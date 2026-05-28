Od czwartku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Oto najnowsze zestawienie

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:03
Ceny paliw na stacji Orlen pod koniec maja 2026 roku. Pylon pokazuje stawki: benzyna 95 – 6,42 zł, diesel – 6,72 zł, LPG – 3,75 zł
Środowe ceny paliw na stacji Orlen. Od czwartku 28 maja wchodzą w życie nowe limity/Tomasz Sewastianowicz
Od czwartku, 28 maja, na kierowców czeka nowa rzeczywistość cenowa. Choć nad programem tarczy "CPN" zawisła niepewność, a w sieci huczy od plotek o nagłym skoku cen o 1,40 zł, rzeczywistość na stacjach zaskakuje. Sprawdziłem, jak na najnowszy raport e-petrol.pl i ruchy Orlenu zareagowały stacje. Zrobiłem zdjęcia na Orlenie, BP, Circle K i Amic. Oto jak wyglądają realne ceny.

Sprawdziłem ceny na stacjach. Moje zdjęcia potwierdzają trend

Zamiast wierzyć wyłącznie suchym komunikatom, odwiedziłem wczoraj stacje paliw największych graczy w Polsce. Koncerny musiały dostosować się do ostatnich wytycznych i limitów rządu. Efekt? Różnice widać gołym okiem:

  • Benzyna 95: Na stacjach Orlen, Circle K oraz BP obowiązywała stawka maksymalna 6,42 zł/l. Wyłamał się Amic, obniżając cenę do 6,41 zł/l.
  • Diesel (ON): Najtaniej było na Circle K i Amic (6,71 zł/l). Orlen trzymał poziom 6,72 zł/l, a najdrożej wypadło BP z ceną 6,75 zł/l.
  • LPG: Autogaz kosztował średnio od 3,73 do 3,75 zł/l (najwyższą stawkę zanotowaliśmy na stacjach Orlenu).

Od czwartku nowe ceny benzyny 95. Minister obniża limity

Minister Energii ogłosił, że w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31 zł, benzyny 98 – 6,86 zł, a oleju napędowego – 6,57 zł. Oznacza to, że nowe ceny maksymalne wszystkich paliw na stacjach będą od czwartku jeszcze niższe niż stawki, które zastałem na pylonach w środę.

Hurt mocno w dół. Analiza e-petrol.pl

Z czego wynikają te stawki? Z najnowszego raportu analityków e-petrol.pl wynika, że taniejąca na światowych rynkach ropa wymusiła korekty. Trend ten bezwzględnie potwierdza ruch krajowego giganta. Orlen obniżył ceny hurtowe w następujący sposób:

  • Benzyna 95: spadek o 94 zł/m³
  • Benzyna 98: spadek o 87 zł/m³
  • Olej napędowy: spadek o 157 zł/m³

Gdzie zatankujesz najtaniej? Paliwowa mapa Polski

Koszty paliw tradycyjnie już różnią się w zależności od regionu kraju:

  • Najtaniej: Województwo śląskie i pomorskie. Tam benzyna 95 kosztuje średnio 6,34 zł/l, a diesel 6,65 zł/l. Z kolei LPG najtańsze jest w województwie lubelskim i świętokrzyskim (3,48 zł/l).
  • Najdrożej: Dolny Śląsk i łódzkie (benzyna 95 po 6,38 zł/l). Województwo łódzkie wraz z kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i małopolskim przodują też w drożyźnie diesla (6,71 zł/l). Autogaz najwięcej kosztuje na Opolszczyźnie - 3,73 zł/l.
Co wydarzy się 31 maja? Koniec programu CPN i decyzja ministra

Wokół nadchodzącego weekendu narosło wiele mitów. 31 maja formalnie wygasa obecna edycja programu dopłat "Ceny Paliwa Niżej". Czarne scenariusze ekspertów rynkowych zakładały, że bez reakcji rządu paliwo mogłoby z dnia na dzień podrożeć o 1,20-1,40 zł na litrze, windując benzynę do 7,70 zł/l, a diesla do poziomu 8,20 zł/l.

Kierowcy mogą jednak odetchnąć z ulgą. Spekulacje uciął minister finansów Andrzej Domański.

Pakiet "Ceny Paliwa Niżej" zostanie prawdopodobnie przedłużony. Widzimy, że dzisiaj ceny ropy Brent spadają. Prawdopodobnie takie przedłużenie będzie potrzebne – zapowiedział szef resortu finansów.

Program ma zostać tradycyjnie przedłużony o dwa tygodnie, co oznacza ochronę kierowców przynajmniej do 14 czerwca 2026 roku. Jak wskazał minister energii Miłosz Motyka, powrót do pełnego rynkowego sterowania cenami nastąpi dopiero, gdy sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie w pełni się ustabilizuje.

