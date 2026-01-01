Podatek od garażu i miejsca postojowego w 2026 roku. Co mówi prawo?

Zmiany w zasadach opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych weszły w życie wraz z początkiem 2025 roku. To efekt nowelizacji przepisów o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o opłacie skarbowej. Za tak długą nazwą ukryto właśnie m.in. zmiany dla właścicieli miejsc postojowych (oraz kierowców-właścicieli taki miejsc). Jak to wygląda w praktyce?

– Jeszcze w 2024 roku gminy stosowały dwie stawki w zależności od tego czy miejsce postojowe/garaż miały odrębną od lokalu mieszkalnego księgę wieczystą czy nie – mówi dziennik.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakt.pl. – W przypadku miejsc postojowych/garaży zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych bez wyodrębnionej księgi wieczystej, stawka podatku w 2024 r. wynosiła do 1,15 zł/m2. Z wyodrębnioną księgą, a więc i z możliwością swobodnego dysponowania np. sprzedażą bez mieszkania, podatek wynosił 11,17 zł/m2– wylicza ekspert.

Nowe stawki opłat w 2026 roku. Dlaczego zapłacimy więcej?

Nowelizacja w sprawie podatku od nieruchomości, która weszła w życie na początku 2025 roku wyeliminowała różnice w opodatkowaniu miejsc postojowych. Teraz przyszła pora na waloryzację stawki daniny.

– Od 1 stycznia 2026 r. nie zmieniają się zasady opodatkowania garaży i miejsc parkingowych. Zmieniają się jednak stawki podatku od nieruchomości wskazuje Juszczyk. Decydujące znaczenie nadal ma to, czy garaż lub miejsce postojowe znajduje się w budynku mieszkalnym, czy stanowi odrębną nieruchomość wyjaśnia.

Zapłacisz nawet 250 zł. Garaż w bloku czy wolnostojący? Musisz znać te różnice

Stawki podatku od nieruchomości w 2026 roku wzrosną o inflację, co oznacza podwyżkę opłat. Mechanizm naliczania podatku pozostaje bez mian.

W praktyce klasyczne miejsce parkingowe w hali garażowej budynku mieszkalnego będzie w 2026 r. opodatkowane stawką maksymalnie 1,25 zł za m2 rocznie. Wyższe stawki, czyli dla garaży wolnostojących lub wyodrębnionych jako samodzielne budynki, będą sięgać nawet 12 zł za m2 (co w przypadku garażu o wymiarach 3,5 m x 6 m daje ponad 250 zł podatku).

Typ garażu / miejsca Stawka 2025 Stawka 2026
W hali (budynek mieszkalny) 1,19 zł/m² 1,25 zł/m²
Wolnostojący (osobny budynek) 11,48 zł/m² 12,00 zł/m²
Działalność gospodarcza 34,00 zł/m² 35,53 zł/m²

Właściciele nie muszą składać żadnych dodatkowych zgłoszeń, jeżeli nie zmienia się stan faktyczny nieruchomości. Gmina zastosuje nowe stawki automatycznie.

Obowiązek złożenia informacji podatkowej pojawia się wyłącznie przy nabyciu garażu, zmianie sposobu jego wykorzystania lub innych zmianach mających wpływ na wysokość podatku. Jeśli ktoś jeszcze nie zgłosił się do urzędu w tej sprawie, to powinien to zrobić najlepiej już 2 stycznia 2026 roku– wskazał doradca podatkowy.

Tabela przedstawiająca stawki podatku od garażu w 2026 roku

Wizyta w urzędzie 2 stycznia 2026. Kto musi złożyć formularz IN-1?

Większość właścicieli garaży i miejsc postojowych nie musi podejmować żadnych działań. Jeśli sytuacja prawna nie uległa zmianie w ostatnim czasie, gmina naliczy nową stawkę automatycznie i prześle decyzję o wysokości podatku (pocztą lub przez ePUAP) w pierwszych miesiącach 2026 roku. Istnieją jednak trzy grupy osób, które muszą dopilnować formalności:

  • Nowi właściciele: Jeśli kupiłeś garaż lub mieszkanie z miejscem postojowym pod koniec 2025 roku, masz dokładnie 14 dni od daty zakupu na złożenie informacji o nieruchomościach (formularz IN-1).
  • Zmiana przeznaczenia: Jeśli dotychczasowy garaż zacząłeś wykorzystywać na cele działalności gospodarczej (np. warsztat lub magazyn sklepu), musisz to zgłosić. Stawka wzrośnie wtedy drastycznie – z ok. 1,25 zł do aż 35,53 zł za m².
  • Oczekiwanie na korektę: Choć rewolucja w opodatkowaniu garaży z osobną księgą wieczystą zaczęła się w 2025 roku, warto sprawdzić nową decyzję. Jeśli gmina wciąż nalicza stawkę "pozostałą" (ok. 12 zł) zamiast "mieszkalnej" (ok. 1,25 zł) za miejsce w hali garażowej, konieczna będzie wizyta w urzędzie w celu wyjaśnienia błędu.

Ważne. Pierwszym dniem roboczym, w którym można załatwić te sprawy osobiście w 2026 roku, jest piątek, 2 stycznia. Formularz IN-1 możesz jednak wysłać przez internet (platforma ePUAP) w dowolnym momencie, co pozwala uniknąć kolejek w wydziale podatkowym.

Nawet 250 zł podatku za garaż. Od 1 stycznia wchodzą nowe stawki. Kto zapłaci najwięcej?