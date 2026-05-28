Te roczniki muszą wymienić prawo jazdy. Rząd podał ostateczną datę i wyższe ceny

Dziennik Gazeta Prawana logo

Masz prawo jazdy wydane przed 18 stycznia 2013? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny

Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 06:12
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Policja kontroluje kierowców prawo jazdy
Rząd podał daty i nowy cennik opłat za wymianę prawa jazdy. Kierowcy muszą pilnie sprawdzić ważność "plastiku"/dziennik.pl
Wielka operacja wymiany praw jazdy obejmie 15 mln osób. Choć mowa o dokumentach wydawanych jako "bezterminowe", o kolejności wizyt w urzędzie zdecyduje rok ich zgłoszenia. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło już oficjalny harmonogram dla poszczególnych roczników oraz nowy, wyższy cennik opłat. Kiedy blankiety tracą ważność i ile będzie kosztował nowy plastik?

Bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli. Unia podjęła ostateczną decyzję

To już pewne: bezterminowe prawo jazdy zniknie z portfeli polskich kierowców. Choć dokumenty te nie mają wpisanej daty ważności, to kluczowy jest rocznik ich wydania. Wszystko przez unijną reformę, która dąży do ujednolicenia dokumentów w całej Wspólnocie. Nowe blankiety będą ważne maksymalnie 15 lat. Co to oznacza w praktyce?

Ministerstwo Infrastruktury stawia sprawę jasno. Obowiązek wymiany tzw. bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców posiadających dokument wydany przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces wymiany dotyczyć będzie około 15 mln dokumentów – powiedziała dziennik.pl Anna Szumańska, rzecznik prasowy resortu.

Wielka wymiana praw jazdy. Sprawdź, kiedy przypada Twój rocznik

Skala operacji jest ogromna, dlatego proces został rozłożony na lata. Wielka akcja wymiany rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2033 roku. Zgodnie z ustawą kluczowy jest art. 124, który wyznacza pięcioletnie okno na dopełnienie formalności. Punkt 4. określa ramy czasowe, w których kierowcy mają obowiązek stawić się w urzędzie:

  • Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra lub wcześniej na wniosek posiadacza.

Rząd chce uniknąć gigantycznych kolejek, dlatego przygotuje specjalny harmonogram. – Dokument określający szczegółowe terminy wymiany zostanie wprowadzony w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zostaną w nim uwzględnione możliwości techniczne PWPW oraz urzędów – uspokaja Szumańska. Jeśli jednak ktoś nie chce czekać na ostatnią chwilę, może już teraz złożyć wniosek "na życzenie".

Ważne: Pilnowanie dat jest kluczowe. Jazda z dokumentem, który stracił ważność, jest traktowana jak prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Grozi za to mandat od 1500 zł, a sprawa może skończyć się w sądzie zakazem prowadzenia pojazdów.

Czy po latach trzeba znowu zdawać egzamin? Resort uspokaja kierowców

Wielu kierowców obawia się, że wymiana dokumentu wiąże się z ponownym egzaminem. Ministerstwo uspokaja: uprawnienia zostają.

Jeżeli uprawnienie np. kategorii B było bezterminowe, również w nowym dokumencie nie zostanie określony termin jego ważności – podkreśla przedstawicielka resortu. Jednak sam "plastik" będzie miał ograniczoną trwałość:

  • do 15 lat – dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T;
  • do 5 lat – dla kategorii C1, C, D (zależnie od orzeczenia lekarskiego).

Po upływie ważności plastiku po prostu składasz wniosek i odbierasz nowy blankiet – bez konieczności ponownych badań lekarskich, o ile nie masz w systemie wpisanych konkretnych ograniczeń zdrowotnych.

Kto w 2026 roku musi wymienić prawo jazdy?

Obowiązkowa akcja 2028–2033 to nie wszystko. Wniosek o nowy dokument musisz złożyć w 2026 roku, gdy:

  • kończy się ważność dokumentu terminowego;
  • wygasa termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy;
  • nastąpiła zmiana danych osobowych (np. nazwiska);
  • dokument został zniszczony lub zgubiony.

Warto wiedzieć: Zmiana adresu zamieszkania nie wymaga wymiany prawa jazdy. Na nowych blankietach nie ma już pola z adresem.

Koniec tanich dokumentów. Tyle zapłacisz w wydziale komunikacji w 2026 roku

Z nowych przepisów wynika, że jeszcze w pierwszej połowie 2026 roku opłaty w urzędach pójdą w górę. Ile kosztuje wydanie dokumentów po podwyżkach?

  • Opłata za wydanie prawa jazdy: wzrośnie do 115,50 zł (z obecnych 100 zł).
  • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy: zdrożeje do 40,50 zł.

Do tych kwot należy doliczyć koszty dodatkowe, takie jak wykonanie aktualnego zdjęcia (ok. 50 zł) oraz ewentualne badania lekarskie (200 zł), jeśli są wymagane.

Obowiązkowe badania dla kierowców 65+? Znamy oficjalne stanowisko polskiego rządu

W kuluarach UE głośno było o pomysłach na obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Jak ta kwestia zostanie rozwiązana w Polsce? Choć Bruksela dała "zielone światło" na takie restrykcje, polski rząd na ten moment nie planuje ich wprowadzania. Ministerstwo nie zamierza zmuszać seniorów do dodatkowych wizyt u lekarza wyłącznie ze względu na wiek.

Te roczniki muszą wymienić prawo jazdy. Rząd podał ostateczną datę i wyższe ceny
Prawo jazdy
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: cenakierowcaprawo jazdyprzepisy
Powiązane
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Mniej niż 8/10 z nowego quizu 2026 i wracasz na kurs
Policja
Po wtorku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. 3 czerwca wchodzą nowe przepisy
Nowa Toyota Land Cruiser FJ jedzie przez wodny bród w lesie, widoczny przód auta z napisem Toyota i Land Cruiser na tablicy rejestracyjnej
Cena nowej Toyoty pokazuje, jak daleko odjechał polski rynek. Ile kosztuje?
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Tomasz Sewastianowicz
Tomasz Sewastianowicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMasz prawo jazdy wydane przed 18 stycznia 2013? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny »
Zobacz
|
Chase Infiniti w serialu "Testamenty"
To jeden z najlepszych seriali roku. Finał adaptacji światowego bestsellera
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Zmiany w przepisach dla kierowców, najświeższe informacje ze świata motoryzacji, premiery, testy najnowszych modeli aut, porady. Od kiedy zakaz samochodów spalinowych? Czy pieszy ma zawsze pierwszeństwo? Gdzie zainstalują nowe fotoradary i kamery odcinkowego pomiaru prędkości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w newsletterze Auto.dziennik.pl.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj