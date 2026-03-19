Dacia Duster hybrid 155 - test

Dacia ma za sobą udany rok i bynajmniej nie zwalnia tempa. Rumuńska marka należąca do Renault rośnie jak na drożdżach - w 2025 roku klienci na całym świecie odebrali 697 tys. samochodów. Ofensywa modelowa ma pomóc jeszcze bardziej dokręcić wynik w 2026 roku. Wśród nowości - Dacia Duster w odświeżonej, hybrydowej wersji. 4,3-metrowy SUV to prawdziwy bestseller, a 155-konny, zelektryfikowany napęd to szansa, by dotrzeć do szerszego grona klientów.

Warto przy tym pamiętać, że Dacia Duster hybrid 155 to nie "samograj", a konkurenci czyhają na nią z każdej strony. Chińskie marki, popularne crossovery po repozycji cenowej to nie koniec - nowa hybryda musi rywalizować nawet... z innym wariantem z gamy. Mowa o Dusterze z fabryczną instalacją LPG. Duster hybrid 155 proponuje zbliżone koszty eksploatacji, ale dodaje do równania kilka innych zalet.

Oto nowa hybryda. Dacia Duster jest szybka i oszczędna

Design trzeciej generacji Dustera jest niezwykle udany - znakomite proporcje, masywna, niemal zupełnie pozioma maska z efektownymi przetłoczeniami, wąski pas z LED-owymi reflektorami i grillem, solidne nadkola, w których 18-calowe felgi z oponami o profilu 60 wcale nie wydają się być duże i tylne światła z wyraźną sygnaturą tworzą zgrabny komplet. W Dusterze uwagę zwracają również plastikowe osłony nadkoli i progów, które wykonano z tworzywa Starkle. Zawiera ono około 20 procent materiałów z odzysku.

Dacia Duster mierzy 4343 mm, ma rozstaw osi 2657 mm, jest wysoka na 1661 mm i ma 1813 mm szerokości. To wciąż niewielki samochód, który należy do segmentu B-SUV, choć designerzy "wycisnęli" z tych wymiarów tyle, ile się dało - Duster wydaje się większy niż jest w rzeczywistości.

We wnętrzu, przestrzeni jest wystarczająco dla pary lub rodziny 2+1. Pojemność bagażnika różni się w zależności od wersji silnikowej. W testowanej hybrydzie mieści 430 l. Dla porównania, wersja mild hybrid 140 proponuje aż 517 l, za to wariant hybrid-G z napędem na obie osie oferuje tylko 348 l. Kufer ma podwójną podłogę i całkiem regularne kształty.

Dacia Duster - wnętrze

Kokpit Dacii Duster stanowi kontynuację udanego stylu nadwozia - deska rozdzielcza z ostrymi przetłoczeniami, tworzywa twarde, odporne na zabrudzenia, ale w kluczowych punktach całkiem miłe w dotyku, gniazda USB-C z przodu i w drugim rzędzie siedzeń, a także spory ekran nowego systemu multimedialnego. Dacia ubiera budżetowy charakter zgrabnie jak żaden inny producent i zamiast udawanego luksusu proponuje "outdoorowy" klimat. Kierowca patrzy przed siebie przez niską szybę, a maska jest doskonale widoczna - to klimat jak z Gelendy czy Defendera - podany w budżetowej wersji.

Choć fotele nie są tak wygodne jak w droższych SUV-ach, pozycja za kierownicą jest znakomita. W Dusterze można usiąść bardzo nisko nad podłogą, a zakres pozostałych ustawień wystarczy, by każdy dopasował je pod swoje preferencje. Bazowa wersja wyposażenia nie ma ekranu, ale możemy zastąpić go smartfonem i aplikacją, podobnie jak w pozostałych modelach. W każdej wersji możemy jednak liczyć na klimatyzację, czujniki cofania czy LED-owe reflektory. Testowany samochód nie ma tradycyjnego drążka do zmiany biegów - zamiast tego, występuje tu niewielki selektor - odmiana hybrydowa jest bowiem dostępna tylko z automatyczną skrzynią biegów.

Dacia Duster hybrid 155 - silnik, osiągi, spalanie

Nowa hybryda jest mocniejsza i bardziej oszczędna. Na papierze wszystko zmieniło się na lepsze, a jak w praktyce wygląda kwestia wrażeń z jazdy? Nowy Duster jest bardzo dynamiczny - szybko rusza z miejsca, chętnie posiłkuje się momentem obrotowym elektrycznego silnika i potrafi przejechać spory dystans bez angażowania jednostki spalinowej. Przyspieszenie do setki trwa aż o 0,7 s krócej i w nowej wersji wynosi 9,4 s.

W poprzedniej, 140-konnej wersji, sercem układu był silnik 1.6. Teraz zastąpiła go większa jednostka 1.8 - nadal wolnossąca i niewysilona. Spalinowy motor generuje 109 KM, a współpracują z nim dwa silniki elektryczne (silnik o mocy 50 KM i wysokonapięciowy rozrusznik-alternator). Akumulator trakcyjny ma pojemność 1,4 kWh (230 V), a nad połączeniem momentu obrotowego z różnych źródeł czuwa automatyczna skrzynia biegów. Przekładnia posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przypisane do silnika elektrycznego. Praca skrzyni przez większość czasu jest niezauważalna, choć zdarza się, że mieszanie przełożeniami powoduje chwilową przerwę podczas przyspieszania. Bywa to uciążliwe np. podczas włączania się do ruchu na autostradzie czy próbach szybkiego wyprzedzania.

Ile spala Dacia Duster hybrid 155? Średnie zużycie według katalogu to 4,8 l/100 km, choć praktyka pokazuje, że i 4,5 l/100 km w drogowych warunkach będzieosiągalnym wynikiem. Najniższe wyniki notujemy w mieście. W cyklu mieszanym komputer pokładowy najczęściej wskaże 4,7-5,0 l/100 km. Nawet bardzo dynamiczna jazda nie powoduje wzrostu apetytu na paliwo - żeby "wykręcić" wynik ponad 6 l/100 km, trzeba się mocno postarać, albo jeździć tylko na krótkich trasach.

Tak jeździ nowa Dacia Duster

Nowa wersja napędowa nie zmieniła właściwości jezdnych Dustera. W porównaniu do poprzednika prowadzi się rewelacyjnie i nie odstaje od rynkowej stawki. Podwozie zestrojono dość sztywno - znacznie lepiej niż u chińskich rywali. Dacia prowadzi się pewnie i stabilnie, również na autostradzie. Tłumienie nierówności nie jest zbyt eleganckie, ale Duster nie boi się szutrowych dróg i większych dziur czy kolein.

W trasie łatwo docenić lepsze wyciszenie - jak na wolumenowy samochód o budżetowym charakterze i z prześwitem 217 mm, kabina jest wygłuszona całkiem znośnie.

Dacia Duster - wyposażenie i cena

Podstawowa wersja Dacii Duster to dziś wydatek 82 000 zł. Wyposażenie wariantu Essential obejmuje klimatyzację, radio z czterema głośnikami, regulacja fotela kierowcy na wysokość, tylne czujniki parkowania, relingi dachowe, stalowe felgi 16 cali i elektryczne szyby z przodu.

Testowany hybrydowy wariant dostępny jest jednak tylko w wersjach expression i wyższych, co oznacza, że cena najtańszego Dustera z silnikiem hybrid 155 to 112 100 zł. To nadal rozsądna kwota - ze świecą szukać drugiego tak oszczędnego i praktycznego auta, które pomieści niewielką rodzinę wraz z bagażami. Ponadto, w podanej cenie otrzymujemy już nieco lepsze wyposażenie. Dopłaty nie wymagają kamera cofania, automatyczne wycieraczki, cyfrowy zestaw wskaźników, system multimedialny z 10-calowym ekranem, 17-calowe felgi aluminiowe, 6 punktów mocowania YouClip (to m.in. uchwyt do telefonu widoczny na zdjęciach), a także elektryczne szyby z tyłu.

Topowe odmiany mają jeszcze lepsze wyposażenie. W takim Dusterze mogą znaleźć się m.in. karta Keyless Entry, automatyczne światła drogowe, podgrzewane fotele przednie i kierownica, modułowe relingi dachowe, adaptacyjny tempomat, ładowarka indukcyjna czy automatycznie składane lusterka. System nagłośnienia, choć w topowym wariancie ma opcję dźwięku przestrzennego, brzmi zdecydowanie poniżej przeciętnego poziomu w klasie.

Dacia Duster hybrid 155 - opinia

Dacia Duster z nową hybrydą jest teraz lepsza pod każdym względem - ma mocniejszy i bardziej oszczędny napęd, proponuje bardziej dopracowany system multimedialny i lepsze wyposażenie, a cenowo, na tle rywali, wypada całkiem korzystnie. To właśnie cena zakupu sprawia, że łatwo wybaczyć jej niewygodne fotele, tanie plastiki we wnętrzu czy umiarkowany komfort jazdy.

Czy hybrydowy Duster jest dobrą alternatywą dla wariantu z fabrycznym LPG? Tu odpowiedź brzmi - to zależy. Klienci użytkujący samochód głównie w mieście z pewnością docenią automatyczną skrzynię i bardzo skromny apetyt na paliwo. Ci, którzy poruszają się głównie w trasie nie skorzystają z zalet zelektryfikowanego napędu w takim stopniu. Spora dopłata do hybrydy sprawia, że wybór jest kwestią indywidualnych wymagań i oczekiwań.