Prawdziwa zima wkracza do Polski i mróz -20 stopni. Jak uruchomić samochód?

Zima wchodzi do Polski na poważnie. Meteorolodzy zapowiadają aktywny front atmosferyczny, wichury i śnieżyce. Najchłodniejsze noce przewidziano na pierwsze dni stycznia - temperatura może lokalnie spaść nawet do -20 stopni Celsjusza.

Siarczysty mróz to niemal pewne problemy z uruchomieniem auta. Piłowanie rozrusznika jest bez sensu - można uszkodzić akumulator, który w niskiej temperaturze ma zmniejszoną pojemność. Także sam rozrusznik może odmówić współpracy, ponieważ przełamując opory zgęstniałego oleju zużywa więcej prądu i jest bardziej obciążony. Co robić? Lepiej zapomnieć o metodach "na pych" lub "z linki" (uruchamianie rozpędzonego samochodu na 2. biegu). Szczególnie nowe auta znoszą to bardzo źle (obciążenia grożą uszkodzeniem dwumasowego koła zamachowego, ucierpi też katalizator, w skrajnych przypadkach pożarem nagromadzonej benzyny). Najlepiej jest "pożyczyć prąd" od innego samochodu.

Kiedy wiadomo, czy akumulator jest dobry?

Z danych niemieckiego automobilklubu ADAC wynika, że 40 proc. wszystkich awarii samochodów jest spowodowanych niesprawnym akumulatorem. Kierowcy dostrzegają znaczenie baterii dopiero w sytuacji, kiedy pojawia się problem z uruchomieniem silnika. Wtedy jest już za późno.

Pierwsze sygnały o niesprawnym akumulatorze są zauważalne zdecydowanie wcześniej. W pojazdach konwencjonalnych są to przygasające kontrolki na desce rozdzielczej lub światła mijania w momencie, kiedy uruchamiamy silnik. Z kolei w pojazdach z systemem start/stop jest to ciągle pracujący silnik, nawet gdy pojazd jest zatrzymany na czerwonych światłach i funkcja start/stop jest aktywna.

Oto najlepsza metoda. Ważne jest napięcie akumulatora

Kiedy stan naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu krytycznego, wówczas nie dostarcza on wystarczającej energii do urządzeń elektrycznych auta. Kable rozruchowe to często jedyny sposób na uruchomienie silnika. Jakie przewody wybrać? Przekrój kabla rozruchowego powinien wynosić przynajmniej 16 mm2. W przypadku samochodów z silnikami o dużej pojemności, zalecany jest kabel o przekroju 25 mm2. Niesprawny pojazd należy zasilić energią z akumulatora o takim samym napięciu. W większości aut napięcie to wynosi 12 V. Zdarzają się jednak starsze modele, w których napięcie wynosi 6 V.

Jak uruchomić samochód za pomocą kabli rozruchowych krok po kroku

Samochód sprawny i auto niesprawne nie mogą stykać się ze sobą ze względu na ryzyko zwarcia. W wielu nowych autach akumulator nie znajduje się już w komorze silnika, jednak wyprowadzenia biegunów można szybko odnaleźć (specjalne punkty do podłączania kabli rozruchowych). W razie potrzeby pomocna okaże się instrukcja obsługi.

Przewody rozruchowe należy trzymać za izolowane, plastikowe uchwyty. Kabel czerwony zawsze podłączamy do bieguna dodatniego, a czarny do bieguna ujemnego. Przed podłączeniem wyłącz silnik dawcy prądu (w obu autach należy wyłączyć odbiorniki prądu: radio, ogrzewanie szyby itp.).

Masz diesla? Szukaj innego diesla ze sprawnym akumulatorem

Użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla przy uruchamianiu za pomocą kabli powinni korzystać z pomocy aut także z jednostką wysokoprężną. A to dlatego, że prąd rozruchowy silników benzynowych jest o wiele niższy niż diesla – odpalenie od takiego samochodu w większości przypadków może okazać się nieskuteczne. Różnice pomiędzy "dawcą", a "biorcą" powinny być jak najmniejsze, aby nie doszło do rozładowania akumulatora o mniejszej pojemności.

Kolejność podłączania przewodów rozruchowych

Kable rozruchowe trzeba podłączać w następujący sposób. Kolejność według ekspertów wygląda tak:

Samochód sprawny i auto niesprawne nie mogą się stykać. Czerwonym kablem najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej.

najpierw połącz dodatnie zaciski – zacznij od bieguna dodatniego w sprawnym akumulatorze dawcy, a drugi koniec przypnij do niesprawnej baterii biorcy. Uważaj przy tym, aby uniknąć iskrzenia w okolicy akumulatora. Zapłon dawcy powinien być wyłączony – to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej. Teraz koniec czarnego kabla należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania.

należy podłączyć do ujemnego bieguna akumulatora sprawnego pojazdu. Nigdy nie należy podłączać drugiego końca czarnego kabla do bieguna ujemnego – ten koniec podłącza się do wyznaczonego miejsca nadwozia niesprawnego pojazdu. Zwykle jest to uchwyt na bloku silnika lub specjalny punkt do podłączania zewnętrznego źródła zasilania. Najpierw należy uruchomić silnik sprawnego pojazdu. Teraz trzeba poczekać 3-4 minuty. Następnie należy spróbować uruchomić silnik pojazdu, w którym wystąpił problem z akumulatorem (nie dłużej niż max. 15 sekund). Jeśli uda się uruchomić pojazd, w pierwszej kolejności należy włączyć w nim odbiornik elektryczny, taki jak np. światła czy ogrzewanie tylnej szyby. Pozwoli to uniknąć przepięcia przy odłączaniu kabli rozruchowych od biegunów.

Uruchomienie samochodu i odłączenie kabli rozruchowych

Kable odłącza się w odwrotnej kolejności. Zaczynamy od odpięcia czarnego przewodu od biorcy, potem dawcy, a następnie kabli z biegunów dodatnich.

Należy unikać iskrzenia. Nie bez powodu czarny kabel jest podpinany dalej od akumulatora – szybko ładowana bateria gazuje, a ten gaz jest silnie wybuchowy. Co prawda ryzyko eksplozji jest niewielkie, ale jednak występuje.

Jeśli chcemy szybko doładować akumulator, zalecane jest aby silnik pracował przez dłuższą chwilę lub należy wybrać się na dłuższą przejażdżkę. W innym przypadku jedynym rozwiązaniem będzie doładowanie akumulatora odpowiednim prostownikiem lub ładowarką elektroniczną.

Po każdym całkowitym rozładowaniu akumulatora lepiej pojechać do serwisu, tam ekspert ustali przyczynę awarii. Jeśli akumulator jest słaby ze względu na stopień zużycia, uruchomienie za pomocą kabli rozruchowych to jedynie tymczasowe rozwiązanie, a problem może powrócić. W przypadku, gdy akumulator został rozładowany przez zbyt dużą ilość odbiorników, to – nawet jeżeli wydaje się sprawny – i tak warto odwiedzić warsztat, ponieważ mógł wystąpić trwały spadek jego zdolności rozruchowej, spowodowany opadem masy czynnej.

Odpalenie za pomocą kabli rozruchowych nie udało się i co teraz?

Jeśli samochód nie uruchomi się lub silnik natychmiast zgaśnie, należy odczekać około minutę przed podjęciem następnej próby. W razie kolejnego niepowodzenia, przyczyną często jest uszkodzony lub niewłaściwy kabel rozruchowy. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być użycie odpowiedniego lub nieuszkodzonego kabla.

Powerbank do samochodu zamiast przewodów rozruchowych

Dobrą alternatywą dla tradycyjnych kabli jest powerbank do samochodu. Takie urządzenia rozruchowe to przenośne akumulatory litowo-jonowe ze zintegrowanymi kablami rozruchowymi. Przewody podłącza się tak samo, jak w przypadku kabli rozruchowych. Co istotne, powerbanksamochodowy również szybko traci pojemność w temperaturach zimowych, dlatego też nie należy przechowywać go w aucie, gdy temperatura spada poniżej zera.

Jakie kable rozruchowe wybrać? Silnik benzynowy czy diesel?

O ile do małych silników benzynowych powinny wystarczyć kable z marketu, to do jednostek wysokoprężnych potrzebne będą jednak solidniejsze przewody. Ich parametry podawane są na opakowaniach. Wybierz takie, które są zrobione z grubego kabla miedzianego (istotna jest grubość rdzenia, a nie izolacji!). Im dłuższe przewody, tym ważniejsza jest ich grubość.

Odpalanie auta "na pych" na własną odpowiedzialność

Jeśli jednak ktoś się uprze i zaryzykuje "na pych", to musi być świadom, że ta metoda może zdać egzamin raczej w starszych autach. Musi też uwzględnić ryzyko zerwania paska napędu rozrządu (jeśli jest już wyeksploatowany). Dlatego dalsze instrukcje są do stosowania na własną odpowiedzialność...

Przekręć kluczyk do pozycji "zapłon" (mają się świecić kontrolki ładowania i ciśnienia oleju). Dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej (na luzie). Można wspólnie z inną osobą (chyba, że pomocników jest więcej) zacząć pchać auto i rozpędzić do kilku km/h. Gdy samochód już się toczy kierowca (wskakuje do środka, jeśli pcha), wciska sprzęgło, wrzuca 2. bieg i puszcza sprzęgło. Gdy silnik zaskoczy, dodaje gazu i ponownie wciska sprzęgło, aby go nie zgasić.

WAŻNE: po ok. 10-20 minutach jazdy akumulator naładuje się na tyle, aby silnik można było uruchomić normalnie. Żeby uniknąć "powtórki z rozrywki" najlepiej baterię podładować prostownikiem.