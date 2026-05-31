Od 3 czerwca 2026 zmiany na drogach. Nie trzeba będzie wyprzedzać

Wyprzedzające się samochody ciężarowe w Polsce to nadal zmora. Taki manewr może trwać kilka minut i z uwagi na niewielką różnicę prędkości ciągnąć się kilometrami. Najwidoczniej cześć kierowców "dużych" zapomina, że od 1 lipca 2023 roku obowiązuje ich zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku.

W myśl prawa zakaz wyprzedzania się ciężarówek dotyczy pojazdów kategorii N2 (o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton) i N3 (o masie całkowitej powyżej 12 ton). Przepisy obejmują również zespoły pojazdów o długości ponad 7 m, w tym samochody osobowe z przyczepą spełniające te kryteria.

Jaki mandat za załamanie zakazu wyprzedzania?

Mimo to "wyścigi słoni" ciągle mają miejsce. Czego dowodem są nagrania publikowane w sieci czy akcje organizowane przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD). Sankcje za złamanie zakazu wyprzedzania przewiduje art. 92b Kodeksu wykroczeń:

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

Policjant dopisze do tego 8 punktów karnych. Warto także pamiętać, że naruszenie przez kierującego zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-26 może zakończyć się wysoką karą. Kierowca dostanie mandat 1000 zł (lub 2000 zł w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych. W takiej sytuacji już niewiele brakuje do utraty prawa jazdy za przekroczenie limitu 24 punktów karnych. Co w przypadku kierowcy zawodowego może oznaczać utratę pracy.

Wyprzedzanie się ciężarówek

Ministerstwo: Od 3 czerwca zakaz ruchu ciężarówek. To dobra wiadomość dla kierowców osobówek

Dobra wiadomość dla kierowców samochodów osobowych jest taka, że blokowanie ruchu przez TIR-y dodatkowo ukrócą przepisy, które zaczną obowiązywać 3 czerwca 2026 od godziny 18:00 do 4 czerwca do godziny 22:00. Ograniczenia w ruchu są związane z Bożym Ciałem. W praktyce oznacza ograniczenia w dniu świątecznym oraz przed świętem. To oznacza również, że tysiące kierowców aut ciężarowych o DMC powyżej 12 ton nie może w tym czasie wyjeżdżać na trasy.

W efekcie od 3 czerwca jadąc w dłuższą trasę ma czerwcowy długi weekend nie trzeba będzie już ich wyprzedzać. Tak wygląda harmonogram zakazów ruchu zapisany w obowiązującym rozporządzeniu Ministerstwa Infrastruktury:

3 czerwca , środa od godziny 18:00 do 22:00 – zakaz poprzedzający dzień świąteczny,

, środa od godziny – zakaz poprzedzający dzień świąteczny, 4 czerwca, czwartek Boże Ciało od godziny 8:00 do 22:00 – zakaz świąteczny.

Od zakazu ruchu i ograniczeń istnieją wyjątki. Oto lista pojazdów

Zakaz ruchu obowiązujący od 30 kwietnia nie dotyczy m.in. autobusów oraz niektórych ciężarówek, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii. Lista obejmuje pojazdy policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Ochrony Państwa, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami. Ograniczenia nie obowiązują także pojazdów używanych:

do przewozu lekarstw i środków medycznych,

dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,

do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

do przewozu żywych zwierząt,

do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,

w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Spod zakazu wyłączone są także pojazdy wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągniki rolnicze. Z większym natężeniem ruchu kierowcy powinni liczyć się w pobliżu granic. Przepisy nie dotyczą:

pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy;

pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Policja kontroluje kierowców samochodów ciężarowych, ciężarówka, TIR

Złamiesz zakaz i dostaniesz 2000 zł kary

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 t DMC, kierowcy grozi mandat od 200 zł do 500 zł. Przewoźnik musi liczyć się z karą w wysokości 2000 zł. Z kolei na osobę zarządzającą transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona grzywna – 1000 zł.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach szybkiego ruchu w Polsce?

Przy okazji warto przypomnieć, że Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu. Dla motocykli, samochodów osobowych oraz dostawczych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

do 140 km/h na autostradzie,

do 120 km/h na dwujezdniowej drodze ekspresowej,

do 100 km/h na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów (powyżej 3,5 t, w tym ciężarówek):

do 80 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Jaka jest dopuszczalna prędkość na drogach w Polsce?

Jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2026? Ile punktów karnych?

Ostatnie zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych weszło w życie w styczniu 2022 roku. Dzięki tej zmianie sąd może nałożyć nawet 30 000 zł maksymalnej grzywny (wcześniej było 5 tys. zł). Zwiększyła się również wysokości mandatów nakładanych przez policjanta – teraz na miejscu ma prawo nałożyć do 5000 zł kary. Najwyższy mandat grozi za przekroczenie prędkość o co najmniej 71 km/h.

Błyskawiczna utrata prawa jazdy nabiera realnych kształtów, kiedy tylko spojrzymy w obowiązujący taryfikator mandatów i punktów karnych. W 2025 roku obowiązuje 10 stawek za przekroczenie prędkości. I to niezależnie od rodzaju drogi:

przekroczenie prędkości do 10 km/h – mandat 50 zł i 1 punkt karny;

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h – 100 zł i 2 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h – 300 zł i 5 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h – 400 zł i 7 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h – 800 zł (mandat 1600 zł w recydywie) i 9 punktów;

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h – 1000 zł (2000 zł) i 11 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h – 1500 zł (3000 zł) i 13 punktów karnych;

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h – 2000 zł (4000 zł) i 14 punktów karnych;

przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km/h – 2500 zł (5000 zł) i 15 punktów karnych.