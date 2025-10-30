Nowe Renault Clio już dostępne w Polsce. Ile kosztuje?

Renault Clio jest z nami od 1990 roku. Model pierwszej generacji w Polsce był reklamowany jako "Clio prosto z raju". Do dziś w 120 krajach sprzedano ponad 17 mln sztuk pięciu generacji. Ktoś nawet policzył, że po ustawieniu ich jeden za drugim powstanie sznur o długości 68 tys. km, co daje 1,7 równika.

Wzięcie jest tak duże, że z fabryki dziennie wyjeżdża 1000 egzemplarzy tego auta. Nie ma bardziej popularnego francuskiego samochodu. Nic więc dziwnego, że Renault włożyło całe serce w Clio 6. generacji, a teraz nowy model debiutuje na polskim rynku. Ile kosztuje? Nie tylko ceny są rewelacyjne, ale po kolei...

Nowe Renault Clio w lakierze czerwień absolutna wygląda magnifique

Nowe Clio na 18-calowych kołach i w lakierze czerwień absolutna wygląda wspaniale. Pod względem stylistycznym podążą własną ścieżką, ale nie odcina się od poprzedników – świadczą o tym choćby wbudowane klamki w tylnych drzwiach. Na świat patrzy przez reflektory LED osadzone specjalnych tubach. Światła do jazdy dziennej w kształcie strzałek są skierowane na zewnątrz i pełnią też rolę kierunkowskazów. Szlachetny wizerunek podkreślają smaczki w stylu high-tech.

Dobrą robotę robią osobne tylne lampy zaczerpnięte ze świata supersamochodów – przypominają cztery krople czekolady na malinowym deserze użyte dla przełamania smaku. Kolejne rozwiązanie to dolne uszczelki szyb schowane pod krawędzią drzwi – podobnej sztuczki nie stosuje nikt w tym segmencie, a auto wygląda na droższe niż jest w rzeczywistości.

Nowe Clio jest większe i bardziej przestronne. Zastąpi Renault Megane?

Nowe Clio przybrało na rozmiarach – długość samochodu wzrosła o 67 mm z 4,05 m do 4,12 m, szerokość zwiększyła się o 39 mm z 1,73 m do 1,77 m. Na wysokość przybyło 11 mm do 1,45 m. Rozstaw osi zyskał 8 mm do 2,59 m. Z takimi gabarytami nowy hatchback może starać się wypełnić lukę po spalinowym Megane. Jeśli liczby kogoś nie przekonują, to na żywo już na pierwszy rzut oka Clio wygląda na znacznie większe. Stoi na szeroko rozstawionych kołach w każdej chwili gotowe wbić się w zakręt. Jednak zanim zakręca się koła, warto dłużej rozejrzeć się w kabinie…

Dwa duże ekrany i rząd przycisków. Nowa ergonomia miejsca kierowcy

Od progu widać dbałość o detale. Tworzywa w zasięgu wzroku są na bardzo dobrym poziomie. Szczególnie wersja esprit Alpine zachwyci jakością i wstawkami z Alcantary. Dzięki temu nowe Clio ma szansę przeciągnąć na swoją stronę trochę klientów z marek premium i stać się drugim autem w rodzinie, obok wielkiego SUV-a.

Renault stara się też zrobić wrażenie na fanach nowych technologii. Dwupoziomowy kokpit polega na czytelnych cyfrowych interfejsach, a jego układ – z 10-calowym centralnym ekranem i umieszczonymi niżej otworami wentylacyjnymi – wprowadza nową ergonomię miejsca kierowcy. Sam system multimedialny openR link z wyszukiwarką Google szybko reaguje na dotyk, do tego ma przejrzyście rozplanowane menu z dużymi polami dotykowymi. Choć dominują tu duże wyświetlacze, to projektanci zostawili do dyspozycji pokaźny rząd przycisków do obsługi ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

Wygodnie z przodu, dużo miejsca z tyłu

Kierowca o wzroście ok. 186 cm szybko znajdzie właściwą pozycję do prowadzenia auta. Przednie fotele nie tylko genialnie wyglądają – swoim kształtem i głębokim wyprofilowaniem zapewniają komfort i podparcie na zakrętach. Mięsista kierownica leży idealnie w dłoniach. Na tylnej kanapie naprawdę będzie ciężko uwierzyć, że w tak zwartym aucie można mieć tyle swobody na nogi. Nie ma też mowy o zawadzaniu o podsufitkę.

Nowe Renault Clio - jaka pojemność bagażnika?

Praktyczność to kolejna cecha nowego Renault Clio. Foremny bagażnik zapewnia 391 litrów pojemności. Próg załadunku jest o 40 mm niżej. Pomysłowości Renault dopełnią solidne zaczepy do mocowania ładunku i haki na torby. Poza tym są jeszcze różne skrytki czy półki rozsiane po kabinie.

Nowe Renault Clio spala 3,9 l na 100 km. Hybryda najmocniejsza

Wreszcie napęd. Renault na początek wprowadza dwa warianty. Bazowy silnik 1.2 TCe o mocy 115 KM standardowo jest łączony z manualną skrzynią biegów. Alternatywą jest zautomatyzowana, sześciobiegowa skrzynią EDC z podwójnym sprzęgłem i sterowana manetkami przy kierownicy.

Hybryda to perła koronienowego Clio – zespół o mocy systemowej 160 KM stanowi 4-cylindrowy silnik benzynowy 1.8 pracujący w oszczędnym cyklu Atkinsona, dwa silniki elektryczne, akumulator trakcyjny 1,4 kWh (230 V) i automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i dwa przypisane do silnika elektrycznego. Taka hybryda ma zużywać 3,9 l benzyny na 100 km i w mieście nawet 80 proc. czasu jeździć w trybie elektrycznym. Do tego zapewni pierwszorzędne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,3 s, czyli o sekundę szybciej niż w poprzedniej generacji. Zasięg to nawet 1000 km. Jednak na tym nie koniec...

Nowe Renault Clio z LPG - oszczędzisz 2000 zł na paliwie

Polska ze swoją flotą 3,5 mln aut zasilanych LPG (dane GUS 2024) jest pod tym względem absolutnym liderem w Europie. A skoro kierowcy nad Wisłą tak kochają LPG, to polski rynek dla Renault jest jednym z najważniejszych w Europie. W Polsce działa ponad 7600 stacji sprzedających gaz LPG. To pozwala na łatwy dostęp do tego paliwa i stanowi największą sieć tankownia LPG na Starym Kontynencie. Do tego ceny LPG są jednymi z niższych w UE: średnio za litr gazu obecnie płacimy ok. 2,63 zł. To z kolei oznacza, że porównując koszt przejazdu 100 km z zasilaniem LPG i kosztami benzyny, rachunek za paliwo będzie niższy nawet o 40 proc. Co przy przebiegu rzędu 15 000 km rocznie przekłada się na ponad 2000 zł oszczędności.

Renault wprowadza nowy silnik 1.2 na LPG. Tankujesz za 20 zł i jedziesz 100 km

Stąd kolejna dobra wiadomość. Zamiast jednostki 1.0/100 KM Renault wprowadza nowy turbodoładowany silnik 1.2 o mocy 120 KM zasilany benzyną lub LPG. Dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności 100 litrów (50 l benzyny i 50 l LPG) Clio Eco-G 120 ma przejechać 1450 km bez przystanku na tankowanie. Producent deklaruje zużycie gazu na poziomie 7 l na 100 km, co oznacza, że przy obecnych cenach LPG pokonanie autem takiego dystansu będzie kosztować około 18-20 zł. Biorąc pod uwagę, że nowe Clio z silnikiem benzynowym spala ok. 5 l, to przejechanie 100 km na "95-ce" wyniesie 30 zł. Ten wariant napędowy będzie w Polsce dostępny w połowie 2026 roku.

Nowe Renault Clio to nawet 29 różnych systemów na pokładzie

Nowe Renault Clio jest uzbrojone w mnóstwo systemów wsparcia. Lista obejmuje nawet 29 różnych funkcji, w tym układ Active Driver Assist z inteligentnym aktywnym regulatorem prędkości, przednie i tylne czujniki wykrywania ryzyka kolizji z automatyczną korektą toru jazdy, system automatycznego hamowania awaryjnego podczas jazdy do tyłu, funkcja bezpiecznego wysiadania, system wspomagania awaryjnego hamowania, który zmniejsza prędkość samochodu aż do całkowitego zatrzymania w przypadku wykrycia braku reakcji kierowcy. Także aktywny regulator prędkości jest obecny w standardzie we wszystkich wersjach. Systemy wspomagania parkowania są teraz wyposażone w kamerę cofania i kamerę 360°.

Francuzi pokusili się o ukłon w stronę kierowców i dali możliwość wyciszenia alertów systemu ISA jednym, umieszczonym po lewej stronie od kierownicy przyciskiem My Safety Switch. Wystarczy nacisnąć go dwa razy. Proste i skuteczne.

Nowe Renault Clio kosztuje od 84 900. Trzy wersje wyposażenia do wyboru

Nowe Renault Clio jest dostępne w trzech wersjach wyposażenia. Najtańsza to evolution, standard obejmuje:

system multimedialny OpenR link bez nawigacji z 10,1-calowym ekranem i funkcją klonowania smartfona,

7-calowy kolorowy wyświetlacz wskaźników,

system nagłośnienia Arkamys classic z 4 głośnikami,

klimatyzacja manualna, fotel kierowcy z regulacją wysokości,

elektryczny hamulec postojowy z funkcją autohold,

materiałowa deska rozdzielcza z plastikowych wykończeniem w kolorze czarnym,

tapicerka materiałowa z tłoczonej tkaniny w kolorze szarym melanżowym,

tylne czujniki parkowania,

adaptacyjny tempomat,

czujniki zmierzchu,

antena w kształcie płetwy rekina,

16-calowe felgi stalowe i kołpaki dwukolorowe synchro,

asystent utrzymania samochodu na pasie ruchu,

system kontroli uwagi kierowcy,

fotel kierowcy z regulacją wysokości.

Cena? Rewelacja. Nowe Renault Clio z silnikiem 1.2 TCe/115 KM w wersji evolution kosztuje od 84 900 zł. To jedynie 500 zł więcej wobec poprzedniego Clio 1.0 TCe/90 KM. Hybryda w tej odmianie wymaga 106 900 zł.

Ile kosztuje nowe Clio w wersji techno?

Nowe Reanult Clio w wersji techno to już błyszczące nadkola. Wyposażenie to m.in.:

nagłośnienie Arkamys classic z 6 głośnikami,

system multisence z ambientowym podświetleniem,

bezramkowe lusterko wsteczne z automatycznym przyciemnianiem,

klimatyzacja automatyczna z filtrem węglowym,

karta-klucz Renault Hands Free,

konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanymi schowkami,

materiałowa deska rozdzielcza z wykończeniem w kolorze szarym satynowym,

tapicerka materiałowa z recyklingu w kolorze czarnym satynowym łączona z ekoskórą,

kamera cofania,

automatyczne przełączanie świateł drogowych i mijania,

czujniki deszczu,

elektrycznie składane lusterka boczne,

16-calowe felgi aluminiowe dynamo z diamentowym szlifem.

Nowe Clio 1.2 TCe 115 w wersji techno kosztuje od 92 900 zł. Model full hybrid E-Tech 160 to wydatek od 114 900 zł.

Nowe Renault Clio esprit Alpine jest najlepiej wyposażone

Najlepiej wyposażone nowe Renault Clio esprit Alpine zachwyci jakością i detalami. Na pokładzie:

ładowarka indukcyjna,

tylne, przednie i boczne czujniki parkowania,

system kontroli martwego pola,

funkcja bezpiecznego wysiadania,

system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem z systemem wspomagania nagłego hamowania,

inteligentny adaptacyjny tempomat z systemem active drive assist,

fotel pasażera z regulacją wysokości,

materiałowa deska rozdzielcza z elementami Alcantary i tytanowym wykończeniem,

czarna tapicerka materiałowa z recyklingu łączona z pikowaną tkaniną oraz Alcantarą,

kierownica z przeszyciami w kolorach flagi francuskiej i z elementami Alcantary,

wewnętrzne i zewnętrzne elementy designu esprit Alpine,

18-calowe felgi aluminiowe cosmic z diamentowym szlifem.

Nowe Renault Clio. Wymiary i dane techniczne