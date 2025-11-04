Nowa Toyota Hilux gotowa do debiutu rynkowego. Co dostaną kierowcy?

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez niemal 60 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, unurzany w błocie po lusterka lub gnając przez pustynię.

Reklama

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ponad 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. Japończycy są jednak świadomi, że dobra passa nie trwa wiecznie, stąd już 10 października zadebiutuje Toyota Hilux 9. generacji. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota Hilux w nowym stylu

Reklama

Nowa Toyota Hilux to będzie mieszanka tradycji i nowoczesności. Zbudowana na zmodyfikowanej ramie stanie się bardziej kanciasta. Zmianę stylistyki podkreślają reflektory w technice LED z obramówką świateł dziennych. Długa maska silnika zyskała wklęsłe przetłoczenie, przez co japoński pikap wydaje się szerszy od obecnego modelu. Pod względem wymiarów nowy Hilux będzie miał ok. 5,4 m długości. Kierowcy dostaną do wyboru kabinę pojedynczą lub podwójną.

Wnętrze podporządkowane użyteczności

Wnętrze – solidne i podporządkowane użyteczności – dorówna wyglądowi nadwozia. Można spodziewać się układu wzorowanego na kabinie nowej Toyoty Land Cruiser. Stąd wszystkie najważniejsze przełączniki będą w zasięgu ręki kierowcy. Jak przystało na samochód stworzony do roboty w terenie uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie będą na tyle duże by korzystać z nich w rękawicach i łatwo w nie trafić podczas jazdy po nierównościach.

Nowa Toyota Hilux to cztery warianty napędowe, czyli nie tylko silnik Diesla 2.8

Nowa Toyota Hilux będzie dostępna w czterech wersjach napędowych. Obecny model wykorzystuje silnik Diesla 2.4 D-4D/150 KM, następca może zyskać na mocy, stąd będzie bardziej skory do dynamicznej jazdy.

Znany z nowego Land Cruisera silnik 2.8 o mocy 205 KM przewidziano w klasycznej wersji oraz jako miękką hybrydę 2.8 D-4D MHEV 48V. W drugim wariancie zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym od silnika spalinowego, który ładuje baterię litowo-jonową 48V. Przy czym bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą konwertera DC/DC. Bateria – podobnie jak w tradycyjnych hybrydach Toyoty – jest ładowana podczas zwalniania. Przy pełnym magazynie elektronów układ wspomaga silnik Diesla i zatyka turbodziurę zastrzykiem do 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego. Kierowca odczuje to lepszym przyspieszeniu czy płynnej jeździe.

Nowa Toyota Hilux z napędem elektrycznym i na wodór

Toyota Hilux pierwszy raz w historii będzie dostępna z na masową skalę z napędem elektrycznym. Schodzący model służył za poligon doświadczalny napędu bateryjnego, a teraz pora wdrożyć rozwiązanie na rynek.

Toyota na każdym kroku podkreśla, że jej zdaniem droga do bezemisyjnej, zrównoważonej mobilności nie opiera się wyłącznie na bateryjnym napędzie elektrycznym. Nie inaczej jest w przypadku pickupa – nowa Toyota Hilux wykorzysta napęd wodorowy na ogniwa paliwowe. Trzy zbiorniki zabudowane w ochronnej ramie pod podwoziem umożliwią przejechanie ponad 600 km na jednym tankowaniu. Rozwojem tej technologii zajmowali się inżynierowie Toyoty z Wielkiej Brytanii – powstało 10 prototypów (zdjęcia).

Nowa Toyota Hilux z gwarancją na 1 milion kilometrów

Nowa Toyota Hilux zadebiutuje na polskim rynku jeszcze w 2025 roku. Japoński producent jest tak pewien zastosowanych rozwiązań, że dla całej gamy przewiduje "Gwarancję Pro" na 3 lata lub 1 milion kilometrów.