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Dziś benzyna za 5,70 zł. Na tych stacjach wielka obniżka cen. Mamy najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 07:57
[aktualizacja dzisiaj, 08:03]
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Stacja paliw Auchan
Dziś 3 czerwca na stacji paliw Auchan benzyna 95 w promocji kosztuje 5,70 zł/l/Tomasz Sewastianowicz
Dziś, 3 czerwca, sieć sklepów Auchan opublikowała listę stacji, na których rusza wielka promocja na benzynę 95. Kierowcy mają tam gwarantowaną cenę 5,70 zł za litr. Z rabatów może skorzystać każdy. Oto szczegóły oferty i lista stacji.

Sprawdziłem: Na tych stacjach benzyna 95 po 5,70 zł

5,70 zł za litr – tyle obecnie kosztuje benzyna 95 na stacjach Auchan. Sieć hipermarketów wysłała SMS-y z informacją o promocji i zaczęło się – kierowcy rzucili się na przecenę. Ile można zaoszczędzić?

To średnio o 25 groszy na litrze mniej w porównaniu do cen na stacjach takich koncernów jak Orlen, BP czy Circle K, a także względem dzisiejszej ceny maksymalnej, ustalonej przez resort energii. Promocja Auchan na najpopularniejszą benzynę potrwa do środy, 3 czerwca 2026 roku. Moje zdjęcie pylonu na jednej ze stacji Auchan potwierdza – 5,70 zł za benzynę 95 to fakt. Listę stacji z ofertą promocyjną znajdziesz na końcu artykułu.

Stacja paliw Auchan
Benzyna po 5,70 zł/l - akcja na stacjach paliw Auchan potrwa jeszcze 3 czerwca/Tomasz Sewastianowicz

Nowe ceny od 3 czerwca: Tyle maksymalnie zapłacisz za paliwo

Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 5,95 zł/l, a za diesla do 6,26 zł/l – to efekt rządowego obwieszczenia Ministra Energii, które obowiązuje do końca dnia. Zdjęcia, które zrobiłem na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Avia, BP, Circle K, Amic i Auchan nie tylko trzymają się maksymalnych limitów, ale nawet schodzą znacznie poniżej wyznaczonego sufitu.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed wejściem w życie nowych cenników na środę:

  • Benzyna 95: Na stacji Auchan kosztuje 5,70 zł/l i to najniższa cena w moim zestawieniu – promocja potrwa jeszcze dziś, 3 czerwca. Pozostałe stacje sprzedają to paliwo w przedziale 5,94–5,95 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,18 zł/l (Auchan), przez 6,22 zł/l (Amic, Circle K) i 6,23 zł/l (Orlen), aż do 6,26 zł/l (BP).
  • LPG: Autogaz kosztuje od 3,69 zł/l (najtaniej na Avii) do 3,73 zł/l (Orlen).

Paliwo premium w cenie zwykłego na Circle K i BP. Okazja tylko dzisiaj

Podczas przejażdżki po stacjach zauważyłem ciekawą zbieżność. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują niemal tyle samo – odpowiednio 5,94 zł/l i 5,95 zł/l.

Podobną sytuację widziałem na stacji BP z dieslem Ultimate (również po 6,26 zł/l). Taka okazja potrwa jeszcze przez całą środę, ponieważ od czwartku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty jeszcze przed wyjazdem na długi weekend.

Stacja paliw BP
Stacja paliw BP/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Circle K
Akcję promocyjną uruchamia także sieć Circle K. Przy zatankowaniu maksymalnie 50 l można skorzystać z kuponu na paliwa premium w wysokości -35 gr/l, przy paliwach standardowych -30 gr/l, natomiast przy LPG -10 gr/l. Kupon można wykorzystać do niedzieli 7 czerwca/Tomasz Sewastianowicz

Diesel potaniał najmocniej. Rzeczywistość wyprzedziła prognozy

Analitycy e-petrol w swojej prognozie wskazywali, że stawki na stacjach w tym tygodniu zejdą poniżej 6 zł. Jak widać z moich zdjęć, rzeczywistość wyprzedziła już prognozy pisane za biurkiem.

Biuro Reflex zauważa, że najbardziej – aż o 40 groszy na litrze – potaniał olej napędowy. Jego średnia krajowa cena wynosiła jeszcze niedawno 6,50 zł/l i była najniższa od końca lutego, czyli od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.

– To nie koniec dobrych informacji. Ze względu na postępujący spadek hurtowych cen paliw początek czerwca może przynieść dalsze obniżki na krajowych stacjach – wskazuje Rafał Zywert, analityk biura Reflex.

Ekspert również przewiduje spadek ceny benzyny 95 poniżej poziomu 6 zł za litr. Przypomina, że dzięki pakietowi CPN ceny paliw w Polsce są nadal jednymi z najniższych w całej Unii Europejskiej – taniej jest tylko na Malcie.

Oto jak zdaniem biura Reflex mają wyglądać średnie ceny krajowe między 3 i 5 czerwca, czyli także w Boże Ciało:

Paliwo

Prognoza cenowa (średnia)

Zmiana tydzień do tygodnia

Benzyna 95

5,91 zł/l

-36 groszy

Benzyna 98

6,49 zł/l

-35 groszy

Olej napędowy (ON)

6,26 zł/l

-24 grosze

Autogaz (LPG)

3,57 zł/l

-5 groszy

Stacja paliw Orlen
Stacja paliw Orlen/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Amic
Stacja paliw Amic/Tomasz Sewastianowicz

Czy pakiet CPN będzie przedłużony na całe wakacje?

Kierowców jeszcze do 15 czerwca będzie chronił rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) – wynika z rozporządzeń opublikowanych w Dzienniku Ustaw. To dobra wiadomość, choć niepewność zasiewają sygnały wysyłane przez samych urzędników.

– Obowiązywanie rządowego pakietu CPN będzie przedłużane co dwa tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o jego utrzymaniu na całe wakacje z góry – powiedział Grzegorz Łaguna, rzecznik prasowy Ministerstwa Energii.

Kierowcom musi więc wystarczyć świadomość dwutygodniowej ochrony. Kolejne decyzje rządu poznamy w połowie miesiąca.

Lista stacji Auchan z tanią benzyną. Sprawdź adresy w swoim mieście

Poniżej publikujemy pełną listę stacji paliw Auchan, na których można zatankować benzynę 95 za 5,70 zł/l. Stacje paliw są wyposażone w kasy samoobsługowe i są czynne całą dobę (24/7).

  • Białystok: ul. Hetmańska 16; ul. Produkcyjna 84
  • Bielsko-Biała: ul. Bohaterów Monte Cassino 421
  • Bydgoszcz: ul. Rejewskiego 3
  • Gdańsk: ul. Szczęśliwa 3
  • Gliwice: ul. Rybnicka 207
  • Kobierzyce: ul. Francuska 6
  • Komorniki: ul. Głogowska 432
  • Kraków: ul. Kamieńskiego 11
  • Krasne (k. Rzeszowa): Krasne 20B
  • Legnica: ul. Roberta Schumana 11
  • Lublin: al. Witosa 32A
  • Łomianki: ul. Brukowa 25
  • Piaseczno: ul. Puławska 46
  • Poczesna (Nowa Wieś): ul. Krakowska 10
  • Rumia: ul. Grunwaldzka 108
  • Sosnowiec: ul. Zuzanny 20
  • Swadzim (Poznań): ul. Św. Antoniego 2
  • Szczecin (Ustowo): ul. Ustowo 45
  • Wałbrzych: ul. Wieniawskiego 19
  • Warszawa: ul. Górczewska 124; ul. Modlińska 8
  • Żory: ul. Francuska 11
Tankowanie paliwa
Tankowanie paliwa/Tomasz Sewastianowicz
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Źródło dziennik.pl
Tematy: cenapaliwobenzynaAuchan
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Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
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