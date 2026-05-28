Yutong z kompletem 18-metrowych autobusów w Katowicach

Yutong U18 w Katowicach. Oto nowe autobusy dla GZM

Do Katowic dojechały już wszystkie autobusy zamówione w ramach rekordowego kontraktu. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach to pierwszy polski odbiorca nowego Yutonga U18 - najdłuższego przegubowego modelu w ofercie chińskiej marki. Gigant z Państwa Środka coraz mocniej zaznacza swoją obecność w Europie, a już dziś jest największym producentem na świecie, który trzyma w garści ponad 10 proc. Globalnego rynku. Równie mocną pozycję marka wypracowała w segmencie elektrobusów - w Europie jest dziś liderem sprzedaży w szybko rosnącej kategorii.

Na ten sukces pracuje również Busnex Poland - oficjalny przedstawiciel Yutong Bus dostarczył 30 autobusów do Katowickiego PKM. Pełne nowoczesnych technologii pojazdy trafiały do Katowic w dwóch etapach. Pierwsza partia licząca 15 Yutongów została dostarczona w grudniu zeszłego roku. Drugą część dystrybutor dostarczył pod koniec kwietnia tego roku. Kontrakt opiewający na 117 milionów złotych został sfinansowany w dużej mierze przez środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowe autobusy Yutonga pomalowane zostały w żółte barwy Transportu GZM - co to za pojazdy i czym się wyróżniają?

Autobusy Yutong

To pierwsze takie autobusy w Polsce

Do Katowic dojechały nowe, 18-metrowe Yutongi U18. Najdłuższy przegubowiec oferuje przestrzeń gotową na godziny szczytu w największych miastach - na pokład zabiera nawet 125 pasażerów, z czego 46 miejsc jest siedzących. Co najmniej 12 miejsc siedzących dostępnych jest bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi, co ułatwia podróżowanie osobom starszym i pasażerom z ograniczoną mobilnością. O komfort dbają też inne udogodnienia - automatyczna klimatyzacja, elektryczne ogrzewanie czy siedzenia wyposażone w porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. System informacji pasażerskiej, kasowniki, monitoring - te elementy, montowane na życzenie zamawiającego, są z kolei opracowane również przez polskie firmy.

Yutong U18 oferuje też najnowsze technologie zapewniające bezpieczeństwo baterii, ich 24-godzinny monitoring i wielostopniową ochronę. Tak zaawansowane rozwiązania zdecydowanie wykraczają ponad rynkowe standardy wyposażenia elektrycznych autobusów. Producent sprawdza akumulatory w rygorystycznych próbach, a zanim nowy model trafi do seryjnej produkcji, przeprowadzane są testy polegające na podpalaniu, przekłuwaniu i zanurzaniu baterii stosowanych w autobusach.

Nowe elektryczne autobusy Yutong w taborze PKM Katowice / TOMASZ KAWKA/PKM Katowice

Yutong U18 - zasięg, wyposażenie

Najnowsze pojazdy we flocie PKM Katowice mają na pokładzie najnowszą technologię chińskiego producenta. Co to oznacza w praktyce? Ponad 350 km zasięgu na jednym ładowaniu i skuteczna rekuperacja energii, która zwiększa zasięg - szczególnie w miejskich warunkach. Nowością jest także system odwróconego ładowania pantografowego. Wszystkie podzespoły napędowe objęte są 36-miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów.

Kierowcy docenią z kolei panoramiczny kokpit, zestaw kamer z 360-stopniowym widokiem oraz pełną kontrolę (również zdalną) kluczowych danych i parametrów. Wyposażenie autobusu przypomina wygodną raczej osobówkę niż typowe pojazdy komunikacji miejskiej.

– To wielki dzień dla Busnex Poland. Po raz pierwszy dostarczyliśmy model 18-metrowego zeroemisyjnego autobusu. Katowice decydując się na wybór naszej oferty dołączyły do miast, które z powodzeniem przechodzą na czysty transport. Dostarczone do Białegostoku, Jeleniej Góry i Warszawy zeroemisyjne autobusy Yutong potwierdzają swoją nowoczesną i bezawaryjną technologię zielonego napędu. Pasażerowie korzystają z cichych, ekologicznych środków transportu publicznego przyczyniając się do obniżenia zanieczyszczenia środowiska. Po dostarczeniu pierwszych egzemplarzy Yutonga U18 wypełniliśmy pełną gamę modelową obecną na polskim rynku, poczynając od modelu 7-metrowego - Yutonga E7S po przegubowy model U18 – powiedział Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.

Busnex Poland dostarcza autobusy do polskich miast

Polski przedstawiciel Yutonga w ciągu 7 lat działalności dostarczył i zakontraktował już ponad 400 autobusów elektrycznych dla 39 samorządów z 11 województw. Busnex rozwija również zaplecze techniczne dla elektrycznych autobusów - we współpracy z Grupą DBK zostały otwarte trzy punkty serwisowe - w Krakowie, Olsztynie oraz Białymstoku, a w Ostrołęce powstał magazyn części zamiennych.

Yutong Bus jest liderem europejskiego rynku autobusów elektrycznych oraz najlepiej sprzedającą się na świecie marką autobusów napędzanych zieloną energią. W samym 2025 roku firma dostarczyła niemal 50 tys. autobusów zero- i niskoemisyjnych. Łącznie Yutong ma już na koncie ponad 210 tys. takich pojazdów.