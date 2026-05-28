Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:10
GAC Emkoo 2.0 Hybrid już w Polsce. Ile kosztuje ten rodzinny SUV?
GAC Emkoo 2.0 Hybrid wjeżdża do gry. Ma 4,7 m długości, praktyczne nadwozie, przestronne wnętrze oraz ogromny bagażnik. W przeciwieństwie do wielu innych chińskich SUV-ów ten model wykorzystuje napęd hybrydowy zbudowany według najlepszych wzorców – technologii dopracowanej przez Toyotę. Polska cena tego auta pokazuje, jak daleko odjechał nasz rynek motoryzacyjny.

Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid już Polsce. To SUV z genami Toyoty

Koncern GAC (czyt. gak), czyli Guangzhou Automobile Group, to jeden z gigantów chińskiego rynku motoryzacyjnego. Choć marka zadebiutowała w Polsce jesienią zeszłego roku z dwoma modelami elektrycznymi (Hyptec HT i Aion V), to dopiero teraz wytacza najcięższe działa. Do salonów trafia samochód z klasyczną, dopracowaną hybrydą i solidnym, 2-litrowym silnikiem.

Nowy GAC Emkoo 2.0 Hybrid wkracza do klasy, w której od lat niepodzielnie króluje Toyota RAV4. Ptaszki ćwierkają, że chiński SUV wykorzystuje w swoim napędzie patenty stosowane od ponad trzech dekad przez Japończyków.

Inżynier z Camry i sekretny transfer technologii

Taki transfer technologii nie powinien dziwić – GAC w ramach spółki joint-venture produkuje w Chinach samochody dla Toyoty. Co więcej, inżynier odpowiedzialny za poprzednią generację Toyoty Camry przeniósł się do Guangzhou. Fakty łączą się same. Czego mogą spodziewać się polscy kierowcy? Oto szczegóły.

Awangarda na kołach. Jakie wymiary ma nowy SUV?

Pod względem stylistycznym Emkoo wygląda jak awangardowy prototyp, który uciekł z deski kreślarskiej prosto na ulicę. Mimo odważnych linii to w pełni seryjny samochód, wyposażony w 19-calowe felgi aluminiowe, elektrycznie wysuwane klamki oraz panoramiczny dach z roletą.

Na żywo to kawał rodzinnego SUV-a. Liczby najlepiej oddają rozmach projektantów: Emkoo mierzy 4680 mm długości, 1901 mm szerokości i 1670 mm wysokości.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Kosmiczne wnętrze i bogate wyposażenie

Wnętrze jest równie nowoczesne co karoseria. Kierowca ma przed sobą 7-calowy wyświetlacz wskaźników, a centrum zarządzania stanowi duży, 10-calowy ekran multimediów. System działa błyskawicznie, choć rozplanowanie menu z dużymi ikonami wymaga chwili przyzwyczajenia – liczba opcji i ustawień może zaskoczyć osoby przyzwyczajone do skromniejszych systemów europejskich czy japońskich.

Na liście wyposażenia standardowego znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat (ACC), kamerę 360°, asystenta utrzymania pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych oraz komplet poduszek powietrznych (w tym kurtynowe).

Genialnie wyglądają okrągłe, obrotowe nawiewy i podobne klamki wewnętrzne. Mięsista kierownica dobrze leży w dłoniach, a dwukolorowa, turkusowo-szara skórzana tapicerka potęguje wrażenie obcowania z autem z wyższej półki. Do pełni szczęścia producent dorzuca wyświetlacz HUD, system audio z sześcioma głośnikami oraz automatyczną klimatyzację z czujnikiem jakości powietrza. Rozstaw osi wynoszący 2750 mm gwarantuje mnóstwo przestrzeni na nogi dla pasażerów z tyłu.

Jaka pojemność bagażnika? Bez kompromisów

Bagażnik jest po prostu ogromny – w standardowym ustawieniu oferuje aż 638 litrów pojemności. Po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy regularną przestrzeń transportową o imponującej pojemności 1586 litrów.

Silnik 2.0 zamiast 1.5 Turbo. Hybryda "starej szkoły"

Emkoo 2.0 Hybrid to pierwsza klasyczna hybryda w polskiej gamie GAC. Układ o łącznej mocy systemowej 234 KM składa się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 2.0 pracującego w oszczędnym cyklu Atkinsona, silnika elektrycznego, wydajnego akumulatora trakcyjnego oraz automatycznej skrzyni biegów.

Zastosowanie wolnossącego silnika 2.0, w przeciwieństwie do konkurencyjnych chińskich konstrukcji opartych na wysilonych jednostkach 1.5 Turbo, to ukłon w stronę sprawdzonej szkoły inżynierii. Toyota dawno udowodniła, że większy silnik wolnossący w hybrydzie oznacza wyższą kulturę pracy, bezawaryjność i trwałość na lata.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid

Niskie zużycie paliwa i 1000 km zasięgu

W warunkach miejskich napęd ten pozwala na poruszanie się przez większość czasu wyłącznie na prądzie. Średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 4,9 l benzyny na 100 km, co przy pełnym baku przekłada się na zasięg ponad 1040 km. Auto zapewnia przy tym świetne osiągi – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje równe 8 sekund.

Ile kosztuje GAC Emkoo 2.0 Hybrid w Polsce?

Podczas gdy w Chinach ceny Emkoo startują od 119 800 juanów (ok. 64 700 zł), na polskim rynku ten hybrydowy SUV został wyceniony na 144 900 zł. Dla porównania: konkurencyjne Jaecoo 7 jest co prawda nieco tańsze (od 130 900 zł), ale oferuje mniejsze wnętrze i mniejszą hybrydę opartą na silniku 1.5 Turbo.

GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
