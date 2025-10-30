Nowa Mazda Vision X-Coupe sensacją w Tokio. To ponad 5 m elegancji z nowym logo japońskiej marki

Mazda Vision X-Coupe w kolorze Glass Silver wyskoczyła z kapelusza podczas Japan Mobility Show w Tokio. Gdyby jutro weszła do sprzedaży fabryka mogłaby nie nadążyć z produkcją. Co w niej tak niezwykłego?

Pod względem stylistycznym to najpiękniejsze auto wystawy. Ponad 5-metrowa sylwetka z nowym logo Mazdy, długą maską, kabiną przesuniętą maksymalnie do tyłu i na szeroko rozstawionych kołach zyskała zjawiskowe proporcje. Na świat patrzy przez przymrużone reflektory LED. Tylne światła także zachwycają bezprecedensową formą. Nie uświadczysz tu zdobników, chromu czy przesadzonych kształtów. Lusterka zastąpiły kamery wbudowane w delikatne wysięgniki. Nie ma bocznych listew, czy nawet klamek. Nic nie rozprasza uwagi widza. Tym autem projektanci z Hiroszimy pokazują, że ich język stylistyczny Kodo, który dziś pozwala japońskiej marce błyszczeć na ulicy, ciągle daje niesamowite pole do popisów.

Tak wygląda nowa Mazda. W kabinie tapicerka z muszli ostryg

W kabinie również panuje sterylna atmosfera. Projektanci postawili na materiały z recyklingu. Tapicerka foteli jest wykonana z przetworzonych muszli ostryg. Do tego połączenie włókien bambusowych z tkaninami pozwoliło stworzyć wyrafinowane elementy ozdobne, których właściwości zostały podkreślone nastrojowym oświetleniem. Ponad 3-metrowy rozstaw osi przekłada się na niesamowicie przestronne wnętrze. Jedynym kaprysem są klasyczne dla Mazdy trzy okrągłe zegary cyfrowe i długi wyświetlacz stacji multimedialnej.

Silnik Wankla z turbo ma nową misję. Japończycy świętują sukces

Razem z premierą Mazda świętuje w Tokio sukces w pracach nad zastosowaniem silnika Wankla. Niewtajemniczonym przypominamy, że pierwszym japońskim samochodem napędzanym dwurotorowym silnikiem Wankla była Mazda Cosmo Sport (Mazda 110S) wprowadzona na rynek 30 maja 1967 roku (trzy lata wcześniej pojawił się niemiecki NSU Spider). Tego typu jednostka napędzała też sportową Mazdę RX-8 – sportowy model z drzwiami otwieranymi pod wiatr zniknął z produkcji w czerwcu 2012 roku. Teraz japońska konstrukcja dostała nową misję…

Najmocniejsza hybryda Mazdy pod maską. Jakie osiągi?

Pod karoserią Mazda Vision X-Coupe zastosowano ostatnie osiągnięcie inżynierów odpowiedzialnych za napędy – nowy dwurotorowy silnik Wankla z turbodoładowaniem. Jednostka dostała tu misję podobną jak silnik jednorotorowy w SUV-ie MX-30 – generuje prąd potrzebny do zasilenia silnika elektrycznego i wydłużenia zasięgu EV.

Najnowsza hybryda plug-in dostarcza kierowcy aż 510 KM mocy. Dla porównania uznawana obecnie za najmocniejszą CX-60 z 2,5-litrową hybrydą plug-in produkuje 327 KM. Wyłącznie na prądzie Mazda Vision X-Coupe zapewnia 160 km zasięgu i nawet 800 km w trybie hybrydowym.

Tak Mazda ratuje silnik spalinowy

Właśnie w takim rozwiązaniu Japoński producent widzi potencjał na najbliższe lata. Innowacyjna jednostka Wankla na potrzeby wytworzenia energii elektrycznej poza benzyną może być zasilana biopaliwem, paliwem syntetycznym, gazem LPG czy nawet wodorem. A jeśli dodatkowo zamknięty w podłodze akumulator jest ładowany energią z odnawialnych źródeł, możliwa jest jazda w trybie praktycznie nieszkodliwa pod względem emisji CO 2 .

Do tego zdaniem inżynierów dzięki połączeniu paliwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla pozyskiwanego z mikroalg z opatentowaną przez Mazdę technologią wychwytywania CO₂ w czasie jazdy Mazda Mobile Carbon Capture, nowy model tym bardziej przyczynia się do zmniejszenia emisji CO₂ do atmosfery, im częściej jest użytkowany. Mówiąc wprost: Mazda Vision X-Coupe potrafi oczyszczać powietrze.

– Będziemy nadal oferować klientom ekscytujące samochody, udoskonalając silniki spalinowe na potrzeby ery elektryfikacji i poszerzając wielotorowe możliwości osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Silnik Wankla jest kompatybilny z napędami zelektryfikowanymi oraz paliwami neutralnymi węglowo, dlatego Mazda będzie nadal rozwijać tę technologię poprzez współtworzenie i konkurencję, aby zapewnić jej szeroki wkład w społeczeństwo – stwierdził Masahiro Moro, dyrektor reprezentatywny, prezydent i prezes Mazda Motor Corporation

Nowa Mazda do produkcji seryjnej? Oczaruje każdego

Czy Mazda Vision X-Coupe trafi do produkcji seryjnej? Nowatorski napęd z silnikiem Wankla i turbo z pewnością znajdzie zastosowanie. A jeśli dodatkowo tak będzie wyglądać np. hybrydowa Mazda 6 nowej generacji, to oczaruje każdego. Idziemy o zakład?

Nowa Mazda Vision X-Coupe - dane techniczne, wymiary, moc, silnik