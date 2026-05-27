Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem

Nowa Kia K4 kombi wjeżdża do gry na rynku. Polacy kupili w ciemno 2265 aut

Nowa Kia K4 dosłownie rozbiła bank – od uruchomienia rezerwacji sprzedano 2265 egzemplarzy. Co w tym najbardziej zaskakujące? Auto stało się hitem, zanim w ogóle pojawiło się w salonach. Polacy zamawiają nowość w ciemno, nie czekają na jazdy próbne czy choćby obejrzenie samochodu na żywo. Skąd to wzięcie?

Kia K4 kombi w złotym lakierze Sparkling Yellow, z szeroką maską, długą kabiną, wielkim bagażnikiem i 18-calowymi felgami wjeżdża na rynek, by zastąpić wysłużony model Ceed. To nie tylko najważniejsza premiera koreańskiej marki w 2026 roku – spokojnie można ją zaliczyć do najgorętszych nowości całego rynku motoryzacyjnego ostatnich lat. Na dzień dobry K4 przekonuje do siebie praktycznością nadwozia, możliwościami benzynowego napędu oraz rozsądnie skalkulowaną ceną. A to dopiero początek argumentów, które mają zapewnić jej przewagę nad rywalami z Chin i resztą stawki. Ale po kolei…

Sztuczki designerów, czyli dach, który lewituje

Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale Kia zaprojektowała naprawdę ładne auto. Wyróżniający się design K4 kombi to zasługa sprytnych sztuczek stylistów. Pierwszą z brzegu jest dach "lewitujący" nad resztą nadwozia – to złudzenie powstaje dzięki czarnym słupkom i wizualnemu odcięciu na wysokości bagażnika.

Tylną część bryły tworzy duży spoiler dachowy, mocno pochylona szyba, pionowo ścięta klapa i ostro zarysowane lampy. Przewaga karoserii nad powierzchnią szyb zbliża koreańską nowość do samochodów z półki premium.

Awangardowy wygląd podkreśla charakterystyczna „cyfrowa twarz tygrysa” (Digital Tiger Face) wpisana między pionowe reflektory. Światła do jazdy dziennej Star Map LED witają kierowcę efektowną animacją. To świetna stylistyka, która na pewno nie zginie w tłumie.

Większa niż Golf i Corolla. Te wymiary robią różnicę

K4 kombi udowadnia, że świat nie kończy się na SUV-ach. Koreańczykom w rodzinnym modelu udało się połączyć zwinność kompaktu z przestronnością limuzyny segmentu D. Materiał na hit? Już same wymiary dają jasną odpowiedź.

K4 kombi ma 4695 mm długości, co oznacza, że jest o blisko 10 cm dłuższa niż Ceed. Co istotne, nowa Kia przerosła też największych rywali – Toyota Corolla TS, Volkswagen Golf Variant czy Opel Astra Sports Tourer są krótsze od koreańskiej propozycji. Linia dachu biegnie o 3 cm niżej, za to nadwozie poszerzono o 50 mm (do 1850 mm). Nowa platforma pozwoliła rozciągnąć rozstaw osi aż o 70 mm (do 2720 mm). W efekcie auto zyskało eleganckie proporcje i pewnie stoi na drodze. Jednak zanim zakręcą się koła, warto rozejrzeć się w środku.

Kokpit na bogato: 30 cali ekranów i koniec z nudą

Wsiadam. Soczysty odgłos trzaśnięcia drzwi i od razu widać koniec nudy w kokpicie. Mięsista, trójramienna kierownica wersji GT-Line świetnie leży w dłoniach. Rozplanowanie wnętrza to zupełnie nowy rozdział w stylistyce koreańskiej marki. Widać dbałość o detale.

Ta deska rozdzielcza to absolutne przeciwieństwo "szybkich", powtarzalnych projektów, które znamy z wielu chińskich aut. Mnóstwo tu ciekawych krawędzi i elementów płynnie przechodzących jeden w drugi. Materiały, choć miejscami twarde, spasowano niezwykle porządnie. Dwukolorowy wystrój z jasnymi akcentami i czarno-beżową tapicerką z ekoskóry robi świetne wrażenie.

K4 zachwyci też fanów nowych technologii. Układ z panoramicznym wyświetlaczem o przekątnej niemal 30 cali – który obejmuje 12,3-calowy zestaw zegarów, 5,3-calowy panel klimatyzacji oraz 12,3-calową stację multimedialną – wprowadza nową ergonomię. Sam system ma przejrzyście rozplanowane menu, a bezprzewodowy Apple CarPlay oraz Android Auto to tutaj standard.

Kia nie rezygnuje z fizycznych przycisków. I bardzo dobrze

Co istotne dla komfortu i bezpieczeństwa, Kia nie uległa modzie na usuwanie guzików. Za sterowanie audio, trybami jazdy, klimatyzacją czy ogrzewaniem odpowiadają podświetlane, fizyczne przełączniki oraz tradycyjne pokrętło. Mam je również w zasięgu palców na kierownicy.

Do tego dochodzi "dżoker", czyli klawisz z gwiazdką, do którego można przypisać wybraną funkcję. Z kolei rozwijany ruchem palca panel szybkiego dostępu pozwala m.in. błyskawicznie regulować intensywność podświetlenia ekranów.

Dwóch nadwrażliwych asystentów – ograniczeń prędkości oraz monitorowania uwagi kierowcy – szybko wyciszam pokrętłem głośności na kierownicy. Wystarczy je wcisnąć i przytrzymać chwilę dłużej, aż na ekranie pojawi się komunikat o wyłączeniu. Proste i przydatne. Czy coś mnie denerwowało? Tak. Koło kierownicy w niektórych ustawieniach zasłania część ekranu na wysokości wskazań klimatyzacji.

Mam 186 cm wzrostu. Jak K4 wypada pod kątem przestrzeni?

Bez problemu znalazłem naturalną pozycję za kierownicą. Fotele z szerokim zakresem regulacji potrafią solidnie podeprzeć kręgosłup lędźwiowy na długiej trasie.

A co dzieje się z tyłu? Sprawdziłem to miarką: pasażerowi o mojej posturze, siedzącemu za mną, zostaje jeszcze ok. 10 cm luzu przed kolanami. Odległość między przednimi i tylnymi fotelami jest wyraźnie większa w porównaniu do schodzącego Ceeda kombi. Miejsca na nogi jest aż 96,4 cm, czyli przybyło ponad 8 cm. Głową również nie zahaczam o podsufitkę.

Przestrzeni jest tu niemal w aucie klasy średniej. Duży rozstaw osi pozwolił na zaprojektowanie szerokiego otworu tylnych drzwi, co docenią zwłaszcza rodzice mocujący się z fotelikami. Mały minus wędruje jednak za nieporęczną klamkę ukrytą w słupku przy oknie.

Bagażnik większy niż w SUV-ie Sportage

Bagażnik o pojemności 604 litrów jest o 13 litrów większy niż w SUV-ie Sportage (choć Octavia kombi wciąż przoduje z wynikiem 640 l). Po złożeniu asymetrycznej kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, tworząc niemal płaską powierzchnię o długości prawie 2 metrów – to ideał dla rodziny. Pomysłowość inżynierów uzupełniają praktyczne haczyki na torby z zakupami i głębokie schowki pod podłogą.

Gama silnikowa: klasyczna benzyna i oszczędna hybryda

Kia K4 kombi debiutuje na rynku z dwoma silnikami benzynowymi. Ofertę otwiera jednostka 1.0 Turbo (115 KM) z 6-biegową skrzynią manualną.

Z kolei mocniejszy silnik 1.6 Turbo występuje w dwóch wariantach: 150 KM oraz 180 KM. Oba współpracują z 7-biegową przekładnianą dwusprzęgłową. W planach producenta jest także klasyczna hybryda o mocy 154 KM, oparta na wolnossącym silniku 1.6 GDI i skrzyni 6DCT.

Za kierownicą K4 1.6 Turbo. Jak to jeździ? Sprawdziłem na trasie 800 km

Wreszcie czas na jazdę. Dźwignia przekładni ląduje w pozycji D, noga na gaz i ruszam. 180-konny silnik 1.6 Turbo zapewnia więcej niż satysfakcjonujące osiągi – K4 przyspiesza do setki w równe 8 sekund. Jednostka pracuje kulturalnie i żywiołowo reaguje na każde wciśnięcie pedału przyspieszenia, tworząc zgrany tandem ze skrzynią biegów. Łopatek przy kierownicy użyłem może ze dwa razy i to wyłącznie z ciekawości.

Elastyczność tego silnika to ogromny plus. Czuć to zwłaszcza podczas wyprzedzania, kiedy trzeba sprawnie przyspieszyć od 80 do 120 km/h. Ten manewr zajmuje zaledwie 5,6 sekundy, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo.

Zawieszenie jak w Golfie i zaskakująco niskie spalanie

Praca podwozia K4 bardzo przypomina sprężystego VW Golfa – a to ogromny komplement. Zawieszenie, mimo 18-calowych obręczy w wersji GT-Line, cicho i zręcznie wybiera zarówno pojedyncze wyrwy, jak i poprzeczne nierówności. Inżynierowie znaleźli złoty środek między skutecznym tłumieniem a codzienną wygodą.

Nowa Kia jest przy tym bardzo zwarta w prowadzeniu, a na ruchy kierownicą reaguje lekko i przewidywalnie. Względem Ceeda odczuwalnie wzrosła stabilność podczas szybkiej jazdy autostradowej, co jest zasługą wielowahaczowej osi tylnej. Lepsze jest też wyciszenie kabiny.

Ponad 800 km zróżnicowanej trasy dało też jasny obraz zużycia paliwa. Na koniec testu komputer pokładowy K4 wyświetlił średnie spalanie na poziomie 7,2 l/100 km. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę moc 180 KM i masę własną auta wynoszącą prawie 1,5 tony.

Armia asystentów pilnuje kierowcy

Nad bezpieczeństwem czuwa cała armia asystentów. System kamer potrafi wyświetlić obraz z martwego pola bezpośrednio na cyfrowych zegarach, a inteligentny tempomat nie tylko utrzyma dystans, ale w razie zasłabnięcia kierowcy bezpiecznie zatrzyma pojazd. K4 potrafi także samodzielnie zmieniać pas ruchu oraz automatycznie reaguje na pieszych i rowerzystów. Wyposażenie obejmuje również:

sterowanie głosowe wspierane przez sztuczną inteligencję,

streaming muzyki oraz pokładowy hotspot Wi-Fi,

system audio klasy premium marki Harman Kardon.

Ile kosztuje nowa Kia K4 kombi? Oto cennik

Kia K4 kombi dostępna jest w trzech wersjach wyposażenia: M, L oraz GT-Line. Odmiana GT-Line seryjnie oferuje właściwie wszystko, co marka ma w magazynach – jedyną opcją płatną ekstra pozostaje panoramiczny szklany dach.

Ceny K4 w wersji kombi są o 6000 zł wyższe od odmiany hatchback. Model z bazowym silnikiem 1.0 Turbo kosztuje od 115 490 zł. Testowany egzemplarz widoczny na zdjęciach to topowa wersja GT-Line z jednostką 1.6 T-GDI o mocy 180 KM, której cena wynosi 164 990 zł.

Moim zdaniem

Kia, mimo ogromnego nacisku na samochody elektryczne, nie wyszła z wprawy i wciąż potrafi stworzyć dopracowane auto kompaktowe z klasycznym, gładko pracującym napędem benzynowym. K4 kombi, poza odważną stylistyką, wyróżnia się przede wszystkim ogromnym i szalenie wygodnym wnętrzem. To niezwykle solidna propozycja dla rodzin, które nie chcą ulegać modzie i patrzeć w stronę wszechobecnych SUV-ów.

Kia K4 kombi M L GT Line 1.0 T-GDI/115 KM 6MT 115 490 zł 130 490 zł - 1.6 T-GDI/150 KM 7DCT 124 490 zł 139 490 zł 160 490 zł 1.6 T-GDI/180 KM 7DCT - 160 490 zł 164 490 zł

Wyposażenie standardowe jest bogate. Już bazowy model w wersji M zapewnia:

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów oraz hamowania na skrzyżowaniach,

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA),

7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy,

Kamera wewnętrzna monitorująca poziom koncentracji kierowcy,

Światła dzienne, mijania i drogowe wykonane w technologii LED,

System otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka Smart Key,

System powiadamiania ratunkowego E-Call,

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold,

Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED,

Dwuramienna skórzana (syntetyczna) kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth,

Potrójny zestaw ekranów składający się z 4-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej,

Bezprzewodowy interfejs Apple CarPlay / Android Auto, usługi cyfrowe Kia Connect,

Kamera cofania,

16-calowe felgi aluminiowe,

Przednie i tylne czujniki parkowania,

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,

Tempomat aktywny (SCC dla skrzyni biegów 6MT) z funkcją Stop & Go (SCC 2 dla skrzyni biegów DCT),

Asystent jazdy po autostradzie (HDA) (dla skrzyni biegów DCT),

Relingi dachowe (dla wersji kombi).

Kia K4 kombi w wersji L. Jakie wyposażenie?

Przednie lampy w stylistyce Star Map ze światłami drogowymi w stylistyce sześciu kostek,

Światła tylne wykonane w technologii LED,

Przednie światła przeciwmgielne,

Potrójny zestaw ekranów składający się z 12.3-calowego elektronicznego zestawu wskaźników kierowcy, 5.3-calowego dotykowego ekranu sterowania klimatyzacją oraz 12.3-calowego centralnego ekranu nawigacji satelitarnej

Fotochromatyczne lusterko wsteczne,

Przyciemniane szyby tylne,

Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją,

Podgrzewana kierownica,

Elektryczna regulacja fotela kierowcy,

Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa w fotelu kierowcy,

Tapicerka skórzana (skóra syntetyczna),

Indukcyjna ładowarka do telefonu,

System monitorowania martwego pola z automatyczną korektą toru jazdy oraz monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania (BCA),

Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami,

Nawiewy systemu wentylacji dla drugiego rzędu w konsoli centralnej,

17-calowe felgi aluminiowe,

Elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika (dla wersji kombi).

Nowa Kia w wersji GT-Line wygląda bojowo. Jakie wyposażenie?