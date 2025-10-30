Koncern Toyota tworzy nową markę Century. Oto SUV w stylu coupe

Toyota Century pojawiła się w 1967 roku jako pierwszy luksusowy samochód produkowany w Japonii. Auto nazwano na cześć setnej rocznicy urodzin założyciela firmy Sakichi Toyody. Przez blisko 60 lat Century stała się synonimem limuzyny, w której najważniejszy jest komfort podróżujących na tylnej kanapie. Dziś Century podróżuje japońska rodzina cesarska, premier Japonii... oraz Yakuza. To najlepiej świadczy o prestiżu tego modelu.

Teraz Toyota postanowiła wynieść Century do rangi ultra luksusowej marki i ustawić ją na szczycie przed Lexusem, Toyotą, GR od Gazoo Racing i Daihatsu. Ogłaszając w Tokio Century jako samodzielną markę, Akio Toyoda wskazał, że wcześniej nie miała ona tak jasno określonego statusu. Dzięki zmianie będzie postrzegana jako "najwyższa z najwyższych, jedyna w swoim rodzaju" i zdolna, by rywalizować z takimi tuzami jak Bentley czy Rolls-Royce. Zdaniem najważniejszego menedżera Toyoty marka Century ma też przywrócić Japonii pozycję technologicznej i motoryzacyjnej potęgi, którą zatracono na przestrzeni ostatnich 30 lat. To sprawa honoru.

Century ma przywrócić Japonii pozycję motoryzacyjnej potęgi. To sprawa honoru

– Wierzę, że dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy Century. Nazwa ta odnosi się do setnej rocznicy ery Meiji i setnych urodzin Sakichiego Toyody, założyciela Grupy Toyota. Dla mnie oznacza to początek tworzenia kolejnych 100 lat – powiedział Akio Toyoda, prezes zarządu Toyota Motor Corporation. – A ten feniks na emblemacie Century? W japońskiej mitologii feniks pojawia się tylko wtedy, gdy świat jest w pokoju. Symbolizuje odrodzenie, nieśmiertelność, wieczną młodość oraz triumf ducha nad cierpieniem. Century to coś więcej niż nazwa samochodu. To szczere pragnienie pokoju na świecie i wysiłek, by w Japonii kształtować następne 100 lat – wyjaśnił.

Nowy SUV coupe Century wygląda lepiej Rolls-Royce czy Bentley?

Kamieniem węgielnym pod nową erę działalności japońskiego koncernu i nowej marki jest majestatyczny SUV coupe w ognistym lakierze nawiązującym do mitycznego feniksa. Auto jest ogromne – ma ponad 5 m długości i prawie 2 m szerokości. Rozstaw osi dochodzi do 3 m. Pod względem stylistycznym nowy SUV coupe Century nie przypomina żadnej innej Toyoty czy Lexusa. Mimo podniesionej sylwetki wygląda majestatycznie jak Rolls-Royce Spectre czy Bentley Continental GT.

Kabina została doskonale wyciszona. Za nagłośnienie odpowiadali najlepsi eksperci od systemów audio oraz strojenia instrumentów. Zdaniem twórców pasażerowie słuchając muzyki mają wrażenia jak z prywatnej sali koncertowej. Na pokładzie miejsce szofera jest oddzielone od pasażera. Z tyłu jest tylko jeden duży, kapitański fotel z możliwością rozłożenia do pozycji leżącej.

Century SUV coupe – jaki silnik?

Klasyczne modele SUV jeszcze pod logo Toyota Century wykorzystują hybrydę plug-in z porządnym silnikiem benzynowym 3.5 V6. Duży akumulator daje wystarczający zasięg do codziennej jazdy w trybie elektrycznym. Trakcję i zwrotność zapewni znany z Lexusa RX w napęd na cztery koła E-Four Advanced oraz układ tylnych kół skrętnych (Dynamic Rear Steering). Komfort na tylnych siedzeniach podnosi funkcja Rear Comfort, która wspomaga układ hamowania tak, by jak najmniej przeciążeń wkradało się do wnętrza.