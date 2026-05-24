Zostało tylko 8 dni. Po 31 maja benzyna po 8 zł? Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach

Paliwo droższe o 1,40 zł? Dlaczego 31 maja to kluczowa data

To właśnie ta data spędza sen z powiek kierowców i analityków oraz jest powodem, dla którego wizja paliwa po 8 zł staje się realna. 31 maja wygasa rządowy pakiet "Ceny Paliw Niżej" (CPN). Czym to grozi? Jeśli obniżenie VAT-u i akcyzy na paliwa nie zostanie przedłużone przez rząd, ceny drastycznie skoczą w górę prawie z dnia na dzień.

Eksperci szacują, że brak reakcji rządu przełoży się na wzrost stawek o około 1,20-1,40 zł na litrze. W takim czarnym scenariuszu benzyna 95 kosztowałaby od 7,70 zł/l, a za diesla płacilibyśmy minimum 8,20 zł/l. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

– W przyszłym tygodniu powinna zapaść decyzja w sprawie ewentualnego dalszego przedłużenia pakietu obniżającego ceny paliw na stacjach – powiedział Miłosz Motyka, Minister Energii na antenie PR1.

Jego zdaniem, gdy cena baryłki ropy wróci do poziomu z początku marca, a sytuacja na Bliskim Wschodzie w pełni się ustabilizuje, będzie można mówić o stopniowym wychodzeniu z programu CPN.

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K i Amic. Oto co zastałem

Nadchodzący tydzień to prawdopodobnie ostatnie tak "bezpieczne okienko" dla naszych portfeli. Żeby sprawdzić realną sytuację, odwiedziłem rano najważniejsze sieci w kraju.

Obecnie za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,46 zł/l, szlachetniejsza "98-ka" to równe 7 zł/l, a na diesla wydasz do 6,85 zł/l. To bezpośredni efekt nowego obwieszczenia Ministerstwa Energii, które obowiązuje do poniedziałku 25 maja włącznie.

Zdjęcia, które zrobiłem dziś rano na stacjach największych sieci w Polsce, potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie wstrzeliły się w rządowe limity. Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed poniedziałkową zmianą:

Benzyna 95: Na stacjach Amic kosztuje 6,45 zł/l. Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l.

Na stacjach Amic kosztuje Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l. Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP).

Stawki wahają się od (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP). LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,74 do 3,75 zł/l, przy czym najdrożej jest na Orlenie.

Benzyna premium w cenie zwykłej. Cud na stacjach paliw

Przy okazji zauważyłem ciekawą ofertę. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus, a także klasyczny diesel i diesel milesPlus, kosztują dokładnie tyle samo – odpowiednio 6,46 zł/l i 6,85 zł/l.

Z kolei na BP diesel klasyczny i Ultimate są dostępne w identycznej cenie 6,85 zł/l. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty – silnik na pewno to doceni.

Trump i Orlen tną ceny w hurcie. Co wydarzy się w poniedziałek?

Prezydent USA Donald Trump oznajmił, że porozumienie z Iranem zostało w dużej mierze wynegocjowane, a obecnie omawiane są ostatnie szczegóły. Jego zdaniem umowa zostanie ogłoszona wkrótce, co doprowadzi do otwarcia strategicznej Cieśniny Ormuz.

Globalny rynek zareagował błyskawicznie. Potwierdzają to ruchy krajowego potentata – Orlen właśnie obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 41 zł, odmiana 98 o 34 zł, a olej napędowy aż o 101 zł za metr sześcienny. Co to oznacza dla stacji i kierowców?

Ile zapłacimy za paliwo w tym tygodniu? Oficjalne prognozy

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że od poniedziałku 25 maja ceny detaliczne ukształtują się następująco:

Benzyna 95: przedział 6,34-6,45 zł/l

Benzyna 98: przedział 6,87-6,98 zł/l

Diesel (ON): zejście do poziomu 6,72-6,83 zł/l

LPG: spadek do granic 3,59-3,68 zł/l

Kierowcy aut z instalacją gazową wreszcie mogą nieśmiało się uśmiechnąć. Jednak warto pamiętać, że autogaz i tak pozostaje o około 90 groszy na litrze droższy niż przed wybuchem konfliktu w Iranie.

Zwrot akcji na stacjach. Eksperci prognozują obniżki

Również specjaliści z biura Reflex zauważają, że w ślad za spadkiem cen hurtowych kierowcy na stacjach zaczną tankować taniej. Prognoza średnich cen na tydzień 25-29 maja 2026 roku wygląda obiecująco:

Rodzaj paliwa Prognoza średniej ceny Przewidywana zmiana Benzyna 95 6,36 zł/l taniej o 10 groszy Benzyna 98 6,99 zł/l taniej o 11 groszy Diesel ON 6,80 zł/l taniej o 10 groszy Gaz LPG 3,63 zł/l taniej o 5 groszy