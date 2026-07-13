Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat

Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek dotknie kierowców

Kierowców w Polsce czeka poważna zmiana. Po ponad dwóch dekadach dobrowolności lista obowiązkowego wyposażenia samochodów osobowych zostanie wydłużona. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Na mocy zmienionych przepisów apteczka samochodowa przestanie być jedynie zaleceniem, a stanie się bezwzględnym obowiązkiem. W uzasadnieniu nowych regulacji czytamy:

Zmiana obowiązujących przepisów w zakresie wyposażenia pojazdów w apteczki doraźnej pomocy, poprzez rozszerzenie wymogu posiadania apteczki na pojazdy rodzaju samochód osobowy, niewątpliwie jest słuszna z punktu widzenia możliwości niesienia pierwszej pomocy przez świadków wypadku drogowego. (…) Nowa regulacja będzie miała zastosowanie do samochodów osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 marca 2027 r.

Przepisy wchodzą w życie z konkretnym dniem. Rząd zmienił plany w ostatniej chwili

Co to oznacza w praktyce? Początkowa propozycja ministerstwa zakładała wprowadzenie obowiązkowej apteczki dla wszystkich samochodów osobowych w Polsce. Najwidoczniej jednak ktoś w rządzie wystraszył się krytyki ze strony kierowców-wyborców i złagodzono przymus. W ostatecznym projekcie rozporządzenia obowiązek ten dotyczyć będzie wyłącznie samochodów po raz pierwszy zarejestrowanych od 1 kwietnia 2027 roku.

Wprowadzając te przepisy, Polska dołączy do większości krajów europejskich. Obowiązek posiadania apteczki od lat funkcjonuje już m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowacji czy na Litwie.

Ile zapłacimy za nowe przepisy? Rząd podał konkretne kwoty

Z oficjalnych rządowych wyliczeń wynika, że średnia cena apteczki waha się od 50 do 100 zł (w analizach urzędnicy przyjęli średnio 75 zł brutto).

Skala zmian jest jednak potężna. Nowy obowiązek obejmie wyłącznie samochody rejestrowane w kraju po raz pierwszy – Ministerstwo Infrastruktury szacuje, że rocznie przepis dotknie około 650 tysięcy pojazdów. W efekcie łączny koszt doposażenia aut w skali kraju wyniesie blisko 49 mln zł.

Apteczka w samochodzie. Za jej brak grozi mandat?

Jednocześnie ministerstwo przyznaje, że nowy przepis nie precyzuje sztywnego spisu zawartości apteczki, ponieważ w katalogu polskich przepisów brakuje dedykowanej normy. Resort uważa jednak, że to żaden problem – większość zestawów dostępnych w powszechnej sprzedaży w Polsce i tak spełnia niemiecką normę DIN 13164.

Co to oznacza w praktyce?

Przede wszystkim to, że nie musisz kompletować wyposażenia na sztuki. Wystarczy, że podczas zakupów upewnisz się, czy na opakowaniu apteczki widnieje ten konkretny symbol.

Co ciekawe, zestaw nie zawiera żadnych leków ani płynów odkażających. Powód jest prosty: medykamenty przewożone w schowku samochodowym i narażone na skrajne temperatury (upał latem, mróz zimą) błyskawicznie straciłyby swoje właściwości, a wręcz mogłyby zaszkodzić.

W skład apteczki samochodowej zgodnej z normą DIN wchodzą głównie materiały opatrunkowe:

komplet sterylnych kompresów i opasek elastycznych,

chusty trójkątne oraz plastry w różnych rozmiarach (w tym specjalne na palce),

nożyczki z zaokrąglonymi końcami (do bezpiecznego rozcinania pasów czy ubrań),

koc ratunkowy (termiczny/folia NRC),

jednorazowe maseczki medyczne oraz rękawice winylowe.

Bez tych elementów, z samym tylko bandażem i plastrem, zestaw nie spełni wymaganych norm.

Wystarczą tylko dwie rzeczy w aucie? Przepisy w 2026 roku są bezwzględne

Zanim lista oficjalnie się wydłuży, warto przypomnieć o elementach, które policjanci sprawdzają podczas rutynowych kontroli drogowych już dzisiaj. Obecnie polskie prawo jest pod tym względem wyjątkowo łaskawe i wymaga posiadania zaledwie dwóch rzeczy:

Trójkąta ostrzegawczego (z homologacją),

(z homologacją), Gaśnicy (o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, z ważną legalizacją).

Za ich brak grozi mandat w wysokości 500 zł. Co więcej, jeśli diagnosta stwierdzi brak trójkąta lub gaśnicy podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów (SKP), negatywny wynik przeglądu jest praktycznie gwarantowany. Warto przy tym pamiętać, że standardowa gaśnica 1-kilogramowa rzadko wystarcza do ugaszenia pożaru w zarodku, dlatego eksperci zalecają posiadanie większych modeli, mimo że prawo tego nie wymaga.

Większość kierowców popełnia ten błąd z trójkątem. Mandat to 500 zł

Samo posiadanie trójkąta to dopiero połowa sukcesu – trzeba jeszcze wiedzieć, jak go poprawnie użyć. Zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym odległość ustawienia trójkąta zależy wyłącznie od rodzaju drogi, na której doszło do awarii lub kolizji:

W obszarze zabudowanym: trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości do 1 metra).

trójkąt umieszczamy bezpośrednio za pojazdem lub na nim (np. na klapie bagażnika lub dachu, na wysokości do 1 metra). Poza obszarem zabudowanym: odległość musi wynosić od 30 do 50 metrów za pojazdem.

odległość musi wynosić za pojazdem. Na autostradzie lub drodze ekspresowej: mamy obowiązek wystawić trójkąt aż 100 metrów za autem.

Masz to w schowku lub pod fotelem? Policjant od razu zabierze dowód rejestracyjny

Przy okazji zmian w przepisach warto obalić popularny mit: mandat można dostać nie tylko za to, czego w aucie brakuje, ale też za to, co w nim przewozimy. Chodzi przede wszystkim o luźne, ciężkie przedmioty, które podczas nagłego hamowania działają jak pociski, lub narzędzia budzące uzasadnione podejrzenie funkcjonariuszy (np. siekiery czy maczety przewożone bez żadnego zabezpieczenia pod fotelem).

W polskim prawie nie ma sztywnego katalogu przedmiotów zakazanych. To policjant na miejscu kontroli ocenia stopień realnego zagrożenia. Jeśli uzna, że przewożona w kabinie siekiera zagraża pasażerom w razie wypadku, ma prawo wypisać mandat, a nawet zatrzymać dowód rejestracyjny (w systemie CEPiK), powołując się na art. 66 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym:

Pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu.

Wystarczy, że leży na szybie. Za to urządzenie w aucie grozi surowa kara

Osobny problem stanowią urządzenia wykrywające pomiar prędkości. Tutaj przepisy są wyjątkowo surowe. Samo posiadanie antyradaru nie jest karalne, o ile urządzenie jest wyłączone i oryginalnie zapakowane. Jednak każda gotowość do użycia – czyli np. antyradar zamontowany na szybie, nawet jeśli jest wypięty z zasilania – to złamanie prawa, które skutkuje wysoką grzywną i punktami karnymi.