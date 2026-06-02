Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy

Moja analiza przepisów: Nowelizacja, która wchodzi w życie już jutro, miała całkowicie zlikwidować furtkę dla kierowców nagminnie łamiących przepisy. Ostateczny kształt rozporządzenia to efekt przeciągania liny między dwoma resortami. Sprawdziłem, co dokładnie zmienia się od 3 czerwca 2026.

W skrócie: Rewolucja na drogach od 3 czerwca 2026. Najważniejsze zmiany

Nie masz czasu na 15 minut czytania? Oto ekspresowy pakiet najważniejszych informacji z rządowego rozporządzenia, które zacznie obowiązywać już od jutra:

Lista MSWiA wchodzi w życie: Od 3 czerwca zniknie możliwość kasowania punktów karnych za 60 kluczowych wykroczeń drogowych (m.in. za przejazd na czerwonym świetle czy wyprzedzanie na pasach). Te punkty będą blokować konto kierowcy przez pełne 12 miesięcy od momentu opłacenia mandatu.

Od 3 czerwca zniknie możliwość kasowania punktów karnych za drogowych (m.in. za przejazd na czerwonym świetle czy wyprzedzanie na pasach). Te punkty będą blokować konto kierowcy przez pełne 12 miesięcy od momentu opłacenia mandatu. Kompromis w sprawie prędkości: Możliwość redukcji salda o 6 punktów (raz na pół roku) została uratowana, ale wyłącznie dla kierowców, którzy przekroczą limit o maksymalnie 30 km/h. Jeśli pojedziesz szybciej, stracisz prawo do taryfy ulgowej.

Możliwość redukcji salda o (raz na pół roku) została uratowana, ale wyłącznie dla kierowców, którzy przekroczą limit o maksymalnie 30 km/h. Jeśli pojedziesz szybciej, stracisz prawo do taryfy ulgowej. Ostatnie godziny oblężenia WORD-ów: Kierowcy masowo szturmują ośrodki egzaminacyjne, płacąc nawet 1200 zł za kursy redukcyjne. Kto nie zdąży zapisać się i przejść szkolenia przed północą, od jutra obudzi się w znacznie surowszej rzeczywistości.

Kierowcy masowo szturmują ośrodki egzaminacyjne, płacąc nawet za kursy redukcyjne. Kto nie zdąży zapisać się i przejść szkolenia przed północą, od jutra obudzi się w znacznie surowszej rzeczywistości. Nowe restrykcje dla rowerów i hulajnóg: Rządowy pakiet zmian mocno uderza też w jednoślady. Wprowadzono m.in. obowiązkowe kaski dla dzieci do konkretnego wieku oraz kategoryczny zakaz jazdy hulajnogami elektrycznymi dla najmłodszych. Jeśli dziecko złamie prawo, mandat zapłacą rodzice.

Szybciej stracisz prawo jazdy. MSWiA: Ta lista 60 wykroczeń zmieni wszystko od 3 czerwca

Właśnie wtedy wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które całkowicie zmieni zasady redukcji punktów karnych. Warto wiedzieć, że pierwotny projekt MSWiA zakładał całkowity szlaban na redukcję punktów karnych za przekroczenie prędkości.

Jednak wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec ujął się za kierowcami ze zbyt ciężką nogą. Efekt? MSWiA zgodziło się na kompromis w sprawie karania za zbyt szybką jazdę, ale i tak zniknie możliwość kasowania punktów za 60 kluczowych wykroczeń drogowych (ze 130 pozycji w taryfikatorze). Dla szybkiego zrozumienia nowych zasad przygotowałem zestawienie najważniejszych zmian:

Stary vs. nowy system. Tak zmienią się przepisy – zestawienie w TABELI

Obszar zmian Stary system (do północy 2 czerwca) Nowy system (od 3 czerwca) Kasowanie punktów za prędkość Możliwe za każde przekroczenie Tylko dla przekroczeń do 30 km/h Lista "zakazanych" wykroczeń Brak ograniczeń w WORD 60 wykroczeń bez możliwości redukcji Maksymalna stawka (15 pkt) Za przekroczenie o ponad 70 km/h Bez zmian (utrzymana po kompromisie) Ważność punktów karnych Znikają po roku od opłacenia mandatu Bez zmian

Kierowcy jadący "do 30 km za szybko" mogą odetchnąć. Kulisy kompromisu w rządzie

Wiceminister stwierdził, że niedawne wprowadzenie przepisów o odbieraniu prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym jest wystarczająco surową karą. Ocenił, że system powinien dawać kierowcom szansę na edukację, a nie tylko eliminować ich z dróg.

– W przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 30 km/h, a zwłaszcza o więcej niż 50 km/h, kary grzywny oraz punkty karne są już bardzo dotkliwe. Wynoszą od 11 do 15 punktów – oceniał Bukowiec. Jednocześnie wywalczył on kompromis: możliwość redukcji salda o 6 punktów (raz na pół roku) zostanie zachowana, ale wyłącznie dla tych, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o nie więcej niż 30 km/h.

Ostatecznie MSWiA ugięło się pod tymi argumentami. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański potwierdził, że do przepisów wprowadzono poprawkę ratującą kierowców jadących "do 30 km za szybko". Resort zrezygnował też z podniesienia stawek punktowych (plan przewidywał m.in. za każde przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h na konto kierowcy będzie trafiało 15 punktów karnych). Taryfikator punktów zostanie nieruszony i maksymalne 15 punktów wciąż dostaniemy dopiero za jazdę szybszą o ponad 70 km/h od limitu. Nie ma jednak z czego się cieszyć...

Oblężenie w WORD-ach: Kierowcy walczą o przetrwanie

Dla przeciętnego kierowcy najważniejszy jest fakt, że od 3 czerwca wachlarz możliwości ratowania prawa jazdy znacznie się skurczy. Nic dziwnego, że na ostatniej prostej Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego przeżywają oblężenie.

Kierowcy masowo zapisują się na ostatnie terminy szkoleń redukujących punkty, nie przeszkadzają też sięgające nawet 1200 zł. W obliczu ryzyka utraty "prawka" cena przestaje grać rolę. Czasu na ucieczkę przed ostrzejszym prawem zostało niewiele, a przypomnijmy – z kursu mogą skorzystać tylko osoby, które posiadają prawo jazdy od minimum roku i nie uzbierały jeszcze 24 punktów.

Nowość: 22 punkty karne za jeden manewr

Dodatkowo zaostrza się taryfikator dla amatorów driftowania i nielegalnych wyścigów – za driftowanie lub jazdę na tylnym kole przewidziano 10 punktów karnych, a jeżeli podczas takiej jazdy dojdzie do kolizji, to policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów za spowodowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. Krótko mówiąc, jeden nieodpowiedzialny manewr może kosztować nawet 22 punkty karne, co dla niefrasobliwych kierowców oznacza niemal natychmiastową utratę prawa jazdy (limit dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok – 20 punktów).

– To czytelna przesłanka. Nie trzeba doprowadzić do tragedii, by ponieść surowe konsekwencje – mówi dziennik.pl Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Samo wprowadzenie do kodeksu karnego nowego przestępstwa brawurowej jazdy to krok w stronę poprawy bezpieczeństwa. Jeśli kierowca rażąco przekracza prędkość i naraża życie innych, to musi liczyć się nie tylko z utratą uprawnień, ale nawet z karą więzienia. Nasze analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców – podkreśla.

Koniec z taryfą ulgową. Pełna lista wykroczeń bez prawa do redukcji punktów

Można spodziewać się, że po 3 czerwca znacząco wzrośnie liczba kierowców, którzy stracą uprawnienia za przekroczenie limitu. Za poniższe wykroczenia nie będzie można liczyć na rozgrzeszenie po szkoleniu w WORD – dopisane punkty znikną z konta dopiero po roku od opłacenia mandatu. Lista MSWiA obejmuje 60 pozycji:

1. Prędkość powyżej 30 km/h bez taryfy ulgowej

To bezpośredni skutek nowego kompromisu resortów. Każda wykroczenie z tego limitu oznacza zablokowanie punktów na koncie przez 12 miesięcy:

Przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h – 15 pkt,

Przekroczenie o 61-70 km/h – 14 pkt,

Przekroczenie o 51-60 km/h – 13 pkt,

Przekroczenie o 41-50 km/h – 11 pkt,

Przekroczenie o 31-40 km/h – 9 pkt

2. Słone kary za wykroczenia wobec pieszych

Omijanie auta, które zatrzymało się przed przejściem dla pieszych – 15 pkt,

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim – 15 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 15 pkt,

Niezatrzymanie się przed osobą niepełnosprawną na przejściu – 15 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu – 12 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 10 pkt,

Jazda po przejściu dla pieszych lub drodze dla pieszych – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez drogę dla pieszych lub drogę dla pieszych i rowerów albo na placu współdzielonym – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy włączaniu się do ruchu – 8 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania – 8 pkt,

Rozdzielanie kolumny pieszych – 8 pkt,

Nieprawidłowe zatrzymanie przy przystanku komunikacji publicznej – 6 pkt

3. Alkohol, promile, narkotyki i ucieczka

W przypadku zachowań patologicznych i najcięższych naruszeń nowe prawo jest bezwzględne:

Jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 pkt ,

, Jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków – 15 pkt,

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 15 pkt,

Naruszenie zakwalifikowane jako przestępstwo drogowe, w tym: katastrofa w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku drogowego, organizowanie lub udział w nielegalnym wyścigu drogowym, szczególnie niebezpieczna jazda związana z wyścigami, jazda mimo cofniętych uprawnień, złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów – 15 pkt za każde,

Kierowanie bez uprawnień – 10 pkt

4. Czerwone światło i tory kolejowe

Skrzyżowania i przejazdy kolejowe to kolejne pułapki, na których można błyskawicznie stracić uprawnienia:

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – 15 pkt,

Przejazd na czerwonym świetle – 15 pkt,

Niestosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem – 15 pkt,

Niestosowanie się do poleceń kontroli ruchu drogowego – 15 pkt,

Omijanie opuszczających się zapór kolejowych – 15 pkt,

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle – 15 pkt,

Wjazd na przejazd kolejowy bez możliwości opuszczenia go – 15 pkt

5. Koniec z driftem i zakazanym wyprzedzaniem

Niestosowanie się do zakazu wyprzedzania – 15 pkt,

Wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów – 10 pkt,

Wyprzedzanie przed wzniesieniem – 10 pkt,

Wyprzedzanie na zakręcie – 10 pkt,

Wyprzedzanie na skrzyżowaniu – 10 pkt,

Wyprzedzanie na przejeździe kolejowym – 10 pkt,

Wyprzedzanie przed torami tramwajowymi – 10 pkt,

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego – 10 pkt,

Zawracanie na autostradzie lub drodze ekspresowej – 12 pkt,

Jazda pod prąd na autostradzie lub ekspresówce – 15 pkt,

Celowe wprowadzenie pojazdu w poślizg – 10 pkt,

Spowodowanie zagrożenia podczas driftu lub poślizgu – 12 pkt

6. Wymuszenie pierwszeństwa i korytarz życia

Blokada punktów karnych na koncie kierowcy obejmie również ignorowanie zasad pierwszeństwa i utrudnianie przejazdu służbom ratunkowym:

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa z obrażeniami – 12 pkt,

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa bez obrażeń – 10 pkt,

Spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną – 8 pkt,

Tamowanie lub utrudnianie ruchu – 8 pkt,

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu – 12 pkt,

Nieustąpienie pierwszeństwa lub miejsca innemu pojazdowi – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – liczba punktów zależna od skutku wykroczenia,

Korzystanie z korytarza życia przez nieuprawnionych kierowców – 8 pkt

7. Przewóz dzieci i brak rejestracji

Te z pozoru drobniejsze uchybienia również trafiły na listę ministra:

Kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu – 3 pkt,

Nieprawidłowy przewóz jednego dziecka – 5 pkt,

Nieprawidłowy przewóz dwojga dzieci – 10 pkt,

Nieprawidłowy przewóz więcej niż dwojga dzieci – 15 pkt.

W praktyce oznacza to, że wystarczy jedno poważniejsze wykroczenie związane z prędkością (np. +32 km/h) oraz chwila nieuwagi w rejonie przejścia dla pieszych, by konto kierowcy zapełniło się bez możliwości ratunku. Kto nie zdąży zrobić kursu w WORD jeszcze dziś, ten od 3 czerwca ryzykuje utratę prawa jazdy.

Kask obowiązkowy na rowerze i hulajnodze. Nowe prawo od 3 czerwca

Także od 3 czerwca dzieci do 16. roku życia będą musiały obowiązkowo używać kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną czy urządzeniami transportu osobistego (UTO). Mówi o tym wprost znowelizowany art. 33 ust. 1b Prawa o ruchu drogowym:

Kierujący rowerem, rowerem z napędem, (…) hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16 roku życia, jest obowiązany używać w czasie jazdy kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

Kto musi jeździć w kasku? Przepisy wskazują konkretną granicę wieku

Kaski nie będą obowiązkowe w przypadku dorosłych. Przy czym rodzice i opiekunowie muszą pamiętać, że od 3 czerwca dzieci do 7. roku życia przewożone w fotelikach będą miały bezwzględny obowiązek jazdy w kasku. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy konstrukcja fotelika (wyposażonego w pasy) fizycznie uniemożliwia jego założenie. Co ważne, nakaz ten nie obejmuje klasycznych przyczepek rowerowych z pasami bezpieczeństwa. Inaczej sprawa wygląda jednak w przypadku wózków rowerowych – tutaj kask staje się obowiązkowy, o ile tylko pozwala na to budowa samego pojazdu.

To jednak nie wszystko. Od środy kategorycznie zabrania się przewożenia dzieci w przyczepkach ciągniętych przez rowery z silnikiem spalinowym, a także w spalinowych wózkach rowerowych.

Jak wybrać kask na rower lub hulajnogę?

– Kask ochronny powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE oraz spełniać normy PN-EN 1078:1997 lub PN-EN 1080:1997 w przypadku kasków dziecięcych – mówi dziennik.pl Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.

Jaki mandat za brak kasku? Kara dotknie bezpośrednio rodziców

Za naruszenie obowiązku korzystania z kasku ochronnego przewidziano kary. Z dokumentu Ministerstwa Infrastruktury wynika, że mandat do 100 zł będzie musiał zapłacić rodzic lub opiekun. W znowelizowanym Kodeksie wykroczeń mówi o tym nowy art. 89a § 1:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą, która nie ukończyła 16 roku życia, dopuszcza do kierowania przez nią rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego bez kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, podlega karze grzywny od 20 do 100 złotych albo karze nagany.

– Z naszych badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70 proc., a w przypadku użytkowników e-hulajnóg o ponad 40 proc. – mówi dziennik.pl Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS. – Co istotne, badania ESRA3 pokazują, że niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie to sięga aż 80 proc. Nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników rowerów, e-hulajnóg i UTO, którzy w zderzeniu z pojazdem są najbardziej narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć – tłumaczy.

Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną dla małolatów

Również od 3 czerwca wchodzą w życie przepisy, które zakazują korzystania z hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego osobie, która nie ukończyła 13. roku życia. Ma to położyć kres szarżom małolatów po chodnikach między pieszymi. Mówi o tym art. 33d Prawa o ruchu drogowym:

Zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. W strefie zamieszkania dopuszcza się kierowanie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przez dziecko w wieku do 13 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Do tego, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (art. 7 ust. 1): Użytkownicy e-hulajnóg w wieku 13-18 lat mogą poruszać się po drodze publicznej jedynie pod warunkiem posiadania karty rowerowej lub prawa jazdy (kategorii AM, A1, B1, T).

Liczba wypadków poraża. Te dane tłumaczą decyzję rządu

Statystyki przyprawiają o gęsią skórkę. W samym 2025 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 154 proc. względem roku poprzedniego. Dodatkowo dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, dotyczące e-hulajnóg, pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń w skali całego roku – liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 r. do 1158 w 2025 r. (wzrost o 54 proc.), liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11 (wzrost o 266 proc.), a liczba ciężko rannych zwiększyła się z 162 do 358.

Zaostrzone przepisy już działają. Kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika?

Zgodnie z ustawą e-hulajnogi nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 20 km/h. Operatorzy blokują możliwość przekroczenia tej prędkości w swoich pojazdach.

Jednocześnie policja ma już do dyspozycji zaostrzone przepisy dotyczące rowerzystów, osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego (UTO). Od 2021 roku, jeśli użytkownicy tych pojazdów chcą np. korzystać z chodnika, muszą spełnić przynajmniej dwa warunki: poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 6 km/h) oraz w każdej sytuacji ustępować pierwszeństwa pieszemu. Inaczej grozi im mandat, o czym mówi artykuł 86a Kodeksu wykroczeń:

Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Nawet 3000 zł mandatu. Kiedy rowerzysta lub użytkownik hulajnogi zapłaci najwięcej?

W ekstremalnych sytuacjach policjant może sięgnąć po art. 97 Kodeksu wykroczeń. Wówczas kara na poziomie 3000 zł potrafi okazać się droższa niż hulajnoga czy rower. Na dowód cytat z przepisów:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.