Zmiany w zasadach opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych weszły w życie wraz z początkiem 2025 roku. To efekt nowelizacji przepisów o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Za tak długą nazwą ukryto właśnie m.in. zmiany dla właścicieli miejsc postojowych (oraz kierowców-właścicieli taki miejsc). Jak to wygląda w praktyce?

– Jeszcze w 2024 roku gminy stosowały dwie stawki w zależności od tego czy miejsce postojowe/garaż miały odrębną od lokalu mieszkalnego księgę wieczystą czy nie – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl. – W przypadku miejsc postojowych/garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych bez wyodrębnionej księgi wieczystej, stawka podatku w 2024 r. wynosiła do 1,15 zł/m2. Z wyodrębnioną księgą, a więc i z możliwością swobodnego dysponowania np. sprzedażą bez mieszkania, podatek wynosił 11,17 zł/m2– wylicza ekspert.

Nowelizacja w sprawie podatku od nieruchomości, która weszła w życie na początku 2025 roku wyeliminowała różnice w opodatkowaniu miejsc postojowych. Teraz przyszła pora na waloryzację stawki daniny.

– Od 1 stycznia 2026 r. nie zmieniają się zasady opodatkowania garaży i miejsc parkingowych. Zmieniają się jednak stawki podatku od nieruchomości – wskazuje Juszczyk. –Decydujące znaczenie nadal ma to, czy garaż lub miejsce postojowe znajduje się w budynku mieszkalnym, czy stanowi odrębną nieruchomość– wyjaśnia.

Stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku wzrosną o inflację, co oznacza podwyżkę opłat. Mechanizm naliczania podatku pozostaje bez mian.

W praktyce klasyczne miejsce parkingowe w hali garażowej budynku mieszkalnego będzie w 2026 r. opodatkowane stawką maksymalnie 1,25 zł za m2 rocznie. Wyższe stawki, czyli dla garaży wolnostojących lub wyodrębnionych jako samodzielne budynki, będą sięgać nawet 12 zł za m2 (co w przypadku garażu o wymiarach 3,5 m x 6 m daje ponad 250 zł podatku).

Typ garażu / miejsca Stawka 2025 Stawka 2026 W hali (budynek mieszkalny) 1,19 zł/m² 1,25 zł/m² Wolnostojący (osobny budynek) 11,48 zł/m² 12,00 zł/m² Działalność gospodarcza 34,00 zł/m² 35,53 zł/m²

Właściciele nie muszą składać żadnych dodatkowych zgłoszeń, jeżeli nie zmienia się stan faktyczny nieruchomości. Gmina zastosuje nowe stawki automatycznie.

– Obowiązek złożenia informacji podatkowej pojawia się wyłącznie przy nabyciu garażu, zmianie sposobu jego wykorzystania lub innych zmianach mających wpływ na wysokość podatku. Jeśli ktoś jeszcze nie zgłosił się do urzędu w tej sprawie, to powinien to zrobić najlepiej już 2 stycznia 2026 roku– wskazał doradca podatkowy.

Większość właścicieli garaży i miejsc postojowych nie musi podejmować żadnych działań. Jeśli sytuacja prawna nie uległa zmianie w ostatnim czasie, gmina naliczy nową stawkę automatycznie i prześle decyzję o wysokości podatku (pocztą lub przez ePUAP) w pierwszych miesiącach 2026 roku. Istnieją jednak trzy grupy osób, które muszą dopilnować formalności:

Nowi właściciele: Jeśli kupiłeś garaż lub mieszkanie z miejscem postojowym pod koniec 2025 roku, masz dokładnie 14 dni od daty zakupu na złożenie informacji o nieruchomościach (formularz IN-1).

Jeśli kupiłeś garaż lub mieszkanie z miejscem postojowym pod koniec 2025 roku, masz dokładnie 14 dni od daty zakupu na złożenie informacji o nieruchomościach (formularz IN-1). Zmiana przeznaczenia: Jeśli dotychczasowy garaż zacząłeś wykorzystywać na cele działalności gospodarczej (np. warsztat lub magazyn sklepu), musisz to zgłosić. Stawka wzrośnie wtedy drastycznie – z ok. 1,25 zł do aż 35,53 zł za m².

Jeśli dotychczasowy garaż zacząłeś wykorzystywać na cele działalności gospodarczej (np. warsztat lub magazyn sklepu), musisz to zgłosić. Stawka wzrośnie wtedy drastycznie – z ok. 1,25 zł do aż 35,53 zł za m². Oczekiwanie na korektę: Choć rewolucja w opodatkowaniu garaży z osobną księgą wieczystą zaczęła się w 2025 roku, warto sprawdzić nową decyzję. Jeśli gmina wciąż nalicza stawkę "pozostałą" (ok. 12 zł) zamiast "mieszkalnej" (ok. 1,25 zł) za miejsce w hali garażowej, konieczna będzie wizyta w urzędzie w celu wyjaśnienia błędu.

Ważne. Pierwszym dniem roboczym, w którym można załatwić te sprawy osobiście w 2026 roku, jest piątek, 2 stycznia. Formularz IN-1 możesz jednak wysłać przez internet (platforma ePUAP) w dowolnym momencie, co pozwala uniknąć kolejek w wydziale podatkowym.