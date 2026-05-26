Cena nowej Toyoty pokazuje, jak daleko odjechał polski rynek. Ile kosztuje?

Nowa Toyota Land Cruiser FJ wjeżdża na rynek. Legenda z 1951 roku zyskała młodsze rodzeństwo

Toyota Land Cruiser to najdłużej produkowany model japońskiej marki. Legenda tego auta zaczęła się przeszło siedem dekad temu. 1 sierpnia 1951 roku zadebiutowała Toyota BJ – oparta na prostym podwoziu lekkiej ciężarówki typu SB. Miała niezwykłe jak na tamte czasy właściwości terenowe, co udowodniła podczas wymagającego testu. Dwa samochody podjechały wówczas do szóstej stacji kolejki na świętej górze Japończyków – Fuji. Takiego wyczynu nie dokonał wcześniej żaden pojazd. Obserwatorzy, głównie przedstawiciele policji i służb państwowych, byli pod ogromnym wrażeniem, co szybko przełożyło się na pierwsze oficjalne zamówienia.

Land Cruiser początkowo był dostępny tylko w Japonii. Jego eksport rozpoczął się od serii 20, wprowadzonej na rynek w listopadzie 1955 roku, cztery lata po premierze pierwszej generacji. Na samym początku eksportowano mniej niż 100 sztuk rocznie. W 1965 roku, dziesięć lat po rozpoczęciu sprzedaży poza granicami Japonii, liczba ta wzrosła do 10 tys. aut rocznie. Do tej pory na drogi wyjechało ponad 12,1 mln sztuk tego auta. Dziś Land Cruiser jest dostępny w 190 krajach i regionach, a jego roczna globalna sprzedaż sięga 400 tys. samochodów. Jednocześnie to przedstawiciel wymierającego gatunku – aut z napędem 4x4, reduktorem i ramową konstrukcją.

Obecnie Japończycy oferują trzy wersje terenowej ikony: luksusowy Station Wagon (seria 300), Heavy-Duty do ciężkiej roboty (seria 70) oraz serię 250 z linii Prado oferowaną w Polsce. A teraz na rynek wjeżdża czwarte wcielenie, czyli nowa Toyota Land Cruiser FJ – skrót FJ pochodzi od hasła Freedom & Joy...

Tak wygląda "baby Land Cruiser". To poważna inżynieria

Land Cruiser FJ kształtem przypomina samochód zbudowany z klocków Lego, ale to poważna inżynierska robota. Kanciasta sylwetka z konstrukcją ramową jest krótsza i węższa od serii 250, ma także mniejszy rozstaw osi, ale jest od niej wyższa.

Liczby najlepiej oddają sylwetkę FJ: długość wynosi 4575 mm (o 350 mm mniej wobec modelu 250), szerokość to 1855 mm (minus 125 mm), wysokość sięga 1960 mm (plus 25 mm), a rozstaw osi to 2580 mm (o 270 mm mniej). Nisko osadzona maska i obniżona linia szyb z większymi oknami bocznymi znacznie poprawiają widoczność, dzięki czemu kierowcy łatwiej zorientować się w obrysie auta.

Solidne nielakierowane osłony progów, czarne poszerzone nadkola, podcięte po bokach zderzaki, krótkie zwisy oraz zwężona dolna część nadwozia sprawiają, że auto nie wyprze się rodzinnego zamiłowania do grasowania po bezdrożach. Grill i przednie światła umieszczono możliwie wysoko, by uniknąć uszkodzeń podczas jazdy w terenie. Przy czym wiele elementów da się łatwo wymienić w razie ewentualnego zniszczenia.

Wymiary mniejsze niż w serii 250, ale jest jeden zaskakujący plus

Znawcy modelu w kanciastym nadwoziu odnajdą nawiązania do poprzedniej generacji FJ Cruisera znanego z rynku amerykańskiego oraz innych Land Cruiserów z przeszłości. Nam udało się wskazać prostokątne reflektory i kratę chłodnicy podobne do tych z modelu J6, produkowanego w latach 1980–1989. Z boku klasyczną sylwetkę podkreślają poziome przetłoczenia. Za serce szczególnie łapie jednak Land Cruiser FJ z okrągłymi reflektorami z dawnych lat. Trzeba przyznać, że ta terenówka wygląda obłędnie…

Toyota Land Cruiser FJ czy Land Cruiser 250? Porównanie

Wymiary Nowy Land Cruiser FJ Land Cruiser serii 250 Różnica Długość 4575 mm 4925 mm -350 mm Szerokość 1855 mm 1980 mm -125 mm Wysokość 1960 mm 1935 mm +25 mm Rozstaw osi 2580 mm 2850 mm -270 mm

Wnętrze stworzone do ciężkiej roboty. Załóż rękawice

Wnętrze dorównuje wyglądowi nadwozia – jest solidne i podporządkowane użyteczności. Wszystkie najważniejsze przełączniki znajdują się w bezpośrednim zasięgu ręki kierowcy. Jak przystało na samochód stworzony do ciężkiej roboty w terenie, uchwyty, pokrętła, przyciski i dźwignie są na tyle duże, by wygodnie korzystać z nich w rękawicach i łatwo w nie trafić podczas jazdy po nierównościach. Stacja multimedialna bez problemu dogaduje się z Apple CarPlay oraz Android Auto.

Elektronika w służbie off-roadu i bezpieczeństwa

Toyota Land Cruiser FJ, oprócz wytrzymałej konstrukcji opartej na ramie i elektronicznych blokad mechanizmu różnicowego, korzysta z nowoczesnych systemów wsparcia jazdy w terenie. Lista obejmuje m.in. układ stabilizacji toru jazdy, aktywną kontrolę trakcji, system wspomagający pokonywanie podjazdów czy układ wspomagania zjazdu ze wzniesienia. Do tego dochodzą zaawansowane systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia.

Pod maską to, co lubią kierowcy. Wolnossący silnik zamiast wysilonego turbo

Wreszcie napęd! Nowa Toyota Land Cruiser FJ dostała pod maskę wolnossący silnik benzynowy 2.7 o mocy 163 KM (246 Nm) połączony z 6-biegową przekładnią automatyczną. Japończycy zapewniają, że wydajny napęd 4x4, mały 5,5-metrowy promień skrętu i duży skok zawieszenia zapewnią zdolności terenowe na poziomie legendarnej serii 70. Brzmi fenomenalnie.

Cena w Japonii powala na kolana, ale niesmak pozostał

Nowa Toyota Land Cruiser FJ właśnie trafiła do sprzedaży w Japonii, a producent spodziewa się popytu na poziomie 1300 sztuk miesięcznie. Samochód kosztuje tam 4,5 mln jenów, co po przeliczeniu oznacza kwotę na poziomie zaledwie ok. 103 500 zł.

Na tym jednak koniec dobrych wiadomości, bo mamy dwa poważne powody do narzekania. Po pierwsze, w Polsce taka cena za tak potężny i kultowy samochód jest obecnie całkowicie nie do pomyślenia. Po drugie – Europy na ten moment w ogóle nie ma w oficjalnym kalendarzu premier producenta. Wielka szkoda.

