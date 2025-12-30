Od 1 stycznia ostrzejsze zasady dla kierowców w Warszawie

Od 1 stycznia 2026 roku Strefa Czystego Transportu w Warszawie będzie funkcjonować na zaostrzonych zasadach. Po niecałych dwóch latach funkcjonowania to pierwsze podniesienie poprzeczki dla kierowców – miejscowych i przyjezdnych. Zmiany przewidują poszerzenie grupy samochodów objętych zakazem wjazdu do SCT.

Przy czym granice warszawskiej SCT wciąż będą prowadzić wzdłuż al. Prymasa Tysiąclecia, Al. Jerozolimskich, Trasy Łazienkowskiej, al. Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatracznej oraz torów kolejowych wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do al. Prymasa Tysiąclecia. Czego mogą zatem spodziewać się kierowcy? Które auta obejmie bardziej rygorystyczne prawo?

Te samochody nie wjadą do miasta od 1 stycznia 2026

Od 1 stycznia zakaz wjazdu do SCT będzie dotyczyć samochodów wyprodukowanych przed 2000 rokiem (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 26 lat). To oznacza, że Warszawa w nowym etapie strefy wyrzuca auta z silnikiem benzynowym niespełniającym normy Euro 3.

Jeśli chodzi o auta z silnikiem Diesla to do wyznaczonej części miasta nie wjadą modele wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5. W tym przypadku maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia to 17 lat.

Do końca 2025 roku zakaz wjazdu do warszawskiej SCT dotyczy samochodów benzynowych starszych niż z 1997 roku (do Euro 1 włącznie) i aut z silnikiem Diesla sprzed 2005 roku (do normy Euro 3 włącznie).

Kiedy naklejka SCT na szybę samochodu?

Nowe zasady wciąż nie będą dotyczyć – pod warunkiem, że pojazd był zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku – mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie oraz osób, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku. Pozostałe wyjątki dotyczą m.in. osób z niepełnosprawnościami czy służb.

– Tak jak do tej pory kierowcy, których samochody nie spełniają wymogów SCT, ale mimo, to zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy, mają prawo wjazdu do strefy (czyli trzy główne grupy – mieszkańcy, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami), mogą się zgłosić do ZDM-u, gdzie potwierdzimy ich prawo do wyłączenia spod wymogów SCT, a numer rejestracyjny znajdzie się w bazie, z której korzystają służby kontrolujące wjazd. Tacy kierowcy mogą otrzymać naklejkę, jeśli chcą, natomiast ona w przypadku kontroli nie jest do niczego potrzebna, bo straż miejska, jak wspomniałem, sprawdza numer rejestracyjny – powiedział Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Jak wygląda naklejka na szybę samochodu i ile kosztuje?

Naklejka SCT jest zielona i ma kształt koła o średnicy 8 cm. Swoją formą (grafiką) może niektórym przypominać Umweltplakette, czyli plakietkę ekologiczną wymaganą od kierowców w Niemczech.

Oznaczenie aut obowiązujące od 12 września 2024 roku zawiera informacje dotyczące: rodzaju paliwa, roku produkcji, numeru rejestracyjnego pojazdu, nazwę gminy, która ją wydała oraz oznaczenie SCT. Szczegółowe informacje umieszcza się w następującej kolejności:

rodzaj paliwa: 1) Pb – benzyna; 2) D – olej napędowy; 3) M – mieszanka (paliwo-olej); 4) LPG – gaz płynny (propan-butan); 5) CNG – gaz ziemny sprężony (metan); 6) H – wodór; 7) LNG – gaz ziemny skroplony (metan); 8) BD – biodiesel; 9) E85 – etanol; 10) EE – energia elektryczna; 11 N – inne,

rok produkcji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

nazwa gminy wydającej nalepkę,

oznaczenie SCT.

Czy za brak naklejki jest kara? Co grozi za wjazd do SCT?

Za brak naklejki nie ma kary. Przewidziano jednak mandat w wysokości 500 zł za nieuprawniony wjazd do SCT pojazdem, który nie spełnia norm oraz nie kwalifikuje się do wyłączenia z nich. Legalność wjazdu do strefy kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Strażnicy do kontroli wykorzystują kamery z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

– Kontrole wjazdów do Strefy Czystego Transportu prowadzone są przez strażników miejskich wspólnie z pracownikiem Zarządu Dróg Miejskich – powiedział dziennik.pl Sławomir Smyk, rzecznik prasowy straży miejskiej w Warszawie. – Patrol jedzie w wyznaczone miejsce, gdzie pracownik ZDM ustawia kamerę oraz sprzęt monitorujący. W chwili rozpoczęcia działań strażnicy obserwują monitor, na którym wyświetlany jest obraz z kamery. System posiada połączenie z bazą CEPiK. Kamera z ok. 200 m odczytuje numery rejestracyjne, system analizuje dane i przekazuje informacje o tym, czy pojazd jest uprawniony do wjazdu do strefy – wyjaśnił.

Zielone podświetlenie samochodu oznacza, że ma prawo wjazdu do SCT. Auta zweryfikowane jako nieuprawnione system znakuje na czerwono i w tedy do akcji wkraczają strażnicy.

Czy przejeżdżając przez Warszawę muszę mieć naklejkę SCT? Kiedy mandat 500 zł?

W Warszawie przewidziano, że każdy ma możliwość wjazdu do SCT cztery razy w roku, niezależnie od tego, czy samochód spełnia normy emisji spalin. Czyli mandat 500 zł może przytrafić się przy piątej wizycie w stolicy.

Koniec taryfy ulgowej. Samochody wyprodukowane przed 2005 i 2014 rokiem nie wjadą do miasta

Kolejny etap warszawskiej Strefy Czystego Transportu wejdzie w życie pod koniec 2027 roku. Wtedy nastąpi koniec taryfy ulgowej i obostrzenia zaczną obowiązywać również zamieszkałych oraz płacących podatki w Warszawie. Przy czym nowe zasady SCT dotyczyć ich będą od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata.

To oznacza, że za 2 lata do strefy nie będą mogły już wjeżdżać pojazdy z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4. W przypadku samochodów z silnikiem Diesla zakaz obejmie modele wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6.