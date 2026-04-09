To koniec dominacji Chin? Mazda tnie ceny o 40 000 zł i stawia na potężnego diesla

Mazda: Oto najtańszy sześciocylindrowy samochód na rynku

Przejrzałem najnowsze cenniki japońskiej marki i okazuje się, że najciekawszym kąskiem na rynku jest Mazda CX-60 z sześciocylindrowym silnikiem Diesla 3.3 e-Skyactiv D o mocy 200 KM i napędem na tylne koła. W przypadku tego SUV-a, w wersjach Exclusive-Line i Homura, producent kusi rabatem na poziomie 40 000 zł.

W efekcie Mazda CX-60 Exclusive-Line z 200-konnym dieslem kosztuje od 196 700 zł. To obecnie najtańszy sześciocylindrowy samochód na rynku. Do tego można dołożyć pakiet Comfort, który obejmuje m.in.: skórzane, elektrycznie regulowane fotele z wentylacją, elektrycznie otwieraną pokrywę bagażnika oraz przyciemniane tylne szyby – każdy z tych elementów za symboliczne 1 zł. Co ważne, oferta dotyczy również aut zamawianych do produkcji, więc zakłada pełną dostępność gamy lakierów.

Skąd taka decyzja? Mazda buduje pomost cenowy

– Zauważyliśmy potencjał pomiędzy najlepiej wyposażoną wersją Mazdy CX-5 a najchętniej wybieranymi przez klientów wariantami Mazdy CX-60 z napędem na wszystkie koła. Postanowiliśmy stworzyć pomost w postaci atrakcyjnie wycenionej Mazdy CX-60 z napędem na tył – wyjaśnia Maciej Hochman, dyrektor zarządzający Mazda Motor Poland.

Co ciekawe, w przypadku CX-60 ponad 70 proc. kupujących wybiera właśnie silnik Diesla. Mazda swoją 3,3-litrową, ułożoną wzdłużnie jednostkę oferuje w dwóch poziomach mocy: 200 KM i 254 KM z układem 4x4. Obie odmiany są wspomagane systemem M Hybrid Boost – 48-woltowym układem miękkiej hybrydy.

Mazda CX-60

Jak działa japoński diesel 3.3 e-Skyactiv D?

Sześciocylindrowy diesel Mazdy to konstrukcyjny majstersztyk: inżynierowie rozbudowali sprawdzoną jednostkę 2.2 o dwa dodatkowe cylindry, tworząc silnik 3.3 o niezwykłej sprawności. Kluczem do sukcesu jest praca na tzw. ubogiej mieszance. Dzięki jajowatym komorom spalania oraz precyzyjnemu wtryskowi pod wysokim ciśnieniem, silnik perfekcyjnie wykorzystuje nadmiarowe powietrze, by wycisnąć z paliwa maksimum energii. W praktyce oznacza to błyskawiczną reakcję na gaz i potężną moc przy rekordowo niskim spalaniu i czystszych spalinach.

Osiągi i spalanie: 1200 km na jednym zbiorniku

Wszystkie techniczne fajerwerki dla kierowcy oznaczają, że Mazda CX-60 ze słabszym dieslem 3.3/200 KM (450 Nm) i napędem na tylną oś przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,4 sekundy. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,9 l/100 km.

58-litrowy zbiornik zatankowany do pełna powinien zapewnić niemal 1200 km zasięgu. To sprawia, że przy długości ponad 4,7 m i bagażniku o pojemności od 570 do 1726 litrów, CX-60 okazuje się idealnym autem rodzinnym.

Dla bardziej wymagających dostępny jest silniejszy wariant (254 KM i 550 Nm), który rozpędza SUV-a do setki w 7,4 sekundy. Średnie zużycie paliwa w okolicy 5,3 l/100 km także robi wrażenie, szczególnie przy tych gabarytach, seryjnym napędzie 4x4 i masie ok. 2,5 t.

Mazda CX-60

Hybryda plug-in 327 KM: Najmocniejsza Mazda w historii

Na szczycie gamy stoi hybryda plug-in (PHEV), łącząca silnik benzynowy 2.5 Skyactiv-G z jednostką elektryczną. Moc systemowa układu to imponujące 327 KM – żadna seryjna Mazda nie była tak mocarna. Hybryda ma napęd na obydwie osie i może pochwalić się przyspieszeniem do setki w 5,3 s oraz prędkością maksymalną 200 km/h. Średnie zużycie paliwa wg WLTP wynosi tu tylko 1,5 l/100 km, przy czym warto pamiętać, że ta wersja po pełnym naładowaniu akumulatora może poruszać się bezemisyjnie (tylko na prądzie) na dystansie do 63 km.

Mazda CX-60 i Mazda CX-80

Sensacja w cenniku: Hybryda tańsza niż diesel

– Postanowiliśmy jeszcze bardziej uatrakcyjnić napęd plug-in. Teraz Mazda CX-60 i Mazda CX-80 w wersji PHEV kosztują o 3000 zł mniej od porównywalnych odmian wysokoprężnych z napędem na wszystkie koła – wyjaśnia Hochman.

Dzięki temu wybór między dieslem a hybrydą może opierać się wyłącznie na tym, gdzie częściej jeździmy: w trasie czy po mieście.

Mazda czyści magazyny: Wyprzedaż CX-60 i CX-80 plus dodatkowe bonusy

Mazda CX-60 z 2,5-litrową hybrydą plug-in o mocy 327 KM oraz dieslem 3.3 Skyactiv-D 254 KM tanieje teraz aż o 25 000 zł. Rabat można zamienić na dodatkowe wyposażenie lub usługi serwisowe. Do tego, jeśli komuś nie przeszkadza fakt, że model pochodzi z produkcji 2025 roku, może go mieć niemal natychmiast i taniej o 35 000 zł.

Z kolei większa Mazda CX-80 tanieje o 40 000 zł dla rocznika 2025 i 25 000 zł dla rocznika 2026. Do każdego samochodu, bez względu na rok produkcji, przewidziano pełne ubezpieczenie OC/AC/NW za 1 zł. W przypadku hybryd można liczyć na wallbox również za złotówkę.

Mazda CX-80