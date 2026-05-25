Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG

Od 1 czerwca paliwo droższe o 1,40 zł? Dlaczego 31 maja to kluczowa data

Data 31 maja spędza sen z powiek polskich kierowców. To właśnie wtedy formalnie kończy się działanie programu CPN. Eksperci rynku paliw (m.in. z e-petrol.pl) ostrzegają, że nagłe wyłączenie rządowych dopłat i powrót do stawek rynkowych oznaczałyby potężny wstrząs dla portfeli.

W czarnym scenariuszu, bez reakcji rządu, ceny detaliczne na stacjach paliw mogłyby wzrosnąć z dnia na dzień o około 1,20-1,40 zł na litrze. W takim wypadku:

Benzyna 95 błyskawicznie skoczyłaby do poziomu 7,70 zł/l,

błyskawicznie skoczyłaby do poziomu Olej napędowy (diesel) kosztowałby minimum 8,20 zł/l, ponownie zmierzając w kierunku psychologicznej granicy 9 zł.

Czy te prognozy się spełnią? Minister finansów ucina spekulacje.

Program CPN zostaje z nami do 14 czerwca 2026? Minister wykłada karty

– Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" zostanie prawdopodobnie przedłużony – zapowiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego. – Trwają analizy, mamy dosyć pozytywny rozwój wydarzeń przez weekend. Widzimy, że dzisiaj ceny ropy Brent spadają. Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne – wskazał.

Szef resortu finansów doprecyzował, że pakiet CPN tradycyjnie przedłużany jest o dwa tygodnie. Dla kierowców oznacza to utrzymanie limitów cenowych przynajmniej do 14 czerwca 2026 roku.

Kiedy rząd wyłączy ręczne sterowanie cenami paliw? Minister energii Miłosz Motyka wskazał dwa kluczowe warunki, które muszą zostać spełnione, by mówić o stopniowym wychodzeniu z programu CPN:

cena baryłki ropy musi wrócić do stabilnego poziomu z początku marca,

musi wrócić do stabilnego poziomu z początku marca, sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie musi w pełni się ustabilizować.

Sprawdziłem ceny na stacjach Orlen, BP, Circle K i Amic. Oto co zastałem

W poniedziałek 25 maja za benzynę 95 zapłacisz maksymalnie 6,46 zł/l, szlachetniejsza "98-ka" to równe 7 zł/l, a na diesla wydasz do 6,85 zł/l – to efekt oficjalnego obwieszczenia Ministra Energii, które obowiązuje do końca dnia. Moje zdjęcia potwierdzają jedno: Orlen, Circle K, BP i Amic idealnie trzymają się maksymalnych limitów.

Tak wyglądają stawki dla kierowców tuż przed wtorkową zmianą cen:

Benzyna 95: Na stacjach Amic kosztuje 6,45 zł/l. Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l.

Na stacjach Amic kosztuje 6,45 zł/l. Na Orlenie, Circle K oraz BP obowiązuje stawka maksymalna, czyli 6,46 zł/l. Diesel (ON): Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP).

Stawki wahają się od 6,83 zł/l (Orlen) do 6,85 zł/l (Circle K, Amic oraz BP). LPG: Autogaz kosztuje średnio od 3,74 do 3,75 zł/l (najdrożej jest na Orlenie).

Paliwo premium w cenie zwykłego. Ta okazja potrwa jeszcze tylko chwilę

Podczas objazdu stacji zauważyłem ciekawą anomalię, którą warto wykorzystać przed zmianą cenników. Na Circle K zwykła benzyna 95 i uszlachetniona milesPlus, a także klasyczny diesel i diesel milesPlus, kosztują dokładnie tyle samo – odpowiednio 6,46 zł/l i 6,85 zł/l.

Z kolei na BP diesel klasyczny i Ultimate są dostępne w identycznej cenie 6,85 zł/l. Taka okazja potrwa jeszcze przez cały poniedziałek, bo od wtorku wejdą w życie nowe stawki. Warto wykorzystać ten moment i zalać paliwo premium bez żadnej dopłaty.

Co zobaczymy na stacjach od wtorku? Orlen już tnie ceny paliw w hurcie

Orlen zareagował na sytuację na rynkach międzynarodowych i wyraźnie obniżył hurtowe ceny paliw. Benzyna 95 potaniała o 41 zł, odmiana 98 o 34 zł, a olej napędowy aż o 101 zł za metr sześcienny. Co to oznacza dla kierowców?

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że od wtorku 26 maja ceny detaliczne na stacjach spadną i ukształtują się w następujących przedziałach:

Benzyna 95: przedział 6,34-6,45 zł/l

Benzyna 98: przedział 6,87-6,98 zł/l

Diesel (ON): zejście do poziomu 6,72-6,83 zł/l

LPG: spadek do granic 3,59-3,68 zł/l

Kierowcy aut z instalacją LPG także mają powód do zadowolenia. Warto jednak pamiętać, że autogaz i tak pozostaje o około 90 groszy na litrze droższy niż przed wybuchem konfliktu w Iranie.

Zwrot akcji na stacjach. Nowe zestawienie cen benzyny, diesla i LPG

Specjaliści z biura Reflex również potwierdzają, że w ślad za spadkiem cen hurtowych kierowcy zaczną tankować taniej. Prognoza średnich cen na trwający tydzień wygląda obiecująco:

Rodzaj paliwa Prognoza średniej ceny Przewidywana zmiana Benzyna 95 6,36 zł/l taniej o 10 groszy Benzyna 98 6,99 zł/l taniej o 11 groszy Diesel ON 6,80 zł/l taniej o 10 groszy Gaz LPG 3,63 zł/l taniej o 5 groszy