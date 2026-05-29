Znika największy problem aut spalinowych. Mazda: Emisja spada o 90%

Tomasz Sewastianowicz
dzisiaj, 12:17
Mazda CX-60 paliwo HVO100
Mazda CX-60 i Mazda CX-80 z silnikami e-Skyactiv D z rocznika modelowego 2026 przystosowane do korzystania z paliwa HVO100. Jakie są korzyści z tego ekodiesla?
Mazda wierzy, że tradycyjne silniki czeka długa i piękna przyszłość. I choć na rynku bez wątpienia starczy miejsca dla hybryd oraz napędów elektrycznych, Japończycy nie zamierzają rezygnować z klasyki. Utopia? Skądże. Nawet w erze radykalnej elektryfikacji marka z Hiroszimy zamierza dyktować warunki w segmencie jednostek wysokoprężnych. Co to oznacza dla kierowców w Polsce?

Mazda: To nie silnik spalinowy jest szkodnikiem

Producenci od samego początku skrajnie różnie podchodzili do unijnych planów ograniczenia sprzedaży aut spalinowych. Część marek bezrefleksyjnie przestawiła całe fabryki na produkcję elektryków. Dziś, gdy na rynku nastąpiło bolesne otrzeźwienie, te same koncerny w popłochu rewidują plany i na gwałt próbują wracać do tradycyjnych napędów.

Na tym tle znacznie rozsądniej wyglądają gracze, którzy w oczekiwaniu na rozwój wypadków postanowili zachować zimną krew i po prostu robić swoje. W tym drugim obozie twardo stoi Mazda, która do tematu redukcji spalin podchodzi w sposób wybitnie pragmatyczny.

– Nasza strategia modelowa to przemyślane rozwiązania dopasowane do lokalnych potrzeb – mówi dziennik.pl Wojciech Halarewicz, wiceprezes Mazda Motor Europe. – Wszystkie modele i napędy Mazdy uwzględniają dążenie Unii Europejskiej do redukcji emisji CO oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – podkreśla.

Nowa Mazda CX60 i większa CX-80 na paliwo HVO już w Polsce

Właśnie dlatego na polskim rynku debiutują flagowe SUV-y: Mazda CX-60 oraz nowa, 7-miejscowa Mazda CX-80 (z rocznika modelowego 2026). W obu autach pracuje potężny, 3,3-litrowy, sześciocylindrowy diesel e-Skyactiv D, który został fabrycznie przystosowany do zasilania w 100% odnawialnym paliwem HVO100.

Mazda CX-60 i Mazda CX-80
Czym jest paliwo HVO100?

HVO100 (Hydrotreated Vegetable Oil) to syntetyczny, odnawialny olej napędowy produkowany w całości z surowców wtórnych – głównie z odpadów tłuszczowych oraz zużytego oleju kuchennego (np. po frytkach). Paliwo powstaje w zaawansowanym procesie hydrorafinacji, czyli katalitycznego oczyszczania surowców przy użyciu wodoru, wysokiej temperatury oraz potężnego ciśnienia. Efekt? Produkt o znakomitych parametrach użytkowych, który pod wieloma względami przewyższa tradycyjny olej napędowy z ropy naftowej.

Co kluczowe z perspektywy ekologii, HVO100 pozwala ograniczyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 90% w całym cyklu życia paliwa (Well-to-Wheel) w porównaniu do paliw kopalnych. Dodatkowo, dzięki bardzo wysokiej liczbie cetanowej, zapewnia ono bardziej efektywne i czyste spalanie, radyklanie redukując emisję tlenków azotu (NOx​) oraz cząstek stałych. Kolejną zaletą są świetne właściwości zimowe – paliwo to zachowuje płynność w temperaturach sięgających nawet -22°C.

Tankujesz i jedziesz – bez modyfikacji i utraty gwarancji

Inżynierowie Mazdy zadbali o to, by ekologiczna transformacja była dla kierowców całkowicie bezbolesna. Jednostki e-Skyactiv D zostały dostosowane do nowego paliwa fabrycznie, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji mechanicznych i z zachowaniem pełnej ochrony gwarancyjnej. To klasyczne rozwiązanie typu drop-in. Oznacza to, że HVO100 można lać do baku w czystej postaci, jak również mieszać je z konwencjonalnym olejem napędowym w zupełnie dowolnych proporcjach.

Wielki test drogowy rusza w Polsce

Choć w Polsce HVO100 to wciąż paliwo niszowe – dostępne na razie na sześciu stacjach komercyjnych i kojarzone głównie z transportem ciężkim czy budownictwem – stanowi ono genialną alternatywę dla flot firmowych, którym zależy na natychmiastowej i realnej redukcji śladu węglowego. Polski oddział Mazdy nie zamierza poprzestawać na teorii i właśnie uruchamia duży, długodystansowy test dziennikarski. Przez najbliższe pół roku dwa egzemplarze testowe (CX-60 i CX-80 z silnikami 3.3 e-Skyactiv D) mają pokonać w warunkach realnych około 35-40 tysięcy kilometrów. Eksperci będą drobiazgowo badać zużycie paliwa, czystość spalin, kulturę pracy oraz hałas generowany na HVO100 i bezpośrednio porównają te dane z tradycyjnym ON. Sam już nie mogę doczekać się ostatecznych wyników tego sprawdzianu.

Mazda CX-80
