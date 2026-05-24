Wystarczy centymetr koła na ciągłej. Za wyprzedzanie roweru grozi 11 punktów

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
Wyprzedzanie rowerzysty na linii ciągłej to dla wielu kierowców test cierpliwości, który może skończyć się kumulacją punktów karnych
Rowerzyści masowo wylegli na drogi i ruszyły policyjne kontrole kierowców. Przepisy o wyprzedzaniu jednośladów na linii ciągłej to czysta matematyka, w której przeciętny samochód osobowy po prostu się nie mieści. Wystarczy, że opona na milimetr dotknie białej linii, a drogówka bez wahania zsumuje kary z taryfikatora. Wyjaśniamy, jak nie stracić 11 punktów karnych za jednym zamachem.

Linia ciągła to nie zawsze zakaz. Przepisy mówią o jednym wyjątku

Sama linia ciągła – pojedyncza (P-2) lub podwójna (P-4) – nie oznacza bezwzględnego zakazu wyprzedzania. Przepisy zabraniają natomiast najeżdżania i przekraczania tej linii.

W praktyce: jeśli twoje auto jest na tyle wąskie, a pas ruchu na tyle szeroki, że zmieścisz się bez najechania na linię – możesz wyprzedzić. Jeśli nie – musisz poczekać.

Matematyka kontra przepisy, czyli gdzie ukryto pułapkę lub 1 metr odstępu. To tutaj zaczynają się schody

Przepisy (art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym) mówią jasno: wyprzedzając rowerzystę, trzeba zachować co najmniej 1 metr odstępu. To tutaj pojawia się najczęstszy problem. Na większości polskich dróg lokalnych:

  • pas ruchu jest zbyt wąski,
  • rowerzysta jedzie zgodnie z prawem blisko krawędzi (ale nie po samym piachu),
  • samochód osobowy ma ok. 1,8-2 m szerokości.

Efekt? Niemal niemożliwe jest zachowanie metra odstępu bez najechania na linię ciągłą. To oznacza, że wyprzedzanie jest niedozwolone.

I to jest właśnie ten jeden kluczowy szczegół wynikający z geometrii. Suma szerokości auta, jednego metra bezpiecznego odstępu oraz pozycji rowerzysty na jezdni decyduje o tym, czy zmieścisz się na swoim pasie. Jeśli zabraknie choćby centymetra i koło dotknie linii – popełniasz wykroczenie.

Gdy nie ma wyjścia – musisz jechać z prędkością roweru

Wyobraź sobie drogę z podwójną linią ciągłą. Nie ma ścieżki rowerowej, pobocze jest wąskie, a z naprzeciwka jadą auta. W takiej sytuacji nie masz wyboru – musisz jechać za rowerzystą.

Choć bywa to frustrujące, prawo nie przewiduje tu taryfy ulgowej. Wyprzedzanie "na gazetę" lub przeciskanie się na centymetry to proszenie się o kolizję i wysoki mandat. To kierowca odpowiada za bezpieczne wykonanie manewru.

Ważne: Znak zakazu wyprzedzania (B-25) nie dotyczy rowerów jednośladowych. Możesz więc wyprzedzić rowerzystę "na zakazie", o ile nie przejedziesz linii ciągłej.

Warto jednak pamiętać o prawnym niuansie: to wyłączenie dotyczy wyłącznie pojazdów jednośladowych. Jeśli na drodze ze znakiem B-25 spotkasz rowerzystę jadącego z szeroką przyczepką rowerową lub poruszającego się trzykołowym rowerem towarowym (cargo), wyprzedzić go już nie możesz – nawet jeśli zmieściłbyś się przed linią ciągłą.

Pułapka: Rowerzysta się zatrzymał?

Wielu kierowców sądzi, że jeśli rowerzysta stanie na krawędzi jezdni, linia ciągła przestaje obowiązywać. To błąd. Manewr zmienia się z wyprzedzania w omijanie, ale zakaz najeżdżania na linię P-2 lub P-4 pozostaje w mocy. Jeśli nie mieścisz się na swoim pasie – formalnie wciąż powinieneś czekać, aż pojazd ruszy lub usunie się z drogi.

Słone kary za błąd przy rowerze. Portfel zaboli najmocniej

W konfrontacji samochodu z rowerem na linii ciągłej, portfel kierowcy ucierpi najbardziej. Policja często stosuje tu kumulację:

Co zrobił kierowca?

Mandat

Punkty karne

Przejazd zbyt blisko rowerzysty

300 zł

6 pkt

Najechanie na podwójną ciągłą (P-4)

200 zł

5 pkt

Najechanie na linię ciągłą (P-2 lub P-7b)

100 zł

1 pkt

Kumulacja za rower, czyli 11 punktów karnych i mandat 500 zł

Warto pamiętać, że policjant nie musi wybierać. Jeśli podczas wyprzedzania jednocześnie najedziesz na podwójną ciągłą i zrobisz to "na gazetę" (zbyt blisko roweru), kary mogą się zsumować. Wtedy pośpiech może kosztować 500 zł i aż 11 punktów karnych.

Gdy sprawa trafi do sądu...

W skrajnych przypadkach, gdy manewr zostanie uznany za stworzenie realnego zagrożenia bezpieczeństwa (np. zmuszenie rowerzysty do gwałtownego zjechania na pobocze), sprawa może trafić do sądu. Tam grzywny są znacznie wyższe.

Wniosek? 30 sekund cierpliwości za rowerzystą to najtańszy sposób na zachowanie czystego konta punktowego.

