Oto najtańsze auta z LPG. Przejedziesz 1400 km i śmiejesz się z elektryków

Choć producenci coraz mocniej stawiają dziś na elektryki i hybrydy, auta z instalacją LPG nadal mają się całkiem dobrze. Na tle Europy, Polska pozostaje jednym z rynków, na którym udział tego paliwa jest stosunkowo wysoki. Powody są oczywiste - trudno znaleźć tańszy sposób na pokonywanie dużych przebiegów - nawet gdy porównamy LPG z energią elektryczną lub nowoczesnymi układami hybrydowymi.

Cena autogazu utrzymuje się na poziomie około 3–3,5 zł za litr, a kierowcy mogą liczyć na koszty przejazdu porównywalne z najoszczędniejszymi hybrydami. Elektryki mogą być z kolei tańsze w eksploatacji, ale tylko w niektórych scenariuszach użytkowania - wyłącznie w miejskim cyklu, a przede wszystkim wtedy, gdy tanio ładujemy samochód np. w domowym garażu.

Na rynku nowych samochodów oferta nie jest dziś szczególnie szeroka. W praktyce, segment fabrycznego LPG został zdominowany przez jednego producenta. Mowa oczywiście o Dacii, która oferuje instalację gazową niemal w całej gamie modelowej. Inni producenci proponują ją w wybranych modelach. Najczęściej mowa też o rozwiązaniu dedykowanym i nie wpływającym na gwarancję, ale montowanym już w Polsce, u dealerów. Dacia proponuje z kolei LPG montowane w fabryce, a na dodatek w pełni zintegrowane z samochodem - oznacza to m.in. wskazania komputera pokładowego czy wkomponowany w deskę rozdzielczą przycisk do zmiany rodzaju paliwa.

Zalety są jednak takie same niezależnie od marki czy sposobu montażu. Nawet w porównaniu do hybryd, autem na gaz jeździ się znacznie taniej. Znaczenie ma także całkowity zasięg - w większości modeli możemy pokonać ponad 1200 km bez wizyty na stacji paliw. Dacia deklaruje, że modele wyposażone w napęd ECO-G mają całkowity zasięg na poziomie 1300-1400 km.

Najtańsze modele z fabrycznym LPG - Dacia, Hyundai, Chińczycy

Który model jest obecnie najtańszym nowym samochodem z fabrycznym LPG? Bez niespodzianek - w tej kategorii niepodzielnie rządzi Dacia Sandero, która w cenie 68 000 zł proponuje nie tylko fabryczną instalację gazową, ale i bogatszą wersję wyposażenia. Nie trzeba więc dopłacać do klimatyzacji i ekranu systemu multimedialnego. Pod maską pracuje 1,2-litrowa jednostka o mocy 122 KM. Przyspieszenie do setki w około 10 sekund to, jak na tę klasę, całkiem przyzwoity wynik. Sandero nie jest przy tym najmniejszym autem w zestawieniu.

Ten tytuł należy się Hyundaiowi i10. Jedyny przedstawiciel segmentu A w tym zestawieniu wyceniony jest na 73 800 zł, choć montaż instalacji LPG wymaga dopłaty w wysokości 6739 zł. Samochód napędzany silnikiem 1.2 o mocy 79 KM to dobry wybór do miasta, choć osiągów może pozazdrościć Dacii. 12,3 s do setki i 5-biegowa przekładnia manualna to coraz rzadziej spotykane połączenie.

Dacia Jogger to samochód, który łokciami rozpycha się niemal w każdym rankingu opłacalności. Cena 77 900 zł wciąż należy do świata aut miejskich, za to 7-osobowe wnętrze czy przepastny bagażnik to już liga minivanów i większych kompaktowych SUV-ów. Jogger dostępny jest z tym samym silnikiem co Sandero, a fabryczne LPG otrzymujemy tu w cenie. Napęd ECO-G to bazowy wybór w tym modelu.

Rywalem Dacii jest m.in. Bestune T77 - chiński model, którym prosto z salonu można wybrać się na stację zatankować LPG. Ile kosztuje? Importer podaje na stronie kilka kwot, ale największym fontem widnieje metka z wartością "77 000 zł", przy czym jest to cena promocyjna, dotycząca wyprzedaży aut dostępnych od ręki. Kupujący mogą wybrać jeden z pakietów korzyści, a wśród nich m.in. montaż instalacji gazowej u dealera. Układ napędowy to z kolei typowy dla chińskich crossoverów silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 160 KM oraz 7-stopniowa, dwusprzęgłowa skrzynia biegów.

Ile kosztują auta z fabryczną instalacją LPG?

Koncern Renault nie daje jednak dojść do głosu konkurencji z Chin - na rynku crossoverów oferuje bowiem jeszcze aż 3 modele z fabryczną instalacją gazową. Dacia Duster i Renault Captur w wersjach z LPG zostały wycenione odpowiednio na 82 000 zł i 95 000 zł. Oba modele oferują ten sam, 122-konny napęd ECO-G.

Prawdziwym hitem jest z kolei Dacia Bigster czyli największy SUV rumuńskiej marki. W cenie 101 400 zł (czyli dokładnie takiej samej jak wariant bez LPG) otrzymujemy nie tylko znacznie większy samochód, ale i zupełnie nowy układ napędowy. Silnik mild hybrid-G 140 to turbodoładowana miękka hybryda o mocy 140 KM. Setka w równe 10 sekund i większy, 50-litrowy zbiornik gazu i lepsza kultura pracy - Dacia przyłożyła się do pracy nad flagowym modelem.

Renault i Dacia zyskały niedawno nowego rywala. Na rynek wszedł bowiem DR Automobiles - polskie przedstawicielstwo włoskiej marki, która oferuje chińskie samochody. Ten interesujący miks oznacza, że w polskich salonach wybór aut z Państwa Środka jest dziś jeszcze większy. Modele oferowane przez DR Automobiles również proponują montowane przez importera instalacje LPG. Ceny? Miejski crossover DR EVO Cuatro w takiej wersji kosztuje 91 000 zł, a nieco większy DR5 to wydatek 105 000 zł.

