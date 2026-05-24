Zostało tylko 8 dni. Po 31 maja benzyna po 8 zł? Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:05
Stacja paliw Orlen - ceny 24.05.2026
Tak w niedzielny poranek wyglądały ceny na pylonach polskich stacji. To ostatnie dni względnego spokoju przed 31 maja/Tomasz Sewastianowicz
Na dziś Ministerstwo Energii ustaliło limity cen paliw, jednak te bariery za chwilę znikną. Prezydent Trump jednym zdaniem zmienił reguły gry na światowych rynkach. Sprawdziłem, ile dokładnie zapłacisz za benzynę 95, diesla i LPG. Zegar odlicza – zostało tylko 8 dni do wygaśnięcia pakietu "Ceny Paliw Niżej". Jeśli Ministerstwo Finansów nie przedłuży tarczy, od 1 czerwca czeka nas cenowy horror.

Paliwo droższe o 1,40 zł? Dlaczego 31 maja to kluczowa data

To właśnie ta data spędza sen z powiek kierowców i analityków oraz jest powodem, dla którego wizja paliwa po 8 zł staje się realna. 31 maja wygasa rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej" (CPN). Czym to grozi? Jeśli obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa nie zostanie przedłużone przez rząd, ceny drastycznie skoczą w górę prawie z dnia na dzień.

Eksperci szacują, że brak reakcji rządu przełoży się na wzrost stawek o około 1,20-1,40 zł na litrze. W takim czarnym scenariuszu benzyna 95 kosztowałaby od 7,70 zł/l, a za diesla płacilibyśmy minimum 8,20 zł/l. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

– W przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie ewentualnego dalszego przedłużenia pakietu obniżającego ceny paliw na stacjach – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii na antenie PR1.

Jego zdaniem, gdy cena baryłki ropy wróci do poziomu z początku marca, a sytuacja na Bliskim Wschodzie w pełni się ustabilizuje, będzie można mówić o stopniowym wychodzeniu z programu CPN.

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K i Amic. Oto co zastałem

Nadchodzący tydzień to prawdopodobnie ostatnie tak "bezpieczne okienko" dla naszych portfeli. Żeby sprawdzić realną sytuację, odwiedziłem rano najważniejsze sieci w kraju.

Obecnie za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,46 zł/l, szlachetniejsza "98-ka" to równe 7 zł/l, a na diesla wydasz do 6,85 zł/l. To bezpośredni efekt nowego obwieszczenia Ministerstwa Energii, które obowiązuje do poniedziałku 25 maja włącznie.

Stacja paliw Orlen - ceny 24.05.2026/Tomasz Sewastianowicz

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie wstrzeliły się w rządowe limity. Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed poniedziałkową zmianą:

  • Benzyna 95: Na stacjach Amic kosztuje 6,45 zł/l. Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l.
  • Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP).
  • LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,74 do 3,75 zł/l, przy czym najdrożej jest na Orlenie.

Benzyna premium w cenie zwykłej. Cud na stacjach paliw

Przy okazji zauważyłem ciekawą ofertę. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus, a także klasyczny diesel i diesel milesPlus, kosztują dokładnie tyle samo – odpowiednio 6,46 zł/l i 6,85 zł/l.

Z kolei na BP diesel klasyczny i Ultimate są dostępne w identycznej cenie 6,85 zł/l. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno to doceni.

Stacja paliw BP - ceny 24.05.2026/Tomasz Sewastianowicz
Stacja paliw Circle K - ceny 24.05.2026/Tomasz Sewastianowicz

Trump i Orlen tną ceny w hurcie. Co wydarzy się w poniedziałek?

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, a obecnie omawiane są ostatnie szczegóły. Jego zdaniem umowa zostanie ogłoszona wkrótce, co doprowadzi do otwarcia strategicznej Cieśniny Ormuz.

Globalny rynek zareagował błyskawicznie. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen właśnie obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 41 zł, odmiana 98 o 34 zł, a olej napędowy aż o 101 zł za metr sześcienny. Co to oznacza dla stacji i kierowców?

Ile zapłacimy za paliwo w tym tygodniu? Oficjalne prognozy

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że od poniedziałku 25 maja ceny detaliczne ukształtują się następująco:

  • Benzyna 95: przedział 6,34-6,45 zł/l
  • Benzyna 98: przedział 6,87-6,98 zł/l
  • Diesel (ON): zejście do poziomu 6,72-6,83 zł/l
  • LPG: spadek do granic 3,59-3,68 zł/l

Kierowcy aut z instalacją gazową wreszcie mogą nieśmiało się uśmiechnąć. Jednak warto pamiętać, że autogaz i tak pozostaje o około 90 groszy na litrze droższy niż przed wybuchem konfliktu w Iranie.

Zwrot akcji na stacjach. Eksperci prognozują obniżki

Również specjaliści z biura Reflex zauważają, że w ślad za spadkiem cen hurtowych kierowcy na stacjach zaczną tankować taniej. Prognoza średnich cen na tydzień 25-29 maja 2026 roku wygląda obiecująco:

Rodzaj paliwa

Prognoza średniej ceny

Przewidywana zmiana

Benzyna 95

6,36 zł/l

taniej o 10 groszy

Benzyna 98

6,99 zł/l

taniej o 11 groszy

Diesel ON

6,80 zł/l

taniej o 10 groszy

Gaz LPG

3,63 zł/l

taniej o 5 groszy

Stacja paliw Amic - ceny 24.05.2026/Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora

