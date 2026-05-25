Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K i Amic. Oto co zastałem

Ostatni tydzień maja to prawdopodobnie ostatni tak dobry czas na tankowanie. Decydująca będzie zmiana przepisów dotyczących rządowego pakietu "Ceny Paliw Niżej" (CPN), którego termin upływa 31 maja. Żeby sprawdzić realną sytuację przed nadchodzącą zmianą, odwiedziłem stacje największych dystrybutorów.

W poniedziałek za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,46 zł/l, szlachetniejsza "98-ka" to równe 7 zł/l, a na diesla wydasz do 6,85 zł/l – to efekt oficjalnego obwieszczenia Ministra Energii, które obowiązuje do końca dnia. Moje zdjęcia potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie trzymają się maksymalnych limitów.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed wtorkową zmianą cen:

Na stacjach Amic kosztuje 6,45 zł/l. Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l. Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP).

Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP). LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,74 do 3,75 zł/l (najdrożej jest na Orlenie).

Ta okazja potrwa jeszcze tylko chwilę. Paliwo premium w cenie zwykłego

Podczas porannego objazdu stacji zauważyłem ciekawą anomalię, którą warto wykorzystać przed zmianą cenników. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus, a także klasyczny diesel i diesel milesPlus, kosztują dokładnie tyle samo – odpowiednio 6,46 zł/l i 6,85 zł/l.

Stacja paliw Circle K / Tomasz Sewastianowicz

Z kolei na BP diesel klasyczny i Ultimate są dostępne w identycznej cenie 6,85 zł/l. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty.

Stacja paliw BP / Tomasz Sewastianowicz

Orlen już tnie ceny paliw w hurcie. Co zobaczymy na stacjach od wtorku?

Orlen zareagował na sytuację na rynkach międzynarodowych i wyraźnie obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 41 zł, odmiana 98 o 34 zł, a olej napędowy aż o 101 zł za metr sześcienny. Co to oznacza dla kierowców?

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że od wtorku 26 maja ceny detaliczne na stacjach spadną i ukształtują się w następujących przedziałach:

Benzyna 95: przedział 6,34-6,45 zł/l

Benzyna 98: przedział 6,87-6,98 zł/l

Diesel (ON): zejście do poziomu 6,72-6,83 zł/l

LPG: spadek do granic 3,59-3,68 zł/l

Kierowcy aut z instalacją LPG także mają powód do zadowolenia. Warto jednak pamiętać, że autogaz i tak pozostaje o około 90 groszy na litrze droższy niż przed wybuchem konfliktu w Iranie.

Stacja paliw Orlen / Tomasz Sewastianowicz

Zwrot akcji na stacjach. Eksperci prognozują obniżki - nowe zestawienie cen benzyny, diesla i LPG

Specjaliści z biura Reflex również potwierdzają, że w ślad za spadkiem cen hurtowych kierowcy zaczną tankować taniej. Prognoza średnich cen na trwający tydzień wygląda obiecująco:

Rodzaj paliwa Prognoza średniej ceny Przewidywana zmiana Benzyna 95 6,36 zł/l taniej o 10 groszy Benzyna 98 6,99 zł/l taniej o 11 groszy Diesel ON 6,80 zł/l taniej o 10 groszy Gaz LPG 3,63 zł/l taniej o 5 groszy

Stacja paliw Amic / Tomasz Sewastianowicz

Pęknie granica 9 zł za benzynę? Minister podał warunek

Ta data spędza sen z powiek kierowców i analityków. Jest to też główny powód, dla którego wizja drastycznych podwyżek staje się realna. 31 maja wygasa rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej". Jeśli obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa nie zostanie przedłużone przez resort finansów, ceny wzrosną drastycznie z dnia na dzień.

Eksperci szacują, że brak reakcji rządu przełoży się na wzrost stawek o około 1,20–1,40 zł na litrze. W takim czarnym scenariuszu na początku czerwca benzyna 95 kosztowałaby od 7,70 zł/l, a za diesla płacilibyśmy minimum 8,20 zł/l. Czyli ceny znowu będą zmierzać w kierunku 9 zł. Czego realnie mogą spodziewać się kierowcy?

– W tym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie ewentualnego dalszego przedłużenia pakietu obniżającego ceny paliw na stacjach – zapowiedział Minister Energii Miłosz Motyka na antenie PR1. Jego zdaniem, gdy cena baryłki ropy wróci do poziomu z początku marca, a sytuacja na Bliskim Wschodzie w pełni się ustabilizuje, będzie można mówić o stopniowym wygaszaniu programu CPN.