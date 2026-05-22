Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 05:50
[aktualizacja dzisiaj, 10:57]
Minister Energii podał nowe ceny maksymalne, a analitycy e-petrol.pl nie mają wątpliwości: od soboty kierowców czeka zmiana na stacjach. Orlen zdążył już obniżyć stawki hurtowe, co lada moment zobaczymy na pylonach. Ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla od 23 maja? Sprawdziłem, jak wyglądają najnowsze cenniki i weekendowe promocje gigantów.

Ile kosztuje benzyna 95, LPG i diesel? Byłem dziś na Orlenie, Circle K, BP i Amic

Dziś za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,48 zł/l, podczas gdy szlachetniejsza "98-ka" to wydatek rzędu 7,06 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikami Diesla za litr oleju napędowego muszą z kolei wyłożyć 6,91 zł. Te stawki to efekt oficjalnego obwieszczenia Ministra Energii, które obowiązuje tylko do końca dnia. Zdjęcia, które zrobiłem rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie trzymają się maksymalnych limitów.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed zmianą cen na sobotę:

  • Benzyna 95: Na Circle K i Amic kosztuje 6,47 zł/l, BP i Orlen to stawka maksymalna, czyli 6,48 zł/l;
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,87 zł/l (Circle K i Amic), przez 6,89 na Orlenie po 6,91 zł/l na stacji BP.
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,74 do 3,75 zł/l (najdrożej na Orlenie).

Okazja potrwa jeszcze tylko chwilę. Paliwo premium w cenie zwykłego

Podczas wizyty na stacjach zauważyłem ciekawą anomalię. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus kosztują niemal tyle samo, odpowiednio 6,47 zł/l i 6,48 zł/l.

Z kolei na BP diesel klasyczny i Ultimate są w identycznej cenie po 6,91 zł/l. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno to doceni.

Nowe ceny paliw od soboty 23 maja. Ile kosztuje benzyna 95 i diesel?

Od soboty 23 maja do poniedziałku 25 maja włącznie na stacjach zaczną obowiązywać zupełnie inne kwoty. Jak wysokie? Jakub Bogucki, analityk rynku z e-petrol.pl, uważa, że z uwagi na obecną sytuację na rynkach międzynarodowych ceny paliw w Polsce powinny spaść.

– Jeśli chodzi o benzynę, myślę, że poziom poniżej 6,40 zł jest jak najbardziej prawdopodobny. W przypadku oleju napędowego możemy zejść nawet do 6,90 zł za litr wylicza ekspert w rozmowie z PAP.

Ekspert podał wyliczenia. Orlen obniża ceny w hurcie

Orlen obniżył już hurtowe ceny benzyny 95 o 23 zł, a oleju napędowego aż o 50 zł za metr sześcienny. W efekcie w ostatnich dniach maja na stacjach możemy spodziewać się wyraźnych spadków. Zdaniem ekspertów ceny diesla powinny zamknąć się w przedziale 6,80-6,90 zł/l, a popularna "95-ka" może kosztować między 6,30 a 6,40 zł/l.

Zmiany ucieszą też kierowców samochodów z instalacją LPG. – Jeśli chodzi o rynek autogazu, tutaj również mamy do czynienia z pewną tendencją spadkową. Myślę, że zejście poniżej 3,65 zł za litr gazu w najbliższym tygodniu jest w pełni prawdopodobne – ocenia Bogucki.

Paliwo droższe o 1,20 zł? Dlaczego 31 maja to kluczowa data

To właśnie ta data spędza sen z powiek analitykom i jest powodem, dla którego wizja paliwa po 8 zł staje się realna. 31 maja wygasa rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej" (CPN). Czym to grozi? Jeśli obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa nie zostanie przedłużone przez rząd, ceny drastycznie skoczą w górę prawie z dnia na dzień. Analitycy e-petrol.pl szacują, że brak reakcji rządu przełoży się na wzrost stawek o około 1,20 zł na litrze. W takim czarnym scenariuszu benzyna 95 kosztowałaby 7,70 zł/l, a za diesla płacilibyśmy aż 8,20 zł/l.

Weekendowe trzęsienie cen. Orlen ścina benzynę o 35 groszy

Na szczęście końcówka maja przynosi też świetne wiadomości promocyjne. Orlen właśnie uruchomił nową odsłonę letnich rabatów. Wielka akcja startuje w piątek 22 maja i potrwa przez 15 kolejnych tygodni – aż do 30 sierpnia (do godziny 23:59). Zasady są proste, choć wysokość zniżki zależy od naszych zakupów:

  • Rabat 20 gr/l – otrzymasz automatycznie po aktywacji kuponu w aplikacji Orlen Vitay podczas tankowania.
  • Rabat 35 gr/l – zyskasz, jeśli oprócz aktywacji kuponu zrobisz na stacji zakupy z oferty pozapaliwowej (np. kawa, hot-dog czy płyn do spryskiwaczy) za minimum 5 zł.

Promocja obejmuje zarówno benzynę, jak i olej napędowy. Limit pojedynczego, zniżkowego tankowania to 50 litrów, a w całym okresie wakacyjnym kierowcy będą mogli kupić taniej łącznie aż 700 litrów paliwa.

Promocje na BP i Moya. Gdzie zatankujesz najtaniej?

Konkurencja jedzie śladem lidera rynku. Na stacjach BP do 24 maja obowiązują identyczne rabaty – po aktywacji kuponów w aplikacji zgarniesz 35 gr zniżki na litrze benzyny 95 lub diesla (przy tankowaniu do 50 litrów).

Z kolei sieć Moya przygotowała ofertę na swoich bezobsługowych stacjach Moya express. W najbliższy weekend (od 22 do 24 maja) kierowcy mogą skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego, który obniża cenę paliwa o 31 gr na litrze.

Tomasz Sewastianowicz
