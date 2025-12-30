Podwyżka opłat komunikacyjnych w 2026 roku. Ile zapłacą kierowcy?

160 zł za rejestrację samochodu i 100 zł za wydanie prawa jazdy to za mało. Jak to możliwe? Podniesienia opłat komunikacyjnych domagają się samorządowcy. Zmianę uzasadniają zamrożeniem stawek – obecne ceny za dowody rejestracyjne i tablice nie zmieniły się od 21 lat, a za prawa jazdy od 12 lat mimo rosnących kosztów obsługi w urzędach. Efekt?

Narzekanie przyniosło skutki. Ministerstwo Infrastruktury skierowało do konsultacji nowe rozporządzenie, które podniesie opłaty za wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych. Z rządowego dokumentu wynika, że stawki poszybują nawet trzykrotnie do 3000 zł. Ale po kolei…

Wydziały komunikacji nie zarabiają kierowcach? Rząd podnosi stawki

Zdaniem samorządowców Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych co roku waloryzuje ceny druków urzędowych o stopień inflacji z poprzedniego roku. Z kolei w wydziałach komunikacji nic się nie zmienia – wciąż otrzymują tą samą kwotę za rejestrację pojazdu i wydanie prawa jazdy. W efekcie rosnąca różnica między rzeczywistymi kosztami a wpływami powoduje, że lokalne budżety muszą ponosić dodatkowe obciążenia. Krótko mówiąc: samorządy nie zarabiają kierowcach. To się zmieni.

Ministerstwo Infrastruktury ma już nowe przepisy. Od kiedy wyższe stawki?

Z nowych przepisów przygotowanych przez ministerstwo wynika, że już w pierwszej połowie 2026 roku kierowcy będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni. – Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń. Mając na uwadze powyższe w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano jednorazowe podwyższenie opłat. Skutkiem tego skumulowany współczynnik waloryzacji (obliczony metodą iloczynową) wynosi 15,41 proc. z uwzględnieniem zasady ich zaokrąglenia w górę do 0,50 złotego albo do złotego – wylicza resort.

Opłata wzrośnie nawet 3-krotnie. Podali kwoty na 2026 rok

O ile zdrożeją opłaty komunikacyjne? Ministerstwo w rozporządzeniu podało stawki. Nowe kwoty dla kierowców to odpowiednio:

Wydanie prawa jazdy – 115,50 zł zamiast obecnych 100 zł;

zamiast obecnych 100 zł; Prawo jazdy międzynarodowe – nowa opłata 40,50 zł (z 35 zł);

Dowód rejestracyjny – 62,50 zł nowej opłaty zamiast 54 zł;

zamiast 54 zł; Pozwolenie czasowe – 16 zł zamiast 13,50 zł;

zamiast 13,50 zł; Wydanie tablic rejestracyjnych zwyczajnych – 92,50 zł (dziś 80 zł);

(dziś 80 zł); Tablica motocyklowa – 46,50 zł zamiast 40 zł;

Tablica motorowerowa – 35 zł zamiast 30 zł;

Znak legalizacyjny (3 naklejki) – 14,50 zł zamiast 12,50 zł;

Indywidulane tablice rejestracyjne zdrożeją 3-krotnie z 1000 zł do 3000 zł;

Wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej – 100 proc. opłaty za każdą tablicę zamiast 50 proc. ceny.

Prawo jazdy do wymiany. Obowiązkowa wizyta w urzędzie

Wzrost cen za wydanie prawa jazdy dotknie wszystkich kierowców, nie tylko tych, którzy planują niebawem egzamin. Przepisy UE przewidują bowiem, że blankiet musi wymienić każdy – nawet jeśli ma bezterminowe prawo jazdy. Takich osób jest przynajmniej 15 mln.

– Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., czyli tzw. bezterminowe, będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. Dokładnie opisuje to rozdział 19, art. 124. W punkcie 1 czytamy:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

Kiedy muszę wymienić prawo jazdy? Podali daty

Bezterminowe prawo jazdy podlega obowiązkowej wymianie od 2028 do 2033 roku. To również określa ustawa o kierujących i art. 124. Punkt 4. wyznacza daty, w który kierowca powinien obowiązkowo stawić się urzędzie. W rozdziale 19 czytamy:

Art. 124. 1. Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach.

2. Prawo jazdy zgodne z nowym wzorem wydaje się od dnia 19 stycznia 2013 r.

3. Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy

4. Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Każdy kierowca musi wymienić prawo jazdy. Co mówią przepisy?

– Każdy nowo wydany dokument prawa jazdy od 19 stycznia 2013 r. zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – wskazuje Szumańska. To oznacza, że pierwsi kierowcy swoje dokumenty ważne przez 15 lat będą musieli wymienić w styczniu 2028 roku.

Obecnie kierowcy otrzymują prawo jazdy z terminem ważności do 15 lat (po wymianie nowy dokument będzie ważny również maksymalnie 15 lat). Dotyczy to kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Wyjątek od tej zasady zachodzi sytuacji, w której z orzeczenia lekarskiego wynika, że kierowca ma np. wadę wzroku. Wówczas jego prawo jazdy jest znakowane odpowiednim kodem w rubryce nr 12 i może być ważne przez 5 lat. Z kolei prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E jest wydawane maksymalnie do 5 lat, jednak nie dłużej niż wynika to z orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Czy uprawnienia tracą ważność po upływie daty prawa jazdy?

– Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana. Jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają – rozwiewa wątpliwości Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

Ile kosztuje rejestracja samochodu? Wyższe opłaty tablice i dowód rejestracyjny

Obecnie rejestracja samochodu, w większości przypadków, kosztuje 150-160 zł. Dotyczy to aut używanych zarejestrowanych w Polsce, a także nowych lub używanych sprowadzonych do kraju. Tak wyglądają obowiązujące stawki:

Komplet tablic rejestracyjnych aktualnie kosztuje 80 zł;

Do tego trzeba doliczyć 12,50 zł opłaty za zestaw trzech naklejek legalizacyjnych (dwa hologramy są naklejane na tablice rejestracyjne, jeden trafia do dowodu rejestracyjnego);

54 zł kosztuje wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego bez wydania pozwolenia czasowego;

73,50 zł trzeba wydać na wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia czasowego.

Zapłacisz nawet 300 zł w urzędzie

Zmiana przepisów sprawi, że już w pierwszym kwartale 2026 roku rejestracja samochodu będzie kosztować nawet 190 zł. Jeśli dodać do tego nową stawkę 115,50 za wydanie prawa jazdy, to za rozpoczęcie kariery kierowcy trzeba będzie zapłacić w urzędzie ponad 300 zł. Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.