupuje oczami
Design to jeden głównych powodów zakupu C-HR. Toyota wylicza, że nawet połowa kupujących zdecydowała się na ten samochód z powodu stylistyki. Samochód wyróżnia front z wąskimi, LED-owymi światłami do jazdy dziennej i seryjnymi reflektorami LED Matrix z adaptacyjnymi światłami drogowymi. Takiego oświetlenia nie znajdziemy na razie u rywali z Chin. Za odważną kreską podąża funkcjonalność, a aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia japońskiego auta. Tu każdy element pełni ważną rolę w osiągnięciu opływowej linii. Klamki chowają się na płasko z linią karoserii, jak w żadnej Toyocie do tej pory. Podwozie jest zabudowane osłonami, a kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę. Szyby tylnych drzwi stały się większe i przebiegają niżej – zmianę docenią pasażerowie, znika uczucie klaustrofobii, jest jaśniej i widać więcej. Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny poziom przestronności, jak w poprzedniku. Auto jest jednak lżejsze, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności.
W kabinie Toyota C-HR stawia na przyciski, pokrętła i 12,3-calowy ekran
Wnętrze to wzorowa proporcja między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Pozycja za kierownicą podobna jak w poprzednim modelu, ale wiele płaszczyzn można regulować. Plus za duży 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów – samochód oferuje trzy wcześniej przygotowane motywy, które można programować przyciskami na kierownicy. Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect w zależności od poziomu wyposażenia to ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, sterowanie głosowe, nawigacja w chmurze, informacje o ruchu drogowym oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem Apple CarPlay i Android Auto.
Toyotą da się też sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować i odblokować drzwi. W przypadku C-HR plug-in daje też możliwość zdalnego rozpoczęcia i zakończenia ładowania baterii. Aplikacja pokazuje również poziom naładowania baterii i dostępny zasięg. Do tego można ustawić schemat ładowania, aby rozpoczęło się automatycznie np. w nocy, kiedy ceny energii są niższe. C-HR oferuje jeszcze takie bajery jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (aktywacja z telefonu).
Pojemność bagażnika zależy od hybrydy. Jakie są różnice?
Toyota C-HR nowej generacji z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości. Pojemność bagażnika C-HR z hybrydą 1.8 to 388 litrów, auto z 2-litrowym napędem hybrydowym oferuje 364 l.
W odmianie plug-in kufer oferuje 310 litrów. Mniejszy przedział bagażowy to m.in. efekt zastosowania większej baterii.
Dwie klasyczne hybrydy 5. generacji i napęd 4x4
Nowa Toyota C-HR daje do wyboru dwie hybrydy 5. generacji – pierwsza jest oparta na benzynowym 1.8; druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. Ten ostatni wariant przewidziano także z układem 4x4 AWD-i (dodatkowy silnik elektrycznym przy tylnej osi). Nowy akumulator litowo-jonowy jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższą żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni. Efekt?
Toyota C-HR 1.8 Hybrid najpopularniejsza w Polsce. Jakie zużycie benzyny?
Nowy C-HR z hybrydą 1.8 zapewnia teraz 140 KM zamiast 122 KM napędu 4. generacji. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,9 s, czyli lepsze o 1,1 s. Lepsza dynamika nie zaszkodziła zużyciu paliwa – samochód ma spalać ok. 4,8 l benzyny na 100 km. Właśnie na ten napęd zdecydowała się większość kupujących C-HR.
Napęd hybrydowy 5. generacji z 2-litrowym silnikiem wytwarza 197 KM. Stąd nowy C-HR stał się szybszy o 0,3 sekundy – od 0 do 100 km/h przyspieszy nawet w 7,9 s (AWD-i). Mocniejszy napęd jest też łagodniejszy dla portfela kierowcy – samochód stał się bardziej ekonomiczny od poprzednika. Średnie zużycie benzyny jest na poziomie 4,8-5,3 l/100 km wobec 5,7 l/100 km w starym modelu. W wersji z układem AWD-i w porównaniu z odmianami przednionapędowymi zastosowano na tylnej osi elementy zwiększające sztywność zawieszenia, które pochodzą z modelu RAV4.
Jak jeździ Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in?
Ładowana z gniazdka C-HR 2.0 Hybrid Plug-in skrywa pod maską klejnot wśród silników japońskiej marki – rozwiązanie znane z obecnej Toyoty Prius. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW). Jednak w takim aucie podczas jazdy miejskiej korzysta się z sekcji elektrycznej, stąd już przy niskich prędkościach obrotowych niemal 400 Nm momentu obrotowego pozwala dynamiczniej ruszyć ze świateł. Układ Toyoty gwarantuje sportowe osiągi i bardzo bezpośrednią reakcję. Nie ma tu nawet najmniejszego zawahania. C-HR plug-in jest zwinniejszy nawet od tych chińskich PHEV-ów, które według danych technicznych są znacznie mocniejsze. Niemal 30 lat rozwijania hybryd daje o sobie znać na ulicy. Do tego jest niski środek ciężkości i sprężyście zestrojone zawieszenie, stąd C-HR jeździ bardzo pewnie i daje się precyzyjnie prowadzić tam, gdzie życzy sobie tego kierowca. Pod tym względem rywale zza Wielkiego Muru jeszcze odstają od "japończyka" zestrojonego w Europie z myślą o europejskich drogach i zakrętach.
Ile spala Toyota C-HR? Przejedzie 100 km za 10 zł
Toyota obiecuje aż 66 km jazdy na prądzie w cyklu mieszanym. Praktyczny zasięg EV to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień może być wykorzystywany jako samochód elektryczny (ale pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów sprawdzi się jako hybryda. W trybie elektrycznym w mieście C-HR 2.0 PHEV zużywa średnio między 13 a 16 kWh energii na 100 km, to oznacza wydatek na poziomie 10 zł. Z kolei C-HR z klasyczną hybrydą na setkę potrzebuje ok. 3,8-4,0 l benzyny za ok. 24 zł.
Zdaniem producenta C-HR plug-in hybrid ma średnio zużywać 0,9 l/100 km benzyny. Ten bajeczny wynik z homologacji jest możliwy do realizacji, ale tylko jeśli baterie są naładowane, a kierowca nie ingeruje w automatycznie włączający się tryb jazdy EV. W praktyce dynamiczną podróż komputer podsumował zużyciem na poziomie 5,3 l/100 km. Oszczędny wynik to też zasługa przekładni CVT nowej generacji. Co ważne, gdy wciśniemy pedał gazu do końca, samochód wyrywa przed siebie i przyspiesza płynnie, a w kabinie cały czas panuje cisza. Spokojne traktowanie gazu pozwala bez wysiłku zejść do 3,2 l/100 km.
Jak jeździ hybryda plug-in naładowana i z rozładowanym akumulatorem?
Hybrydowy C-HR w wersji plug-in bez względu, czy ma pełną, czy rozładowaną baterię, zapewnia bardzo podobne osiągi. Różnice są tak nieznaczne, że może je wyłapać jedynie aparatura pomiarowa. Zaskakujące? Wynika to z faktu, że ładunek, który pozostał w baterii po rozładowaniu części pluginowej, nadal wystarcza do zasilenia napędu hybrydowego i wykorzystania jego pełnych możliwości. System nie pozwala na to, żeby akumulator trakcyjny rozładował się do zera. Zawsze pozostaje bufor około 20 proc. pojemności, dzięki temu auto korzysta z napędu hybrydowego, a nie tylko z silnika spalinowego.
Toyota C-HR 1.8 Hybrid kosztuje od 119 800 zł, to 21 100 zł taniej
Najtańsza Toyota C-HR 1.8 Hybrid w wersji Comfort kosztuje teraz od 119 800 zł, czyli o 21 100 zł mniej wobec regularnego cennika. Promocyjna akcja to mocny argument dla kierowców, którzy w poszukiwaniu niedrogiego auta nie chcą oglądać oferty chińskich marek. To również okazja na samochód solidnie trzymający wartość – po latach sprzeda się go szybko i za dobre pieniądze. Taki bazowy C-HR w standardzie oferuje m.in.:
- 17-calowe felgi aluminiowe,
- lampy przednie i tylne w technologii LED,
- kamerę cofania,
- automatyczną klimatyzację dwustrefową,
- system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych,
- system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem,
- 6 głośników,
- inteligentnego asystenta głosowego,
- interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.
Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid o 40 000 zł taniej
Toyota C-HR Style to najpopularniejsza wersja tego auta. Obecnie samochód kosztuje od 142 600 zł. Standard to m.in.:
- 18-calowe felgi aluminiowe,
- 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect + z systemem nawigacji dostępnej online i offline,
- wycieraczki z czujnikiem deszczu,
- inteligentny kluczyk,
- przednie i tylne czujniki parkowania,
- podgrzewane fotele przednie,
- automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne,
- elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół auta,
- podgrzewana kierownica,
- indukcyjna ładowarka,
- system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED,
- port USB-C w drugim rzędzie siedzeń,
- system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.
Toyota C-HR plug-in w wersji Style jest też dostępna w ofercie wyprzedażowej i kosztuje od 165 900 zł (20 000 mniej niż na metce). Taki model z 2024 roku jest tańszy o 40 000 zł i wymaga kwoty od 145 900 zł.
Toyota C-HR w wersji Executive taniej o 20 000 zł
Toyota C-HR 1.8 hybrid/140 KM w najwyższej wersji Executive kosztuje obecnie od 153 400 zł. Aż 20 000 zł rabatu japońska firma oferuje przy zakupie 223-konnej odmiany plug-in - takie auto można mieć za 176 900 zł. Wyposażenie to m.in.:
- 19-calowe alufelgi,
- czarny dach,
- czarne wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka,
- przednie fotele sportowe,
- elektryczna regulacja fotela kierowcy,
- elektrycznie starowana klapa bagażnika,
- nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED,
- światła główne w technologii LED.
Hybryda plug-in w wersji GR Sport taniej o 29 000 zł
Toyota C-HR Plug-in Hybrid GR Sport potaniała o 20 000 zł do 191 900 zł. Standard to:
- 19-calowe felgi aluminiowe,
- reflektory główne w technologii Matrix LED z adaptacyjnymi światłami drogowymi (AHS),
- systemem doświetlania zakrętów i funkcją automatycznego samopoziomowania reflektorów przednich,
- asystent zmiany pasa ruchu, kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- ekran panoramiczny z systemem kamer 360 stopni,
- kamera monitorującą kierowcę,
- system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu,
- asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park.
Ile kosztuje nowa Toyota C-HR Tokyo Edition?
Toyota C-HR Tokyo Edition to najlepiej wyposażona wersja tego modelu japońskiej marki. Seryjne oferuje:
- cyfrowe lusterko wsteczne,
- wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD),
- dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni,
- światła główne w technologii Matrix LED,
- fotele kierowcy i pasażera z elektryczną regulacją i podgrzewaniem,
- system premium audio JBL z 9 głośnikami,
- system multimedialny Toyota Smart Connect+ z 12,3-calowym ekranem dotykowym oraz nawigacją z trybami online i offline
- ekran panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (PVM)
- asystent parkowania Toyota Teammate Advanced Park.
Nowa Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji Tokyo Edition kosztuje 195 900 zł. W cenie jest kabel do ładowania o długości 7,5 m i etui na przewód.
Toyota C-HR - dane techniczne, wymiary, osiągi
|Toyota C-HR
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|FWD
|FWD
|AWD
|FWD
|Typ
|4-cylindrowy, rzędowy
|Mechanizm zaworów
|16-zaworowy DOHC z Dual VVT-i
|16-zaworowy DOHC z VVT-i oraz VVT-iE
|Pojemność
|cm3
|1798
|1987
|Średnica cylindra x skok tłoka
|mm
|80,5 x 88,3
|80,5 x 97,5
|Stopień kompresji
|(:1)
|13.0
|14.0
|Moc
|KM/kW/obr/min
|98 / 72 /5200
|152 / 112 / 6000
|Moment obrotowy silnika spalinowego
|Nm/obr/min
|142 / 3600
|190 / 4400 - 5200
|Napęd hybrydowy
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|Bateria
|Litowo-jonowa
|Pojemność
|kWh
|4,08
|13,6
|Zasięg w trybie EV
|km
|66
|Typ przedniego silnika elektrycznego
|Silnik z magnesami trwałymi
|Moc maksymalna
|KM/kW
|94/70
|111/83
|163 / 120
|Maks. moment obrotowy
|Nm
|185
|206
|208
|Tylny silnik elektryczny
|Moc maksymalna
|KM/kW
|41/30
|Maks. moment obrotowy
|Nm
|84
|Łączna moc układu
|KM/kW
|140/103
|198/145
|223 / 164
|Osiągi
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|Prędkość maksymalna
|km/h
|170
|180
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|s
|9,9
|8,1
|7,9
|7,4
|Osiągi
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|Prędkość maksymalna
|km/h
|170
|180
|180
|Przyspieszenie 0-100 km/h
|s
|9,9
|8,1
|7,9
|7,4
|Zużycie paliwa
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|Cykl mieszany WLTP
|l/100 km
|4,8-5,0
|4,8-5,0
|5,1-5,3
|0,9
|Pojemność zbiornika paliwa
|l
|43
|43
|43
|43
|Wymiary zewnętrzne
|1.8 Hybrid
|2.0 Hybrid
|2.0 Plug-in Hybrid
|Długość
|mm
|4360
|Szerokość
|mm
|1830
|Wysokość
|mm
|1558-1564
|1564
|Rozstaw osi
|mm
|2640
|Przedni zwis
|mm
|915
|Tylny zwis
|mm
|805
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję