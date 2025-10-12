Mazda 3 i Mazda CX-30 znacznie taniej. Nowa oferta czyni cuda

Mazda zmienia strategię i najnowsze cenniki imponują kwotami niższymi nawet o 15 000 zł. Czy producent z Hiroszimy uderza w konkurencję z Chin? Z pewnością dzięki tej decyzji kierowcy zyskują alternatywę w postaci dopracowanych i niedrogich samochodów.

– Decyzja o korekcie cen modeli Mazda 3 i Mazda CX-30 to odpowiedź na oczekiwania rynku i naszych klientów – powiedział Maciej Hochman, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland. – Wierzymy, że zostanie ona przyjęta z entuzjazmem, tym bardziej że oba modele cieszą się stabilną pozycją na rynku. Zmiana cen możliwa jest m.in. dzięki globalnym czynnikom ekonomicznym, jak sukcesywny spadek kursu jena do euro, umacniającej się złotówce oraz obniżce bankowych stóp procentowych w Polsce – wyjaśnił. Na co mogą liczyć kierowcy?

Mazda z nowymi cennikami. Jest z czego wybierać

Błyszczące reflektory LED, metalizowany lakier Soul Red, 16-calowe alufelgi, smukła linia boczna karoserii z charakterystycznymi przetłoczeniami i zgrabny tył. Mazda 3 mimo 5-letniego stażu na rynku to ciągle jeden z niewielu samochodów, który wzrokiem odprowadza się do zakrętu. Z kolei Mazda CX-30 jest piękna jak zawsze.

Pod maską obu modeli Mazda montuje autorski silnik 2.0 e-Skyactiv X o mocy 186 KM wykorzystujący zapłon samoczynny sterowany świecą zapłonową SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition). To pierwsza na świecie seryjną jednostką napędową, która łączy zalety zapłonu iskrowego znanego z silników benzynowych z korzyściami zapłonu samoczynnego znanego z silnika Diesla. W trakcie jazdy kierowca działanie tego rozwiązania widzi jako zielone podświetlenie ikonki tłoków na ekranie.

Mazda 3 i CX-30 z silnikiem e-Skyactiv X. Jak działa benzyno-diesel? Ile spala?

Zapłon samoczynny jest wykorzystywany niemal cały czas. Jest oczywiście parę wyjątków. O pracy takiej jak w dieslu nie ma mowy podczas uruchamiana silnika, fazy rozgrzewania i dużego obciążenia (np. jazda z prędkością autostradową). Jednym z celów inżynierów, było możliwie jak najbardziej efektywne wykorzystanie powietrza w procesie spalania (tzw. uboga mieszanka) oraz bardzo precyzyjne dwustopniowe dawkowanie paliwa pod bardzo wysokim ciśnieniem. Konstrukcję wzbogacono jeszcze o układ tzw. miękkiej hybrydy (alternator-rozrusznik ISG z instalacją elektryczną 24V) z akumulatorem litowo-jonowym (nie ogranicza pojemności bagażnika) na potrzeby wyposażenia elektrycznego samochodu. Jego zadaniem jest odzyskiwanie energii podczas zwalniania czy hamowania (rekuperacja). Efekt? Mazda obiecuje zużycie paliwa na poziomie 5,5 l/100 km. Super wynik dla niemal 190-konnej jednostki opakowanej w ponad 1,4 masy auta.

Ile kosztuje Mazda 3 z silnikiem 2.0 e-Skyactiv X o mocy 186 KM?

Mazda 3 z silnikiem benzynowym 2.0 e-Skyactiv X w podstawowej wersji wyposażenia Prime-Line kosztuje 114 200 zł. W tej samej cenie jest dostępny hatchback i sedan. Do tego japoński kompakt - jako jeden z nielicznych w segmencie - jest dostępny z napędem na cztery koła i-Activ AWD.

Mazda CX-30 tańsza o 15 000 zł. Jakie wyposażenie?

Z kolei Mazda CX-30 silnikiem benzynowym 2.0 e-Skyactiv X o mocy 186 KM jest dostępna w sześciu wersjach wyposażenia do wyboru. Po obniżce o 15 000 zł nowy cennik otwiera odmiana Prime-Line, która kosztuje od 122 400 zł. Oferta obejmuje warianty z napędem na przednią i obie osie oraz z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Standardowe wyposażenie Mazdy 3 oraz CX-30 obejmuje m.in.:

felgi aluminiowe o średnicy 16 cali,

reflektory LED,

wyświetlacz przezierny Head-up na przedniej szybie,

fabryczny system nawigacji,

bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay i Android Auto,

tempomat,

pakiet systemów bezpieczeństwa i-Activsense.

Oba auta są dostępne w finansowaniu Mazda Finance. Dla firm przewidziano leasing 100 proc. na okres 24-48 miesięcy przy wpłacie własnej 0-45 proc. Z kolei klienci indywidualni mogą skorzystać z kredytu 50/50 z zerowym oprocentowaniem na 12 miesięcy.