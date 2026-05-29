Zapadła ostateczna decyzja ws. badań starszych kierowców. Oto nowa granica wieku

Koniec bezterminowego prawa jazdy. Unia wprowadza nowe zasady dla milionów Polaków

Komisja Europejska nie rezygnuje z ambitnej "Wizji Zero". Cel jest jasny: do 2050 roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach UE ma spaść niemal do zera. To ogromne wyzwanie, bo obecnie każdego roku ginie ponad 20 tys. osób. Unijny plan zakłada, że już do 2030 roku liczba tragedii spadnie o połowę.

Parlament Europejski przyjął już kluczowe stanowisko w sprawie zmian przepisów. Nowe zasady wydawania praw jazdy i obowiązkowych badań lekarskich są już na ostatniej prostej. Co te zmiany oznaczają w praktyce dla polskich kierowców?

Badania co 5 lat jednak wejdą w życie? Parlament Europejski wypracował kompromis dla seniorów

Obowiązkowe badania lekarskie kierowców-seniorów to rozwiązanie, które rozpaliło emocje w krajach członkowskich UE. Komisja Europejska chciała, by starsi kierowcy stawiali się na badania lekarskie co 5 lat – inaczej ich prawo jazdy traciłoby ważność. W pierwotnej propozycji przepisów negatywna opinia specjalisty również skutkowałaby automatyczną utratą uprawnień.

Posłowie PE nie poparli jednak skrócenia ważności uprawnień seniorów tylko ze względu na metrykę, aby uniknąć dyskryminacji i nakładania dodatkowych ograniczeń. Wybrali rozwiązanie kompromisowe.

– Nowe przepisy przesunęły wiek kierowców z 50 na 65 lat, kiedy to państwa członkowskie mogą – ale nie są zobowiązane – skrócić ważność prawa jazdy, aby zastosować zwiększoną częstotliwość badań lekarskich (…) – mówi dziennik.pl Dorota Kolińska z biura prasowego Parlamentu Europejskiego.

– Ważność prawa jazdy wyniesie 15 lat lub 10 lat, jeśli dokument będzie pełnił funkcję dowodu tożsamości. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów termin ten wyniesie 5 lat – wyjaśnia Kolińska. – Państwa członkowskie będą mogły jednak dla starszych kierowców skrócić ważność prawa jazdy, np. do 5 lat. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do poszczególnych krajów – dodaje.

Kiedy zmiany wejdą w życie? Harmonogram wdrażania przepisów w Polsce (2028-2029)

Przed uzyskaniem pierwszego prawa jazdy lub przedłużeniem dokumentu, kierowca będzie musiał przejść badania lekarskie, m.in. wzroku i układu krążenia. Co istotne, kraje Unii otrzymały furtkę: będą mogły zdecydować o zastąpieniu wizyty u lekarza (dla kierowców osobówek i motocykli) formularzem samooceny. O tym, czy w Polsce wystarczy "oświadczenie o zdrowiu", zdecyduje polski rząd.

Państwa członkowskie będą miały cztery lata na wprowadzenie nowych przepisów od momentu ich ostatecznego zatwierdzenia. W praktyce oznacza to, że nowe zasady zaczną obowiązywać w okolicach lat 2028-2029.

75 lat to granica krytyczna. Psycholog transportu o drastycznym spadku formy

Szacuje się, że do 2050 roku w Unii Europejskiej blisko połowa populacji będzie miała 50 lat lub więcej. W Polsce procesy starzenia się będą postępować jeszcze szybciej, a liczba osób w wieku emerytalnym znacząco wzrośnie już w 2030 roku. Według różnych klasyfikacji (np. stosowanych przez WHO), za początek starości często przyjmuje się wiek 60 lub 65 lat. Nad Wisłą osoby po 60. roku życia stanowią już znaczącą część społeczeństwa. Jak to wpływa na bezpieczeństwo?

– Nie ma precyzyjnego wieku, w którym należy przestać prowadzić, ale u większości ludzi sprawność psychofizyczna obniża się z latami – mówi dziennik.pl dr Ewa Odachowska-Rogalska, psycholog transportu i traumatolog z Instytutu Transportu Samochodowego. – Największe zmiany czasu reakcji występują w wieku 50-60 lat oraz po 65. roku życia. Osoby po 75. roku życia charakteryzują się nawet dwukrotnie dłuższym czasem reakcji w porównaniu do osób młodszych – ostrzega.

Największym wyzwaniem okazują się skrzyżowania. Seniorzy potrzebują średnio o 50 proc. więcej czasu na podjęcie decyzji o pierwszeństwie przejazdu niż młodzi kierowcy. Zawężone pole widzenia, słaba wrażliwość na kontrast i gorsza ocena odległości przyczyniają się do błędów, nierzadko tragicznych w skutkach.

Koniec z badaniami za karę? Ekspert ITS proponuje nowe rozwiązanie dla seniorów

Obecnie polscy kierowcy amatorzy odwiedzają gabinety lekarskie (lub psychologiczne) niemal wyłącznie w dwóch przypadkach: gdy wyrabiają dokument lub gdy rażąco złamią prawo (alkohol, wypadki, punkty karne). Ekspertka ITS uważa, że to za mało.

– Badania psychologiczne dają kierowcy bezcenną wiedzę o jego własnych ograniczeniach – wyjaśnia dr Odachowska-Rogalska. – Świadomy senior-kierowca może sam zdecydować o unikaniu tras w godzinach szczytu czy po zmierzchu. Kluczowe powinno być kierowanie na badania osób zagrożonych np. demencją, niezależnie od tego, ile mają lat – wskazuje.

Statystyki policji za 2025 rok. Seniorzy wyprzedzili młodych kierowców w tragicznej tabeli

Z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji dotyczącego wypadków drogowych w 2025 roku wynika, że na 19 195 zdarzeń kierowcy w wieku 60 lat i starsi spowodowali w ubiegłym roku 3866 wypadków. Zginęło w nich 339 osób, a 4327 zostało rannych.

Co ciekawe, seniorzy pod względem liczby spowodowanych wypadków zajmują obecnie trzecie miejsce – ustępując jedynie grupom 40-59 lat oraz 25-39 lat. Tym samym osoby po 60. roku życia wyprzedziły w tej statystyce grupę "młodych kierowców" (18-24 lata), która zajmuje czwartą lokatę.

Policyjne statystyki pokazują również inny, niepokojący trend: rowerzyści w wieku 60 plus spowodowali najwięcej wypadków (338 zdarzeń) spośród wszystkich grup wiekowych. Seniorzy byli także najliczniejszą grupą ofiar śmiertelnych – łącznie w tej kategorii wiekowej na polskich drogach zginęło 611 osób.